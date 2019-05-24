Мать Меган Маркл оставила заботы о внуке и уехала в Лос-Анджелес
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До того момента, как у нее появился внук Арчи Дория вела определенный устоявшийся образ жизни. Известно, что она была инструктором по йоге в Лос-Анджелесе. К дочери она отправилась с намерением оказать ей поддержку. Стоит сказать, что она была очень решительна в своих намерениях. Новоиспеченная бабушка посещала специальные курсы, на которых рассказывалось, как воспитывать детей.
Сразу после рождения малыша присутствие Дории стало существенным подспорьем для молодой семьи. Женщина помогала тем, что готовила на всю семью и периодически приглядывала за внуком. Следует сказать, что герцоги Сассекские не успели укомплектовать в полной мере коттедж Фрогмор, где они в данный момент проживают, обслуживающим персоналом, в частности, отсутствует повар и няня для младенца.
Для Дории в коттедже выделено несколько комнат, что само собой подразумевает, что она будет часто навещать дочь и внука. Ее отъезд способен существенно сказаться на Меган Маркл, которая останется без должной помощи, учитывая отсутствие няни и частые отъезды Гарри в связи с его работой.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, правильно ли поступила мать Меган Маркл, уехав в Лос-Анджелес? 5
Лучшие комментарии
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Катя 24.05.19 17:18Меган Маркл находится в том статусе и имеет такие финансовые возможности, что она без проблем сможет найти себе необходимый обслуживающий персонал. Поэтому, я думаю, что нет никаких оснований беспокоиться о том, что она осталась одна и без помощи, поскольку она может с легкостью решить эту проблему
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Я 24.05.19 22:21Это я не кому, что я так крута. Таких, как я - полон мир. А вот у Метан явно проблемы с самооценкой и мировосприятием)))
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Я 24.05.19 22:19И как я справлялась одна сначала с младенцем, а потом с беременностью с малышом на руках и позднее с ещё одним младенцем (1,5 года разницы у детей)? Без повара, без няни, без ансамбля... Сам-бля, один-бля (с)
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Ната 24.05.19 17:04Я считаю, что каждый может поступать так, как ему удобно. Меган Маркл родила ребенка прежде всего для себя, поэтому и рассчитывать должна в первую очередь сама на себя. То, что ее мать решила вернуться к себе и заняться своими делами, является ее полным правом.
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Н 24.05.19 22:09Герцоги поди не в России живут, где бабушек стыдят за то, что не помогают с внуками. Захотела и уехала
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Я / 24.05.19 22:19И как я справлялась одна сначала с младенцем, а потом с беременностью с малышом на руках и позднее с ещё одним младенцем (1,5 года разницы у детей)? Без повара, без няни, без ансамбля... Сам-бля, один-бля (с)
-
Н / 24.05.19 22:09Герцоги поди не в России живут, где бабушек стыдят за то, что не помогают с внуками. Захотела и уехала
-
Ната / 24.05.19 17:04Я считаю, что каждый может поступать так, как ему удобно. Меган Маркл родила ребенка прежде всего для себя, поэтому и рассчитывать должна в первую очередь сама на себя. То, что ее мать решила вернуться к себе и заняться своими делами, является ее полным правом.
-
Катя / 24.05.19 17:18Меган Маркл находится в том статусе и имеет такие финансовые возможности, что она без проблем сможет найти себе необходимый обслуживающий персонал. Поэтому, я думаю, что нет никаких оснований беспокоиться о том, что она осталась одна и без помощи, поскольку она может с легкостью решить эту проблему
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