Эми Шумер весьма необычным способом показала радости материнства
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В такой манере Эми Шумер решила показать материнство в настоящем виде, без прикрас. На фотографии знаменитость снята в нижнем белье, при этом в качестве основного акцента выступает молокоотсос.
Ранее актриса поделилась снимком, на котором она запечатлена в момент выступления перед публикой. После этого некоторые подписчики выступили с нелестными комментариями по поводу того, что Эми надолго оставляет ребенка.
Разместив фото с молокососом, звезда, видимо, хотела не столько эпатировать своих поклонников, сколько показать им, что не оставляет малыша без грудного молока даже в том случае, когда расстается с ним на продолжительное время.
Стоит отметить, что Эми Шумер имеет неординарный подход к демонстрации материнства, отличающийся от других звезд. Так, она нисколько не скрывает лицо своего малыша, и с первых дней начала выкладывать фотографии с ним на своей странице в Инстаграм.
Краткая информация об Эми Шумер
Имя: Эми Шумер
День рождения: 01.06.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, стендап-комик
Фотографии
Фотографии
А вам нравятся способы Эми Шумер показывать свое материнство в социальных сетях? 2
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Эрика / 23.05.19 10:12Эми Шумер всегда отличалась тем, что разрушала устоявшиеся стереотипы. Эти характеризуются фильмы с ее участием, и в жизни она тоже такая же. Она применила очень оригинальный подход, отличающийся от других знаменитостей
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Ангелина / 23.05.19 10:09Я считаю, что нет ничего плохого в том, что Эми Шумер показала материнство в естественном виде, а не так как большинство звезд, которые выставляют фото при полном параде. Конечно, снимок несколько необычный, но в целом производит положительное впечатление
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