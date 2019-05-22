Поклонники разочарованы новым клипом певицы МакSим
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Директор артистки Маргарита Соколова привела аргументы, которые заключались в том, что в день съемок МакSим не появлялась на площадке. Все попытки связаться с ней оказались бесполезными. Отказ от съемок клипа грозил серьезными убытками, которые были бы понесены в связи с необходимостью оплатить аренду площадки. По словам директора, другого выхода из ситуации просто не могло быть.
Так или иначе, поклонникам пришлось довольствоваться просмотром клипа, в котором как раз и была снята автомобильная авария. Фанаты, как всегда, по достоинству оценили вокальные данные МакSим и пришли в восторг от самой песни, но видео вызвало у них серьезное разочарование. Они отметили, что смотреть его без любимой певицы скучно и неинтересно.
Как известно, МакSим попала в аварию 23 апреля 2019 года. ДТП случилось в результате того, что на автомобиле, в котором ехала звезда, лопнуло колесо и его занесло. В результате девушка получила травмы, которые потребовали ее лечения в больнице.
Краткая информация о МакSим
Имя: МакSим
Отчество: Сергеевна
День рождения: 10.06.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Казань
Рост: 160 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, был бы клип лучше, если бы в нем присутствовала МакSим? 2
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София / 22.05.19 15:21Песня очень глубокая и содержательная по смыслу. Этим характеризуется все творчество Максим. Поэтому видео явно не вписывается в ее формат, он получился слишком примитивным. Я считаю, что лучше просто слушать песню в данном случае и воздержаться от просмотра видео
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Анна / 22.05.19 15:19Я считаю, что клип был бы однозначно лучше при присутствии Максим в нем. У нее не только потрясающий голос, но и очень эффектные внешние данные. Попытка снять клип при ее отсутствии явно не удалась.