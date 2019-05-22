Ксения Бородина призвала своих подписчиц не спешить разводиться, а пытаться сохранить семью
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Известная телеведущая Ксения Бородина всегда выступала приверженицей крепких семейных отношений. Эту идеологию она продвигает и на реалити шоу "Дом-2", и на своей страничке в Инстаграм, которая насчитывает почти 13 миллионов фолловеров. Там же Ксюша с гордостью демонстрирует и свой крепкий брак с супругом Курбаном Омаровым, а также учит подписчиц уму-разуму.
Один из таких постов был размещен на странице теледивы буквально два дня назад. В нем Ксения посетовала на удручающую статистику по бракам в нашей стране. "700 разводов на 1000 браков - это социальная катастрофа", - написала Бородина. И в том, что дела обстоят настолько грустно, она обвинила женщин, которые не хотят бороться с проблемами, проявлять инициативу, договариваться со своей второй половиной или хотя бы пытаться спасти отношения. "Люди просто идут и убивают свой брак, потому что не нашли компромисс, либо даже не пытались его найти".
По мнению Ксюши, эта тенденция очень страшная, и ни к чему хорошему она не приведет. "Люди женятся по самым разным и нелепым причинам, кроме одной истиной - строить семью", - уверена знаменитость. А вот решать настоящие проблемы, справляться с бытом, слышать друг друга, менять характер, бороться со своими и чужими недостатками и просто помогать близкому человеку готов далеко не каждый. "Сломать всегда проще, чем строить", - подчеркнула Ксения Бородина, выступив против голословных заявлений идти и разводиться. "Окончательно послать всё можно только тогда, когда ты реально сделала всё, чтобы спасти", - написала телеведущая. - "Разрушить всегда успеете, но сначала постарайтесь сохранить до последнего то, что создавали вместе со своей второй половиной". Помимо этого ведущая "Дома-2" призвала не вступать в брак в слишком молодом возрасте. По ее мнению, многие разводы в нашей стране случаются именно из-за неопытности молодоженов.
А вот певица Рита Дакота категорически с высказыванием Ксении не согласилась. Она написала объемный комментарий к ее посту, где посоветовала девушкам не бояться расставаний. По мнению исполнительницы, которая еще совсем недавно пережила громкий и унизительный развод, в жизни нет ничего важнее счастья. И если люди в браке несчастны или чувствуют, что любовь прошла, то им лучше расстаться. "В разводе нет ничего трагичного, если период, проведенный рядом с другим человеком, принимать с благодарностью в сердце", - написала Дакота, добавив, что вообще посоветовала бы разводиться абсолютно всем.
Также исполнительница напомнила Ксении, что та тоже не сумела сохранить свой первый брак. "Уверена, сейчас ты гораздо более счастливый и целостный человек. И я после развода, выбравшись из токсичных отношений, стала гораздо счастливее", - заметила певица.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
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А вы согласны с точкой зрения Ксении Бородиной? 2
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Н / 22.05.19 18:45Бороться, искать компромиссы, сохранять семью и всё остальное - дело двоих. Не женщины, а двоих создателей семьи. А то, что семейной жизни учит читательниц (еще и обвиняет их в чем-то) разведенная когда-то женщина из вселенной Дома2 - это забавно, конечно
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Анна П. / 22.05.19 13:42Мне точка зрения Ксюши импонирует больше, чем логика "шальной разведенки". Да, счастье в жизни очень важно, но ведь можно быть очень счастливым и после того, как ты сумеешь спасти свои отношения, найти компромисс и т.д. Дакота призвала всех разводиться, чтобы найти счастье. А как же обратная сторона. А вдруг ты поймешь, что упустил свою любовь просто отказавшись за не бороться. Она сумела себя убедить, что ей лучше после расставания с Соколовским. И наверное, в ее положении это правильно. Но все слишком индивидуально.