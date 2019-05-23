Эми Шумер весьма необычным способом показала радости материнства

Известная комедийная актриса Эми Шумер недавно впервые стала мамой в 37-летнем возрасте. Она решила продемонстрировать в социальных сетях первые моменты после рождения ребенка, но сделала это весьма необычным способом. В отличие от молодых звездных мам, которые выставляют снимки в эффектных нарядах, Эми выложила фото, на котором она запечатлена с уставшим, но счастливым видом и с молокоотсосом на груди.

В такой манере Эми Шумер решила показать материнство в настоящем виде, без прикрас. На фотографии знаменитость снята в нижнем белье, при этом в качестве основного акцента выступает молокоотсос.

Ранее актриса поделилась снимком, на котором она запечатлена в момент выступления перед публикой. После этого некоторые подписчики выступили с нелестными комментариями по поводу того, что Эми надолго оставляет ребенка.

Разместив фото с молокососом, звезда, видимо, хотела не столько эпатировать своих поклонников, сколько показать им, что не оставляет малыша без грудного молока даже в том случае, когда расстается с ним на продолжительное время.

Стоит отметить, что Эми Шумер имеет неординарный подход к демонстрации материнства, отличающийся от других звезд. Так, она нисколько не скрывает лицо своего малыша, и с первых дней начала выкладывать фотографии с ним на своей странице в Инстаграм.