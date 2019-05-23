 
 
 

 
 
На главную
 
 

Гузеева в детстве была хулиганкой и делала все наперекор


5 1

Главная сваха страны и талантливая актриса Лариса Гузеева сегодня празднует свой 60-й День рождения. Широкому зрителю она известна как своенравная, харизматичная и весьма острая на язык женщина. Лариса не боится прямо высказывать свое мнение коллегам, пользователям и даже руководству. По собственному признанию актрисы, такой взбалмошной и даже хулиганистой она была с детства.

Будучи школьницей, Гузеева отличалась красотой и утонченностью, но при этом характер у нее был весьма бойким. Один из мальчишек класса, который в отличие от остальных не бегал за Ларой, этим ей и приглянулся. Поскольку мальчик никакого внимания к ней не проявлял, Лариса однажды подловила его и прижала к стенке, буквально выдавив из несчастного паренька признание в любви.

Одноклассник выдал все, что хотела от него юная Лариса, а взамен попросил отстать от него. Гузеева требование проигнорировала. Однажды на перемене она подошла к голубоглазому юноше и сама его поцеловала. Актриса вспоминает, что тогда это всё было серьезно и по-взрослому. Но смелость поступка одноклассницы он не оценил. Мальчишка оттолкнул ее, и Лара упала у всех на глазах.

Своеволие и особенный взгляд на поступки других людей проявлялся у Гузеевой и в учёбе. Особенно острые противоречия в суждениях Ларисы и её одноклассников вспыхивали на уроках литературы. Во время обсуждения очередного героя произведения свою точку зрения относительно его характера и поступков девушка отстаивала до хрипоты.

Помня о том, что и сама была не подарком, Лариса сейчас спокойно относится к поступкам дочери. Она не запрещает девочке экспериментировать с собственной внешностью. Гузеева признается, что и сама несколько раз сбривала волосы под ноль.

Сегодня она, уже умудренная жизненным опытом женщина, принимает поздравления от коллег и поклонников.

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 60 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

Смотреть фотографии с Ларисой Гузеевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Ларисой Гузеевой


1 Не нравится 5 Нравится 23.05.2019 Теги: Лариса Гузеева

Вы считаете Ларису Гузееву талантливой актрисой? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору