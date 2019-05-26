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Настасья Самбурская со слезами на глазах пожаловалась поклонникам на отца


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Звезда сериала "Универ. Новая общага" Анастасия Самбурская умеет удивлять. То она в открытый конфликт с кем-нибудь вступит, то провокационный вайн снимет, чем вызовет бурю эмоций у своих подписчиков. А вчера фолловеры и вовсе увидели Настю с совершенно другой стороны. Девушка опубликовала в Инстаграм видео, на котором рыдая, рассказала о своих возобновившихся отношениях с отцом.

Все те, кто внимательно следят за жизнью и творчеством Анастасии Самбурской знают, что она очень не любит говорить о своих родителях. Артистка много лет не общается ни с отцом, ни с матерью, и вообще уверена, что они едва не сломали ей судьбу. Еще в начале этого года, давая интервью, Настя рассказала, что отец в детстве часто поднимал на нее руку, а мать никак этому не препятствовала. "Они хотели сделать из меня ничтожество", - признавалась девушка со слезами на глазах. Одновременно с этим она искренне радовалась, что ей удалось выбраться из того ада, в котором она росла, и даже чего-то добиться в жизни.

Именно поэтому многим поклонникам оказалась совершенно непонятна вчерашняя истерика Анастасии. Актриса предстала перед своими подписчиками полулежащей на краю кровати или дивана, немного растрепанной и в халате. Со слезами она рассказала, что в ее жизни вновь объявился отец, с которым она не поддерживала отношений почти 14 лет. Некоторое время назад мужчина материализовался на пороге дома знаменитой дочери. Он оказался полностью слепой и просил о помощи. И как бы Настя не относилась к непутевому родителю, отказать ему она не могла.

По признанию Самбурской, она приобрела отцу дом и полностью взяла все его расходы на себя. Но вчера в ней словно что-то надломилось, и Анастасия принялась жаловаться подписчикам на родственника. "Почему я должна тянуть чужого человека? Переживать, что все его бьют потому что он не понимает, что нельзя выпивать со всеми подряд. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, испортившее мне жизнь?" Помимо этого Настя рассказала о журналистах, которые постоянно предлагают ей деньги в обмен на какие-нибудь скандальные факты из ее биографии. Но на все подобные предложения актриса отвечает отказом, так как хочет заниматься творчеством, а не хайпом на себе же самой.

Впрочем, фолловеры в искренность Настиных слез не очень-то и поверили. Девушку обвинили в наигранности и в том, что она делится столь личными вещами с миллионами совершенно посторонних людей. Нашлись среди ее подписчиков и те, кто предложил Самбурской сдать отца в дом престарелых.

Краткая информация о Настасье Самбурской

Имя: Настасья Самбурская

Отчество: Аниславовна

День рождения: 01.03.1987

Возраст: 32 года

Место рождения: Приозерск, Ленинградская обл.

Рост: 177 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 26.05.2019 Теги: Настасья Самбурская

А вы верите в искренность переживаний Анастасии, или это очередной пиар-ход с ее стороны? 3  

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  • Вика Самара / 26.05.19 18:37
    -
    0
    +
    Да она бухая.
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  • Алена / 26.05.19 18:04
    -
    2
    +
    Пьяные неискренние слезы. Даже смотреть противно. Самбурская в последнее время спустилась до какого-то низкого самопиара. Раньше занималась спортом, снималась в сериалах и комедиях, играла в театре, создавала смешные вайны. А сейчас только и слышно, что с кем-то поссорилась, этого оскорбила, того высмеяла. И все делает публично в своем Инстаграм. Неприятно. Я одно время даже подписана на нее была, но потом отписалась. Надоело читать постоянную ругань.
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  • Эрика / 26.05.19 13:37
    -
    3
    +
    Неискренне как-то она рыдает. Раз считаешь себя актрисой, то и плакать надо поубедительнее. Правильно подписчики не верят. Я тоже не верю. А значит, это вовсе не эмоции, а зачем-то Самбурской это нужно. Например, привлечь к себе внимание. Сейчас о ней пишут все СМИ, а завтра она, возможно, песенку новую будет анонсировать. Вот и ответ.
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