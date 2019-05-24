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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина сообщила о своей беременности от него


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Российский певец Прохор Шаляпин, который больше известен не своим творчеством, а регулярными скандалами, возникающими вокруг его имени, вновь привлек к себе внимание. На этот раз тем, что возможно он скоро станет отцом. И Виталина Цымбалюк-Романовская, его нынешняя возлюбленная, здесь совершенно ни при чем.

Для всех поклонников Прохора и Виталины не секрет, что певец и пианистка с самого начала своих отношений мечтают о ребёнке. Ради этого они даже проходили обследование в одном из лучших медицинских центров столицы. Однако радостной новости пара пока так и не дождалась. И все-таки мечты должны сбываться. И похоже в случае с Прохором это правило работает как никогда, так что долгожданный ребенок у Шаляпина возможно скоро будет. Но не от Виталины.

Буквально вчера бывшая возлюбленная певца Татьяна Гудзева связалась с журналистами и сообщила, что ждёт от Прохора ребёнка. Девушка находится уже на восьмом месяце беременности и сильно огорчена тем, что в последнее время Шаляпин не выходит с ней на связь. "Я ничего не хотела говорить Прохору о своем положении. Но случилось непредвиденное - меня выгнали с работы". По ее словам, она сообщила начальнику, что планирует уйти в декрет, за что и была уволена с очень престижной и высокооплачиваемой должности.

А так как на иждивении Татьяны уже находится дочь-подросток, которую она воспитывает одна, то растить ещё и второго ребёнка без отца Гудзева не готова. Именно поэтому экс-возлюбленная исполнителя и приняла решение связаться с ним через СМИ. Будущая мама уверена, что как только Шаляпин узнает о скором рождении долгожданного малыша, он тут же оставит Виталину и вернется к ней. "Меня их отношения не интересуют, мне как-то надо выживать", - заметила Татьяна, всерьёз намеривающаяся отбить певца у Цымбалюк-Романовской. Более того, девушка выразила уверенность, что Прохор боится Виталину, и живет с ней исключительно из-за денег.

Сам исполнитель пока эту новость никак не комментирует.  А вот Цымбалюк-Романовская всё-таки решила высказаться. "На самом деле я ожидала гораздо больше женщин, которые будут якобы беременны от Прохора. Но пока это только Татьяна, и у нее уже есть один, неизвестно от кого рожденный ребенок. Я думаю она сама разберётся", - заявила Виталина в интервью корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Волгоград

Рост: 193 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

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1 Не нравится 2 Нравится 24.05.2019 Теги: Прохор Шаляпин

А как вы думаете, стоит ли верить признанию Татьяны? 3  

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  • 111 / 24.05.19 23:16
    -
    1
    +
    Согласна, очередной дешевый пиар от Проши. У него эти истории выходят с регулярной частотой, чтобы и народ не забывал, и денежка капала со съемок в малаховских шоу. В конце-концов, не работать же идти ему.
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  • Н / 24.05.19 22:01
    -
    4
    +
    Так и вижу: "певец" Прохор Шаляпин сидит и придумывает новый дешевый пиар-ход, чтоб о нём ближайшую неделю сайты писали "новости". Малахов, опять же, всякие ток-шоу - вдруг пригласят. Чёрт знает, кто такой, давно бы уже забыли, как звать "певца", если бы не публичные проверки на фертильность, разводы со старушками, беременности каких-то женщин и вот это всё. Жить-то надо певцу на что-то))
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  • Морозко / 24.05.19 17:11
    -
    2
    +
    Никогда больше Шаляпин в такую муть уже не поверит. Нечто подобное он уже в свое время пережил с Калашниковой, которая выдавала рождённого от другого мужчины ребенка за его. И теперь нарисовалась ещё одна такая же. Я не фанатка Прохора, но в этой ситуации полностью на на его стороне. Ответственность за такие вещи нужно нести самой, а не взваливать их не других. А тут 99%, что ребенок не Шаляпина.
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