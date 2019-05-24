Ирина Шейк опубликовала селфи без макияжа
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Сразу после появления новостей о расставании с Брэдли Купером Ирина Шейк ненадолго пропала из медийного пространства. В ее аккаунте инстаграм появлялись лишь фото из различных рекламных лукбуков. На днях модель поделилась снимком из обычной жизни. Внешний вид Ирины восхитил фолловеров.
На фото Шейк запечатлена в компании с визажистом. Селфи девушки сделали на съемочной площадке одного из проектов. По публикации видно, что на лице Ирины нет ни грамма косметики, волосы ее не уложены. При этом Шейк смотрит в камеру с серьезным выражением лица.
Большинство подписчиков восхитилось тем, как выглядит женщина в естественном виде. Многие писали, что она очаровательна и по праву называется иконой стиля и одной из самых красивых моделей мира.
Пока Ирина занята работой, пользователей интересует, была ли новость о расставании с Брэдли фейком или же пара разошлась на самом деле. В пользу последнего свидетельствует появление модели на одном из мероприятий Лос-Анджелеса. В ходе вечера журналистам удалось задать ей несколько вопросов, но от прямых ответов на них Шейк ушла.
Когда интервьюер спросила ее о том, где сейчас находится супруг, женщина, улыбаясь, предложила стать мужем стоящему неподалеку Дуэйну Джонсону. Актер, также смеясь, поцеловал ее. Ирина сказала, что теперь он будет обязан на ней жениться и уехать в Россию. Ничего больше журналистам узнать не удалось.
В отличие от представителей СМИ, папарацци узнали немного больше. Они опубликовали фотографии мило улыбающихся и гуляющих Брэдли с моделью и дочерью, сделанные после новости об окончании романа. Вполне вероятно, что пара сделала подобный ход, чтобы избавиться от лишнего внимания к собственным персонам. Купер изначально был против подобной публичности, и, вероятно, Ирине пришлось подстроиться под его требования.
Краткая информация об Ирине Шейк
Имя: Ирина Шейк
Отчество: Валерьевна
День рождения: 06.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.
Рост: 178 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: модель
Фотографии
Фотографии
Вам нравится, как выглядит Ирина без макияжа? 7
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наталья зобнина / 25.05.19 00:56Похожа на цыганку
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Наля Воронеж / 25.05.19 00:03Шейк самая крутая лучшая,если Купер променял нмшу Ирку нса Гагу,то он конь редкий
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Я / 24.05.19 22:11Поддержу тех, кто считает, что Ирина грубовата. Не хватает женственности и легкости, даже в тембра голоса. Но это дело вкуса, хоть и не моего. Но вот её слабоватый английский, с явным акцентом меня удивил. Я думала, она в языковой плане намного лучше ассимилировалась. В любом случае, всего Ирине хорошего!
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lena Санкт-Петербург / 25.05.19 00:51Говорят, что акцента не бывает у тех, кто начинает постоянно говорить на определенном языке до 12 лет. А Ирина чуть ли к 18-20 годам от роду попала в США. Так что вполне себе нормально она говорит - меня лично не бесит по, крайней мере. Вообще, в Америке по большому счету всем нар..ть на акцент. Когда я там жила, все мне без умолку говорили: ю хав со секси аксент). А в России тебе фиг простят за звОнит.
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Гении пиара / 24.05.19 19:47Странный ход. Так они еще больше внимания к себе привлекли.
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Orissa-Avi Минск / 24.05.19 18:27Мужика напоминает иногда
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Мася / 24.05.19 16:03Нет. Грубоватая она. Не понимаю такого ажиотажа вокруг нее.