Сестра Элины Быстрицкой обвинила помощницу актрисы в краже 38 миллионов рублей

Всего несколько недель назад поклонники и видные деятели театра и кино простились со всенародно любимой артисткой Элиной Быстрицкой, которая ушла на 92-ом году жизни. После ее смерти все имущество по закону должно перейти к единственной родственнице, родной младшей сестре Софье Шегельман, которая последние несколько месяцев ухаживала за знаменитой актрисой. Однако в деле о наследстве все далеко не так просто. Более того, кто-то начал обворовывать Быстрицкую ещё при жизни. А подтвердила это все та же сестра актрисы, заявившая, что со счетов Элины Авраамовны пропали 38 миллионов рублей.

Сейчас все знакомые Элины Быстрицкой разделились на два лагеря. Одни поддерживают ее давнюю помощницу Ксению Рубцову, которая на протяжении долгого времени была правой рукой актрисы и полностью организовала уход за ней, когда у Элины Авраамовны начались серьезные проблемы со здоровьем. Другие же склонны больше верить родной сестре знаменитости Софье Шегельман, которая однажды прилетев из Израиля увидела, насколько недобросовестно исполняет Ксения свои обязанности. А следом и вовсе стало известно, что артистка составила завещание, по которому все ее имущество должно перейти Рубцовой.

После этого Софья Авраамовна решила взять заботу о сестре полностью в свои руки, а также разобраться, что творилось в её делах все последние годы. Вот здесь-то и выяснилось, что с банковского счёта Элины Быстрицкой пропала довольно внушительная сумма - 38 миллионов рублей. А так как в течение долгого времени доступ к счетам по доверенности был только у Ксении Рубцовой, Шегельман тут же написала на нее заявление в полицию. После этого на экс-помощницу Быстрицкой было возбуждено уголовное дело. "Текущие траты, конечно, были", - признает Софья Авраамовна, - "но исчезли 38 миллионов! Вы представляете эту сумму?"

Чуть ранее в интервью изданию "Комсомольская правда" Шегельман рассказала, что долгое время они были уверены в порядочности и преданности Ксении. Теперь же с помощью юриста сестра Быстрицкой намерена попытаться оспорить завещание Элины Авраамовны, а также доказать факт хищения со стороны Ксении Рубцовой. Адвокат Анастасия Расторгуева, к которой обратилась Шегельман, также уверена, что 38 миллионов не могли уйти и на зарплату сиделкам, лекарства и продукты для Элины Быстрицкой.

В свою очередь, Ксения Рубцова также не сидит сложа руки. Она подала встречный иск в суд, намереваясь взыскать с Софьи Шегельман сумму в размере 10 000 долларов, которые сестра Быстрицкой якобы когда-то у нее занимала. Слушания по этому запутанному делу назначены на вторую половину мая.