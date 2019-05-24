Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина сообщила о своей беременности от него

Российский певец Прохор Шаляпин, который больше известен не своим творчеством, а регулярными скандалами, возникающими вокруг его имени, вновь привлек к себе внимание. На этот раз тем, что возможно он скоро станет отцом. И Виталина Цымбалюк-Романовская, его нынешняя возлюбленная, здесь совершенно ни при чем.

Для всех поклонников Прохора и Виталины не секрет, что певец и пианистка с самого начала своих отношений мечтают о ребёнке. Ради этого они даже проходили обследование в одном из лучших медицинских центров столицы. Однако радостной новости пара пока так и не дождалась. И все-таки мечты должны сбываться. И похоже в случае с Прохором это правило работает как никогда, так что долгожданный ребенок у Шаляпина возможно скоро будет. Но не от Виталины.

Буквально вчера бывшая возлюбленная певца Татьяна Гудзева связалась с журналистами и сообщила, что ждёт от Прохора ребёнка. Девушка находится уже на восьмом месяце беременности и сильно огорчена тем, что в последнее время Шаляпин не выходит с ней на связь. "Я ничего не хотела говорить Прохору о своем положении. Но случилось непредвиденное - меня выгнали с работы". По ее словам, она сообщила начальнику, что планирует уйти в декрет, за что и была уволена с очень престижной и высокооплачиваемой должности.

А так как на иждивении Татьяны уже находится дочь-подросток, которую она воспитывает одна, то растить ещё и второго ребёнка без отца Гудзева не готова. Именно поэтому экс-возлюбленная исполнителя и приняла решение связаться с ним через СМИ. Будущая мама уверена, что как только Шаляпин узнает о скором рождении долгожданного малыша, он тут же оставит Виталину и вернется к ней. "Меня их отношения не интересуют, мне как-то надо выживать", - заметила Татьяна, всерьёз намеривающаяся отбить певца у Цымбалюк-Романовской. Более того, девушка выразила уверенность, что Прохор боится Виталину, и живет с ней исключительно из-за денег.

Сам исполнитель пока эту новость никак не комментирует. А вот Цымбалюк-Романовская всё-таки решила высказаться. "На самом деле я ожидала гораздо больше женщин, которые будут якобы беременны от Прохора. Но пока это только Татьяна, и у нее уже есть один, неизвестно от кого рожденный ребенок. Я думаю она сама разберётся", - заявила Виталина в интервью корреспонденту портала Teleprogramma.pro.