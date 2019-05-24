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Ирина Шейк опубликовала селфи без макияжа


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Сразу после появления новостей о расставании с Брэдли Купером Ирина Шейк ненадолго пропала из медийного пространства. В ее аккаунте инстаграм появлялись лишь фото из различных рекламных лукбуков. На днях модель поделилась снимком из обычной жизни. Внешний вид Ирины восхитил фолловеров.

На фото Шейк запечатлена в компании с визажистом. Селфи девушки сделали на съемочной площадке одного из проектов. По публикации видно, что на лице Ирины нет ни грамма косметики, волосы ее не уложены. При этом Шейк смотрит в камеру с серьезным выражением лица.

Большинство подписчиков восхитилось тем, как выглядит женщина в естественном виде. Многие писали, что она очаровательна и по праву называется иконой стиля и одной из самых красивых моделей мира.

Пока Ирина занята работой, пользователей интересует, была ли новость о расставании с Брэдли фейком или же пара разошлась на самом деле. В пользу последнего свидетельствует появление модели на одном из мероприятий Лос-Анджелеса. В ходе вечера журналистам удалось задать ей несколько вопросов, но от прямых ответов на них Шейк ушла.

Когда интервьюер спросила ее о том, где сейчас находится супруг, женщина, улыбаясь, предложила стать мужем стоящему неподалеку Дуэйну Джонсону. Актер, также смеясь, поцеловал ее. Ирина сказала, что теперь он будет обязан на ней жениться и уехать в Россию. Ничего больше журналистам узнать не удалось.

В отличие от представителей СМИ, папарацци узнали немного больше. Они опубликовали фотографии мило улыбающихся и гуляющих Брэдли с моделью и дочерью, сделанные после новости об окончании романа. Вполне вероятно, что пара сделала подобный ход, чтобы избавиться от лишнего внимания к собственным персонам. Купер изначально был против подобной публичности, и, вероятно, Ирине пришлось подстроиться под его требования.

Краткая информация об Ирине Шейк

Имя: Ирина Шейк

Отчество: Валерьевна

День рождения: 06.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.

Рост: 178 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: модель

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14 Не нравится 19 Нравится 24.05.2019 Теги: Ирина Шейк

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