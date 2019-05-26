Настасья Самбурская со слезами на глазах пожаловалась поклонникам на отца

Звезда сериала "Универ. Новая общага" Анастасия Самбурская умеет удивлять. То она в открытый конфликт с кем-нибудь вступит, то провокационный вайн снимет, чем вызовет бурю эмоций у своих подписчиков. А вчера фолловеры и вовсе увидели Настю с совершенно другой стороны. Девушка опубликовала в Инстаграм видео, на котором рыдая, рассказала о своих возобновившихся отношениях с отцом.

Все те, кто внимательно следят за жизнью и творчеством Анастасии Самбурской знают, что она очень не любит говорить о своих родителях. Артистка много лет не общается ни с отцом, ни с матерью, и вообще уверена, что они едва не сломали ей судьбу. Еще в начале этого года, давая интервью, Настя рассказала, что отец в детстве часто поднимал на нее руку, а мать никак этому не препятствовала. "Они хотели сделать из меня ничтожество", - признавалась девушка со слезами на глазах. Одновременно с этим она искренне радовалась, что ей удалось выбраться из того ада, в котором она росла, и даже чего-то добиться в жизни.

Именно поэтому многим поклонникам оказалась совершенно непонятна вчерашняя истерика Анастасии. Актриса предстала перед своими подписчиками полулежащей на краю кровати или дивана, немного растрепанной и в халате. Со слезами она рассказала, что в ее жизни вновь объявился отец, с которым она не поддерживала отношений почти 14 лет. Некоторое время назад мужчина материализовался на пороге дома знаменитой дочери. Он оказался полностью слепой и просил о помощи. И как бы Настя не относилась к непутевому родителю, отказать ему она не могла.

По признанию Самбурской, она приобрела отцу дом и полностью взяла все его расходы на себя. Но вчера в ней словно что-то надломилось, и Анастасия принялась жаловаться подписчикам на родственника. "Почему я должна тянуть чужого человека? Переживать, что все его бьют потому что он не понимает, что нельзя выпивать со всеми подряд. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, испортившее мне жизнь?" Помимо этого Настя рассказала о журналистах, которые постоянно предлагают ей деньги в обмен на какие-нибудь скандальные факты из ее биографии. Но на все подобные предложения актриса отвечает отказом, так как хочет заниматься творчеством, а не хайпом на себе же самой.

Впрочем, фолловеры в искренность Настиных слез не очень-то и поверили. Девушку обвинили в наигранности и в том, что она делится столь личными вещами с миллионами совершенно посторонних людей. Нашлись среди ее подписчиков и те, кто предложил Самбурской сдать отца в дом престарелых.