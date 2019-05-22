Джонни Депп продолжает отрицать все обвинения Эмбер Хёрд
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Джонни Депп - знаменитый голливудский актёр, чья карьера серьёзно пострадала после громкого расставания с Эмбер Хёрд. Несмотря на то, что с момента скандального развода прошло более двух с половиной лет, Джонни не теряет надежду восстановить свою репутацию. И в конце прошлой недели он в рамках иска против своей экс-супруги сделал очередное неожиданное заявление.
В этот раз Депп обвинил бывшую возлюбленную в том, что дабы оклеветать его, она нарисовала на своем теле ссадины и синяки, фото которых и предоставила в качестве доказательства рукоприкладства. Но, как заметил актер в своем официальном заявлении, уже на следующий день никаких следов побоев на девушке не было. А доказать это могут свидетели и запись с камеры видеонаблюдения.
Напомним, что тогда, почти три года назад, внешний вид якобы побитой Эмбер, а также ее откровенный рассказ о семейной жизни с актером повергли судей, поклонников и коллег Джонни в шок. От знаменитого на весь мир артиста отвернулись режиссеры и продюсеры, переставшие предлагать ему роли в кино и рекламные контракты. Более того, суд тоже встал на сторону Хёрд, и обязал Деппа выплатить ей сумму в размере семи миллионов долларов.
В свою очередь Эмбер подлила ещё больше масла в огонь, и рассказала журналистам, что в момент их семейных ссор актёр часто был "не в себе", находясь под воздействием амфитаминов, алкоголя и других запрещенных веществ. Чуть позже Депп подтвердил слова своей бывшей супруги, однако с некоторой оговоркой - якобы Эмбер пользовалась этим его состоянием. А на минувшей неделе Джонни и вовсе заявил, что это не она, а он подвергался домашнему насилию. "Я годами переносил побои от рук Эмбер Хёрд . И в итоге - это я принял решение с ней развестись", - рассказал актёр.
Также он указал в своем заявлении, что бывшая супруга сама часто вела себя агрессивно, и наносила ему травмы, бросая в него подручные предметы: тяжелые бутылки, горящие свечи, пульт от телевизора и даже растворитель для краски. Вспомнил Джонни и историю, которую рассказал ещё несколько месяцев назад, когда осколок от брошенной Хёрд в стену бутылки рассек ему палец. Тогда Депп взял вину на себя и поведал журналистам, что это он сам отсек себе часть пальца в пылу очередного ревнивого пьяного скандала. Но после того, как Эмбер в суде использовала фотографии окровавленной руки против него же, актер решил открыть миру свою правду.
"Я никогда не оскорблял мисс Хёрд или любую другую женщину. Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Хёрд, и буду делать это всю оставшуюся жизнь. Это я жертва, а не она!" - написал в своем заявлении Джонни Депп, намеренный отсудить в качестве моральной компенсации у бывшей супруги 50 миллионов долларов.
Краткая информация о Джонни Деппе
Имя: Джонни Депп
День рождения: 09.06.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США
Рост: 178 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А кому больше верите в этой истории вы, Деппу или Хёрд? 2
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Инга / 22.05.19 21:57Аукнится Херд все, что она сделала с Джони Деппом. Когда-нибудь и с ней кто-нибудь поступить так же. Мне искренне жаль, что сейчас этот замечательный актер практически негде не снимается. Он не достоин забвения, он достоин лучших ролей! И вообще, глупо перестать снимать талантливого человека в кино только из-за его семейных разборок с женой.
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121212 / 22.05.19 16:09Я больше верю Джонни Деппу, у него глаза добрые))) А если серьёзно, то Херт решила за что-то ему отомстить, вот и оставила его сам распространенным женским способом без гроша в кармане и с разрушенной карьерой. Очень коварная и неприятная особа . Искренне надеюсь, что столь замечательный актер выпутается из этой истории.