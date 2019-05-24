Поклонники обвинили певицу Полину Гагарину в плагиате на Наталию Орейро
2 3
Полину Гагарину обвинили в плагиате на известную аргентинскую певицу и актрису Наталию Орейро. Всему виной стала обложка к новой композиции Гагариной "Ангелы в танце", которую исполнительница вчера показала в своем Инстаграм. Поклонники тут же начали засыпать Полю критическими замечаниями, так как увиденное очень напомнило им образ, продемонстрированный звездой "Дикого ангела"еще в далеком 2002 году.
Песня "Ангелы в танце", по ожиданиям Полины Гагариной, должна стать настоящим хитом. И ее поклонники в этом не сомневаются, ведь певица ни раз демонстрировала свой профессионализм, потрясающее творческое чутье и, конечно, талант. Однако работой команды Поли фанаты остались недовольны. По их мнению, дизайнерам обложки просто не хотелось или не удалось придумать что-то новое и они перекроили, как могли то, что уже было придумано за них.
И, следует заметить, что сходство между двумя постерами действительно существует. На фото обе исполнительницы находятся в абсолютно одинаковых позах и выразительно смотрят в кадр. Ключевым элементом на обоих снимках являются крылья. Только на обложке Наталии Орейро они искусственные и прикреплены к спине артистки, а у Гагариной нарисованы золотистым цветом. Отличия же в образах двух знаменитых певиц являются незначительными.
Как уверены поклонники, помощники Гагариной в поисках идеи просто начали искать в Сети все, что может быть связано с образом ангела. И им на глаза не мог не попасться постер альбома Орейро "Turmalina", который она выпустила в 2002 году, будучи на вершине популярности после окончания сериала "Дикий ангел". А так как у Наталии в России просто огромное количество фанатов, то нет ничего удивительного в том, что фото Полины напомнило им другую любимицу. "Все новое - это хорошо забытое старое. Наталия Орейро, "Турмалина"- очень похожая обложка была", "Муж-фотограф крадет идеи для фото, это начало конца. Непонятно, кем возомнила себя Гагарина, чтобы высмеивать песню Орейро и ее поклонников в сторис. Где Гагарина, и где Орейро", - писали фолловеры.
Впрочем, супруг Полины Дмитрий Исхаков с подобными претензиями категорически не согласен. Видя, какой ажиотаж возник вокруг образа жены, он в своем микро-блоге написал: "Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили с любимой. С Орейро просьба не беспокоить". В ответ на это фанаты решили припомнить Гагариной и ее команде еще один промах, когда свет увидел постер с лицом исполнительницы и цветком во рту. Точно такую же фотографию, только отличавшуюся по цвету, использовала давным-давно и Наталия.
Краткая информация о Полине Гагариной
Имя: Полина Гагарина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 27.03.1987
Возраст: 32 года
Место рождения: Москва, СССР
Рост: 164 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, автор песен
Фотографии
Фотографии
А вы находите обложки Гагариной и Орейро похожими? 6
Лучшие комментарии
-
Гала 24.05.19 14:00постер ужасный. Гагарина на нем сидит некрасиво,как паук, фотографа надо менять((((
-
Тата 24.05.19 14:39Именно как паук (!) я тоже обратила внимание
-
Вероника 24.05.19 12:51Вообще, сходство есть, и бессмысленно это отрицать. Сейчас, конечно, очень сложно придумать что-то новое, оригинальное, не похожее ни на что другое, но это откровенное копирование идеи и образа. Ничего не имею против Полины Гагариной, и ее творчество очень люблю, и обложка получилась прикольной, просто не надо смеяться над поклонниками, пишущими то, что они видят. Просто признайтесь, что да, идея не ваша и вместе со всеми посмейтесь над ситуацией. Будет правильнее и песня лучше зайдет.
-
Ириска 24.05.19 15:00А мне из "властелина колец" она напомнила вот этого - "Моя прелееест" )))
-
СМ 25.05.19 02:37Мне кажется обложка Орейро как-то эстетичнее смотрится. Она хоть и облачена лишь в крылышки, сапожки да рожки, но смотрится милее, чем сгорбленная Гагарина в трусах. К обеим певицам я равнодушна, просто взгляд со стороны. Кривая спина и трусы в горошек - это антисекс. Уж лучше бы Полина была полностью одета.
-
СМ / 25.05.19 02:37Мне кажется обложка Орейро как-то эстетичнее смотрится. Она хоть и облачена лишь в крылышки, сапожки да рожки, но смотрится милее, чем сгорбленная Гагарина в трусах. К обеим певицам я равнодушна, просто взгляд со стороны. Кривая спина и трусы в горошек - это антисекс. Уж лучше бы Полина была полностью одета.
-
Ириска / 24.05.19 15:00А мне из "властелина колец" она напомнила вот этого - "Моя прелееест" )))
-
Гала / 24.05.19 14:00постер ужасный. Гагарина на нем сидит некрасиво,как паук, фотографа надо менять((((
-
Жужу / 24.05.19 13:07Обе певицы мои любимые. Ничего страшного в схожести обложек не вижу. Это не критичный плагиат. И вообще, может Поля тоже является поклонницей Нати.
-
Вероника / 24.05.19 12:51Вообще, сходство есть, и бессмысленно это отрицать. Сейчас, конечно, очень сложно придумать что-то новое, оригинальное, не похожее ни на что другое, но это откровенное копирование идеи и образа. Ничего не имею против Полины Гагариной, и ее творчество очень люблю, и обложка получилась прикольной, просто не надо смеяться над поклонниками, пишущими то, что они видят. Просто признайтесь, что да, идея не ваша и вместе со всеми посмейтесь над ситуацией. Будет правильнее и песня лучше зайдет.