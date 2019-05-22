Эндрю Мортон рассказал, что до свадьбы принц Уильям обращался с Кейт как с прислугой

Эндрю Мортон в своих публикациях и книгах порой весьма откровенно рассказывает о том, как на самом деле складываются отношения между членами британского королевского семейства. Именно он поведал миру о том, что довелось в свое время пережить принцессе Диане. Теперь же публицист решил рассказать об отношениях между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Оказалось, что в паре не все так радужно и хорошо, как кажется со стороны. С самого начала их отношений, которые завязались еще в университете, Уильям пренебрежительно относился к Кейт.

Биограф, основываясь на воспоминаниях однокурсников знаменитой пары, утверждает, что принц всегда был окружен вниманием молодых людей и девушек. В компании студентов он сразу же вовлекался в общение и внимание на Кейт практически не обращал. Уже тогда она, словно, стала его супругой. За весь вечер он мог обменяться с любимой лишь парой фраз.

Принц позволял себе и резкие реплики в адрес невесты. Со стороны это иногда походило на общение властного господина с нерадивой прислугой. По словам тех же однокурсников, Уильям не сомневался в любви и преданности Миддлтон. Он был уверен, что она и дальше будет его любить, обхаживать и уделять и внимания столько, сколько будет нужно ему.

В какой-то момент нервы будущей герцогини сдали. В их отношениях был непродолжительный период, когда Кейт и Уильям разъехались. Впрочем, размолвка не оказалась долгой. Вскоре за ней последовало предложение руки и сердца.

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Напомним, что в прессе периодически появляется информация о том, что Уильям не верен собственной супруге. Однако все это не более чем предположения, не имеющие под собой серьезных доказательств.

Интересно, что члены королевской семьи данную информацию никак не комментировали. У преданных герцогине поклонников имеются сомнения относительно описания Кейт, как тихой и скромной девушки. В сети хватает фото доказательств, что в студенческие годы она не была образцом для подражания.