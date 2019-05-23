Гузеева в детстве была хулиганкой и делала все наперекор

Главная сваха страны и талантливая актриса Лариса Гузеева сегодня празднует свой 60-й День рождения. Широкому зрителю она известна как своенравная, харизматичная и весьма острая на язык женщина. Лариса не боится прямо высказывать свое мнение коллегам, пользователям и даже руководству. По собственному признанию актрисы, такой взбалмошной и даже хулиганистой она была с детства.

Будучи школьницей, Гузеева отличалась красотой и утонченностью, но при этом характер у нее был весьма бойким. Один из мальчишек класса, который в отличие от остальных не бегал за Ларой, этим ей и приглянулся. Поскольку мальчик никакого внимания к ней не проявлял, Лариса однажды подловила его и прижала к стенке, буквально выдавив из несчастного паренька признание в любви.

Одноклассник выдал все, что хотела от него юная Лариса, а взамен попросил отстать от него. Гузеева требование проигнорировала. Однажды на перемене она подошла к голубоглазому юноше и сама его поцеловала. Актриса вспоминает, что тогда это всё было серьезно и по-взрослому. Но смелость поступка одноклассницы он не оценил. Мальчишка оттолкнул ее, и Лара упала у всех на глазах.

Своеволие и особенный взгляд на поступки других людей проявлялся у Гузеевой и в учёбе. Особенно острые противоречия в суждениях Ларисы и её одноклассников вспыхивали на уроках литературы. Во время обсуждения очередного героя произведения свою точку зрения относительно его характера и поступков девушка отстаивала до хрипоты.

Помня о том, что и сама была не подарком, Лариса сейчас спокойно относится к поступкам дочери. Она не запрещает девочке экспериментировать с собственной внешностью. Гузеева признается, что и сама несколько раз сбривала волосы под ноль.

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Сегодня она, уже умудренная жизненным опытом женщина, принимает поздравления от коллег и поклонников.