Гузеева в детстве была хулиганкой и делала все наперекор
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Главная сваха страны и талантливая актриса Лариса Гузеева сегодня празднует свой 60-й День рождения. Широкому зрителю она известна как своенравная, харизматичная и весьма острая на язык женщина. Лариса не боится прямо высказывать свое мнение коллегам, пользователям и даже руководству. По собственному признанию актрисы, такой взбалмошной и даже хулиганистой она была с детства.
Будучи школьницей, Гузеева отличалась красотой и утонченностью, но при этом характер у нее был весьма бойким. Один из мальчишек класса, который в отличие от остальных не бегал за Ларой, этим ей и приглянулся. Поскольку мальчик никакого внимания к ней не проявлял, Лариса однажды подловила его и прижала к стенке, буквально выдавив из несчастного паренька признание в любви.
Одноклассник выдал все, что хотела от него юная Лариса, а взамен попросил отстать от него. Гузеева требование проигнорировала. Однажды на перемене она подошла к голубоглазому юноше и сама его поцеловала. Актриса вспоминает, что тогда это всё было серьезно и по-взрослому. Но смелость поступка одноклассницы он не оценил. Мальчишка оттолкнул ее, и Лара упала у всех на глазах.
Своеволие и особенный взгляд на поступки других людей проявлялся у Гузеевой и в учёбе. Особенно острые противоречия в суждениях Ларисы и её одноклассников вспыхивали на уроках литературы. Во время обсуждения очередного героя произведения свою точку зрения относительно его характера и поступков девушка отстаивала до хрипоты.
Помня о том, что и сама была не подарком, Лариса сейчас спокойно относится к поступкам дочери. Она не запрещает девочке экспериментировать с собственной внешностью. Гузеева признается, что и сама несколько раз сбривала волосы под ноль.
Сегодня она, уже умудренная жизненным опытом женщина, принимает поздравления от коллег и поклонников.
Краткая информация о Ларисе Гузеевой
Имя: Лариса Гузеева
Отчество: Андреевна
День рождения: 23.05.1959
Возраст: 60 лет
Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.
Рост: 167 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса, телеведущая
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Вы считаете Ларису Гузееву талантливой актрисой? 2
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Маша / 23.05.19 15:18О! А я и не думала, что ей 60 лет. Тогда она очень неплохо выглядит.
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VeroNika / 23.05.19 12:03Она, конечно, интересная, но вот этот ее напор и хабалистость, как для женщины – не очень хороши. Хотя, с другой стороны, это уже ее фирменный знак. Без такой мегауверенности на месте свахи делать нечего.