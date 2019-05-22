Поклонники разочарованы новым клипом певицы МакSим

Фанаты певицы МакSим с нетерпением ожидали выхода ее нового клипа, который должен быть снят на песню «Абонент недоступен». Каково же было их разочарование, когда они не увидели в нем свою любимую певицу. Причиной тому стали травмы, которые знаменитость получила, попав в ДТП. Ее менеджер решила, что это не повод прерывать работу, и в итоге видео было снято без певицы.

Директор артистки Маргарита Соколова привела аргументы, которые заключались в том, что в день съемок МакSим не появлялась на площадке. Все попытки связаться с ней оказались бесполезными. Отказ от съемок клипа грозил серьезными убытками, которые были бы понесены в связи с необходимостью оплатить аренду площадки. По словам директора, другого выхода из ситуации просто не могло быть.

Так или иначе, поклонникам пришлось довольствоваться просмотром клипа, в котором как раз и была снята автомобильная авария. Фанаты, как всегда, по достоинству оценили вокальные данные МакSим и пришли в восторг от самой песни, но видео вызвало у них серьезное разочарование. Они отметили, что смотреть его без любимой певицы скучно и неинтересно.

Как известно, МакSим попала в аварию 23 апреля 2019 года. ДТП случилось в результате того, что на автомобиле, в котором ехала звезда, лопнуло колесо и его занесло. В результате девушка получила травмы, которые потребовали ее лечения в больнице.