Джонни Депп продолжает отрицать все обвинения Эмбер Хёрд

Джонни Депп - знаменитый голливудский актёр, чья карьера серьёзно пострадала после громкого расставания с Эмбер Хёрд. Несмотря на то, что с момента скандального развода прошло более двух с половиной лет, Джонни не теряет надежду восстановить свою репутацию. И в конце прошлой недели он в рамках иска против своей экс-супруги сделал очередное неожиданное заявление.

В этот раз Депп обвинил бывшую возлюбленную в том, что дабы оклеветать его, она нарисовала на своем теле ссадины и синяки, фото которых и предоставила в качестве доказательства рукоприкладства. Но, как заметил актер в своем официальном заявлении, уже на следующий день никаких следов побоев на девушке не было. А доказать это могут свидетели и запись с камеры видеонаблюдения.

Напомним, что тогда, почти три года назад, внешний вид якобы побитой Эмбер, а также ее откровенный рассказ о семейной жизни с актером повергли судей, поклонников и коллег Джонни в шок. От знаменитого на весь мир артиста отвернулись режиссеры и продюсеры, переставшие предлагать ему роли в кино и рекламные контракты. Более того, суд тоже встал на сторону Хёрд, и обязал Деппа выплатить ей сумму в размере семи миллионов долларов.

В свою очередь Эмбер подлила ещё больше масла в огонь, и рассказала журналистам, что в момент их семейных ссор актёр часто был "не в себе", находясь под воздействием амфитаминов, алкоголя и других запрещенных веществ. Чуть позже Депп подтвердил слова своей бывшей супруги, однако с некоторой оговоркой - якобы Эмбер пользовалась этим его состоянием. А на минувшей неделе Джонни и вовсе заявил, что это не она, а он подвергался домашнему насилию. "Я годами переносил побои от рук Эмбер Хёрд . И в итоге - это я принял решение с ней развестись", - рассказал актёр.

Также он указал в своем заявлении, что бывшая супруга сама часто вела себя агрессивно, и наносила ему травмы, бросая в него подручные предметы: тяжелые бутылки, горящие свечи, пульт от телевизора и даже растворитель для краски. Вспомнил Джонни и историю, которую рассказал ещё несколько месяцев назад, когда осколок от брошенной Хёрд в стену бутылки рассек ему палец. Тогда Депп взял вину на себя и поведал журналистам, что это он сам отсек себе часть пальца в пылу очередного ревнивого пьяного скандала. Но после того, как Эмбер в суде использовала фотографии окровавленной руки против него же, актер решил открыть миру свою правду.

"Я никогда не оскорблял мисс Хёрд или любую другую женщину. Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Хёрд, и буду делать это всю оставшуюся жизнь. Это я жертва, а не она!" - написал в своем заявлении Джонни Депп, намеренный отсудить в качестве моральной компенсации у бывшей супруги 50 миллионов долларов.