Поклонники обвинили певицу Полину Гагарину в плагиате на Наталию Орейро

Полину Гагарину обвинили в плагиате на известную аргентинскую певицу и актрису Наталию Орейро. Всему виной стала обложка к новой композиции Гагариной "Ангелы в танце", которую исполнительница вчера показала в своем Инстаграм. Поклонники тут же начали засыпать Полю критическими замечаниями, так как увиденное очень напомнило им образ, продемонстрированный звездой "Дикого ангела"еще в далеком 2002 году.

Песня "Ангелы в танце", по ожиданиям Полины Гагариной, должна стать настоящим хитом. И ее поклонники в этом не сомневаются, ведь певица ни раз демонстрировала свой профессионализм, потрясающее творческое чутье и, конечно, талант. Однако работой команды Поли фанаты остались недовольны. По их мнению, дизайнерам обложки просто не хотелось или не удалось придумать что-то новое и они перекроили, как могли то, что уже было придумано за них.

И, следует заметить, что сходство между двумя постерами действительно существует. На фото обе исполнительницы находятся в абсолютно одинаковых позах и выразительно смотрят в кадр. Ключевым элементом на обоих снимках являются крылья. Только на обложке Наталии Орейро они искусственные и прикреплены к спине артистки, а у Гагариной нарисованы золотистым цветом. Отличия же в образах двух знаменитых певиц являются незначительными.

Как уверены поклонники, помощники Гагариной в поисках идеи просто начали искать в Сети все, что может быть связано с образом ангела. И им на глаза не мог не попасться постер альбома Орейро "Turmalina", который она выпустила в 2002 году, будучи на вершине популярности после окончания сериала "Дикий ангел". А так как у Наталии в России просто огромное количество фанатов, то нет ничего удивительного в том, что фото Полины напомнило им другую любимицу. "Все новое - это хорошо забытое старое. Наталия Орейро, "Турмалина"- очень похожая обложка была", "Муж-фотограф крадет идеи для фото, это начало конца. Непонятно, кем возомнила себя Гагарина, чтобы высмеивать песню Орейро и ее поклонников в сторис. Где Гагарина, и где Орейро", - писали фолловеры.

Впрочем, супруг Полины Дмитрий Исхаков с подобными претензиями категорически не согласен. Видя, какой ажиотаж возник вокруг образа жены, он в своем микро-блоге написал: "Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили с любимой. С Орейро просьба не беспокоить". В ответ на это фанаты решили припомнить Гагариной и ее команде еще один промах, когда свет увидел постер с лицом исполнительницы и цветком во рту. Точно такую же фотографию, только отличавшуюся по цвету, использовала давным-давно и Наталия.