Ирина Шейк опубликовала селфи без макияжа

Сразу после появления новостей о расставании с Брэдли Купером Ирина Шейк ненадолго пропала из медийного пространства. В ее аккаунте инстаграм появлялись лишь фото из различных рекламных лукбуков. На днях модель поделилась снимком из обычной жизни. Внешний вид Ирины восхитил фолловеров.

На фото Шейк запечатлена в компании с визажистом. Селфи девушки сделали на съемочной площадке одного из проектов. По публикации видно, что на лице Ирины нет ни грамма косметики, волосы ее не уложены. При этом Шейк смотрит в камеру с серьезным выражением лица.

Большинство подписчиков восхитилось тем, как выглядит женщина в естественном виде. Многие писали, что она очаровательна и по праву называется иконой стиля и одной из самых красивых моделей мира.

Пока Ирина занята работой, пользователей интересует, была ли новость о расставании с Брэдли фейком или же пара разошлась на самом деле. В пользу последнего свидетельствует появление модели на одном из мероприятий Лос-Анджелеса. В ходе вечера журналистам удалось задать ей несколько вопросов, но от прямых ответов на них Шейк ушла.

Когда интервьюер спросила ее о том, где сейчас находится супруг, женщина, улыбаясь, предложила стать мужем стоящему неподалеку Дуэйну Джонсону. Актер, также смеясь, поцеловал ее. Ирина сказала, что теперь он будет обязан на ней жениться и уехать в Россию. Ничего больше журналистам узнать не удалось.

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В отличие от представителей СМИ, папарацци узнали немного больше. Они опубликовали фотографии мило улыбающихся и гуляющих Брэдли с моделью и дочерью, сделанные после новости об окончании романа. Вполне вероятно, что пара сделала подобный ход, чтобы избавиться от лишнего внимания к собственным персонам. Купер изначально был против подобной публичности, и, вероятно, Ирине пришлось подстроиться под его требования.