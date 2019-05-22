 
 
 

 
 
На главную
 
 

Ксения Бородина призвала своих подписчиц не спешить разводиться, а пытаться сохранить семью


4 4

Известная телеведущая Ксения Бородина всегда выступала приверженицей крепких семейных отношений. Эту идеологию она продвигает и на реалити шоу "Дом-2", и на своей страничке в Инстаграм, которая насчитывает почти 13 миллионов фолловеров. Там же Ксюша с гордостью демонстрирует и свой крепкий брак с супругом Курбаном Омаровым, а также учит подписчиц уму-разуму.

Один из таких постов был размещен на странице теледивы буквально два дня назад. В нем Ксения посетовала на удручающую статистику по бракам в нашей стране. "700 разводов на 1000 браков - это социальная катастрофа", - написала Бородина. И в том, что дела обстоят настолько грустно, она обвинила женщин, которые не хотят бороться с проблемами, проявлять инициативу, договариваться со своей второй половиной или хотя бы пытаться спасти отношения. "Люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо даже не пытались его найти".

По мнению Ксюши, эта тенденция очень страшная, и ни к чему хорошему она не приведет. "Люди женятся по самым разным и нелепым причинам, кроме одной истиной - строить семью", - уверена знаменитость. А вот решать настоящие проблемы, справляться с бытом, слышать друг друга, менять характер, бороться со своими и чужими недостатками и просто помогать близкому человеку готов далеко не каждый. "Сломать всегда проще, чем строить", - подчеркнула Ксения Бородина, выступив против голословных заявлений идти и разводиться. "Окончательно послать всё можно только тогда, когда ты реально сделала всё, чтобы спасти", - написала телеведущая. - "Разрушить всегда успеете, но сначала постарайтесь сохранить до последнего то, что создавали вместе со своей второй половиной". Помимо этого ведущая "Дома-2" призвала не вступать в брак в слишком молодом возрасте. По ее мнению, многие разводы в нашей стране случаются именно из-за неопытности молодоженов.

А вот певица Рита Дакота категорически с высказыванием Ксении не согласилась. Она написала объемный комментарий к ее посту, где посоветовала девушкам не бояться расставаний. По мнению исполнительницы, которая еще совсем недавно пережила громкий и унизительный развод, в жизни нет ничего важнее счастья. И если люди в браке несчастны или чувствуют, что любовь прошла, то им лучше расстаться. "В разводе нет ничего трагичного, если период, проведенный рядом с другим человеком, принимать с благодарностью в сердце", - написала Дакота, добавив, что вообще посоветовала бы разводиться абсолютно всем.

Также исполнительница напомнила Ксении, что та тоже не сумела сохранить свой первый брак. "Уверена, сейчас ты гораздо более счастливый и целостный человек. И я после развода, выбравшись из токсичных отношений, стала гораздо счастливее", - заметила певица.

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

Смотреть фотографии с Ксенией Бородиной

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Ксенией Бородиной


4 Не нравится 4 Нравится 22.05.2019 Теги: Ксения Бородина

А вы согласны с точкой зрения Ксении Бородиной? 2  

Оставить комментарий
  • Н / 22.05.19 18:45
    -
    3
    +
    Бороться, искать компромиссы, сохранять семью и всё остальное - дело двоих. Не женщины, а двоих создателей семьи. А то, что семейной жизни учит читательниц (еще и обвиняет их в чем-то) разведенная когда-то женщина из вселенной Дома2 - это забавно, конечно
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна П. / 22.05.19 13:42
    -
    -3
    +
    Мне точка зрения Ксюши импонирует больше, чем логика "шальной разведенки". Да, счастье в жизни очень важно, но ведь можно быть очень счастливым и после того, как ты сумеешь спасти свои отношения, найти компромисс и т.д. Дакота призвала всех разводиться, чтобы найти счастье. А как же обратная сторона. А вдруг ты поймешь, что упустил свою любовь просто отказавшись за не бороться. Она сумела себя убедить, что ей лучше после расставания с Соколовским. И наверное, в ее положении это правильно. Но все слишком индивидуально.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору