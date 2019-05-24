Мать Меган Маркл оставила заботы о внуке и уехала в Лос-Анджелес

В последнее время одной из самых обсуждаемых новостей является рождение ребенка Меган Маркл. Немаловажное значение в этом вопросе играла мать знаменитости, которая приехала за три недели до родов, чтобы оказать поддержку дочери. Герцоги Сассекские всерьез рассчитывали на ее помощь в первые месяцы жизни младенца. Однако на днях Дория Рэгланд была замечена на прогулке с собаками в своем родном Лос-Анджелесе, что свидетельствует о ее стремительном отъезде.

До того момента, как у нее появился внук Арчи Дория вела определенный устоявшийся образ жизни. Известно, что она была инструктором по йоге в Лос-Анджелесе. К дочери она отправилась с намерением оказать ей поддержку. Стоит сказать, что она была очень решительна в своих намерениях. Новоиспеченная бабушка посещала специальные курсы, на которых рассказывалось, как воспитывать детей.

Сразу после рождения малыша присутствие Дории стало существенным подспорьем для молодой семьи. Женщина помогала тем, что готовила на всю семью и периодически приглядывала за внуком. Следует сказать, что герцоги Сассекские не успели укомплектовать в полной мере коттедж Фрогмор, где они в данный момент проживают, обслуживающим персоналом, в частности, отсутствует повар и няня для младенца.

Для Дории в коттедже выделено несколько комнат, что само собой подразумевает, что она будет часто навещать дочь и внука. Ее отъезд способен существенно сказаться на Меган Маркл, которая останется без должной помощи, учитывая отсутствие няни и частые отъезды Гарри в связи с его работой.