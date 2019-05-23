Лорак рассказала, как изменилась ее жизнь после развода
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Имя певицы Ани Лорак в прошлом году не сходило с новостных страниц СМИ. Повышенное внимание поклонников и журналистов было приковано к ней из-за публично вскрывшейся измены мужа. Мурата очевидцы запечатлели в одном из ночных клубов столицы в компании неизвестной особы. По тому, как держалась пара, было видно, что любовная связь у них есть.
Ани никак не стала комментировать произошедшее. Она молча подала на развод, перевезла дочь в Москву и категорически отказалась общаться с журналистами на данную тему.
Спустя время, когда развод был оформлен официально, а все проволочки улажены, Лорак рассказала, что чувствует себя абсолютно по-новому. По признанию артистки, ее новое мироощущение отразилось на всех сферах жизни: от стиля одежды до творчества.
Певица рассказала об этом и в инстаграме, написав, что истинное предназначение женщины – вдохновлять и дарить новую жизнь. После столь двоякого сообщения поклонники стали интересоваться, не беременна ли она случайно. Каролина пояснила журналистам, что о беременности речь не идет. Просто сейчас она словно научилась заново жить. На вопросы относительно мужчины в ее жизни, Лорак ответила уклончиво и после пояснила, что не хотела бы эту сторону своей жизни освещать публично.
Вместо этого певица с удовольствием рассказала о дочке. Женщина отметила, что девочка пока не хочет идти по её стопам. Тяги в Софии к музыкальному искусству певица не видит. Вместо этого дочке нравится играть на сцене. Она с удовольствием ходит заниматься в театральный кружок. Пока вся её деятельность связана именно с этим увлечением и учёбой.
Кстати, что касается смены стиля, Ани призналась, что устала от ярких платьев с блёстками. Она пришла к пониманию модного образа, как комбинации дорогой, но простой по крою одежды. Скорее всего, её дальнейшие концертные костюмы и наряды для выхода в свет поклонники будут видеть именно такими.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
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Фотографии
А вы считаете правильным решение Лорак держать личное подальше от публичности? 1
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summer / 23.05.19 12:54Мне кажется, Ани и Лобода хороши тем, что журналистов к личному не подпускают, невзирая на большой интерес к этой сфере со стороны поклонников и журналистов. У женщин явно есть талант и они призывают зрителей смотреть именно на их творческую деятельность. И из-за таланта на них идет зритель, а не потому что они плачут на всю страну, какие бедные и несчастные. При этом заметьте, обе спокойно растят своих детей и ни на что не жалуются.