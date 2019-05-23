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Эми Шумер весьма необычным способом показала радости материнства


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Известная комедийная актриса Эми Шумер недавно впервые стала мамой в 37-летнем возрасте. Она решила продемонстрировать в социальных сетях первые моменты после рождения ребенка, но сделала это весьма необычным способом. В отличие от молодых звездных мам, которые выставляют снимки в эффектных нарядах, Эми выложила фото, на котором она запечатлена с уставшим, но счастливым видом и с молокоотсосом на груди.

В такой манере Эми Шумер решила показать материнство в настоящем виде, без прикрас. На фотографии знаменитость снята в нижнем белье, при этом в качестве основного акцента выступает молокоотсос.

Ранее актриса поделилась снимком, на котором она запечатлена в момент выступления перед публикой. После этого некоторые подписчики выступили с нелестными комментариями по поводу того, что Эми надолго оставляет ребенка.

Разместив фото с молокососом, звезда, видимо, хотела не столько эпатировать своих поклонников, сколько показать им, что не оставляет малыша без грудного молока даже в том случае, когда расстается с ним на продолжительное время.

Стоит отметить, что Эми Шумер имеет неординарный подход к демонстрации материнства, отличающийся от других звезд. Так, она нисколько не скрывает лицо своего малыша, и с первых дней начала выкладывать фотографии с ним на своей странице в Инстаграм.

Краткая информация об Эми Шумер

Имя: Эми Шумер

День рождения: 01.06.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, стендап-комик

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0 Не нравится 0 Нравится 23.05.2019 Теги: Эми Шумер

А вам нравятся способы Эми Шумер показывать свое материнство в социальных сетях? 2  

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  • Эрика / 23.05.19 10:12
    -
    2
    +
    Эми Шумер всегда отличалась тем, что разрушала устоявшиеся стереотипы. Эти характеризуются фильмы с ее участием, и в жизни она тоже такая же. Она применила очень оригинальный подход, отличающийся от других знаменитостей
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  • Ангелина / 23.05.19 10:09
    -
    5
    +
    Я считаю, что нет ничего плохого в том, что Эми Шумер показала материнство в естественном виде, а не так как большинство звезд, которые выставляют фото при полном параде. Конечно, снимок несколько необычный, но в целом производит положительное впечатление
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