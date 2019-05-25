Альбина Джанабаева появилась в Каннах в ярко-красном платье с глубоким декольте

В последние дни Каннского фестиваля на красной дорожке появилась Альбина Джанабаева. Присутствие супруги Валерия Меладзе озадачило русскоязычных пользователей. Оказалось, женщина на мероприятие была приглашена не в качестве актрисы или певицы, а как рекламное лицо международной компании MasterCard.

Для выхода в свет артистка выбрала яркое и достаточно открытое платье. Подобными нарядами она радовала публику только во время участия в знаменитом трио «Виагра». Альбина Джанабаева надела ярко-красное макси с небольшим шлейфом и глубоким декольте. Вырез был очень откровенным. Это заметили и пользователи, и фотографы мероприятия.

Подписчики в большинстве своем отреагировали положительно: «Альбиночка, вы как всегда очеровательны!», «Платье просто огонь!», «Фасон очень классный у платья, хорошо поддерживает и показывает красоту вашего тела». Нашлись и скептики, которые посчитали декольте слишком глубоким и неприличным для 40-летней дамы.

​

Между тем, журналистам Альбина призналась, что могла и вовсе не попасть на мероприятие. Джанабаева решила последовать всеобщему тренду и воспользоваться услугами топового блогера и стилиста инстаграма. Женщина сразу отметила, что договор между ними не был бартерным. Она собиралась полностью оплатить труд, но человек ее подвел. Имени безалаберного стилиста она предпочла не называть, посчитав, что окажет тем самым ему много чести.

Альбина отметила, что на всякий случай держала в голове запасной вариант и, как оказалось, интуиция ее не подвела. Прибегнуть к нему пришлось в самый последний момент.