Ксения Бородина призвала своих подписчиц не спешить разводиться, а пытаться сохранить семью

Известная телеведущая Ксения Бородина всегда выступала приверженицей крепких семейных отношений. Эту идеологию она продвигает и на реалити шоу "Дом-2", и на своей страничке в Инстаграм, которая насчитывает почти 13 миллионов фолловеров. Там же Ксюша с гордостью демонстрирует и свой крепкий брак с супругом Курбаном Омаровым, а также учит подписчиц уму-разуму.

Один из таких постов был размещен на странице теледивы буквально два дня назад. В нем Ксения посетовала на удручающую статистику по бракам в нашей стране. "700 разводов на 1000 браков - это социальная катастрофа", - написала Бородина. И в том, что дела обстоят настолько грустно, она обвинила женщин, которые не хотят бороться с проблемами, проявлять инициативу, договариваться со своей второй половиной или хотя бы пытаться спасти отношения. "Люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо даже не пытались его найти".

По мнению Ксюши, эта тенденция очень страшная, и ни к чему хорошему она не приведет. "Люди женятся по самым разным и нелепым причинам, кроме одной истиной - строить семью", - уверена знаменитость. А вот решать настоящие проблемы, справляться с бытом, слышать друг друга, менять характер, бороться со своими и чужими недостатками и просто помогать близкому человеку готов далеко не каждый. "Сломать всегда проще, чем строить", - подчеркнула Ксения Бородина, выступив против голословных заявлений идти и разводиться. "Окончательно послать всё можно только тогда, когда ты реально сделала всё, чтобы спасти", - написала телеведущая. - "Разрушить всегда успеете, но сначала постарайтесь сохранить до последнего то, что создавали вместе со своей второй половиной". Помимо этого ведущая "Дома-2" призвала не вступать в брак в слишком молодом возрасте. По ее мнению, многие разводы в нашей стране случаются именно из-за неопытности молодоженов.

А вот певица Рита Дакота категорически с высказыванием Ксении не согласилась. Она написала объемный комментарий к ее посту, где посоветовала девушкам не бояться расставаний. По мнению исполнительницы, которая еще совсем недавно пережила громкий и унизительный развод, в жизни нет ничего важнее счастья. И если люди в браке несчастны или чувствуют, что любовь прошла, то им лучше расстаться. "В разводе нет ничего трагичного, если период, проведенный рядом с другим человеком, принимать с благодарностью в сердце", - написала Дакота, добавив, что вообще посоветовала бы разводиться абсолютно всем.

Также исполнительница напомнила Ксении, что та тоже не сумела сохранить свой первый брак. "Уверена, сейчас ты гораздо более счастливый и целостный человек. И я после развода, выбравшись из токсичных отношений, стала гораздо счастливее", - заметила певица.