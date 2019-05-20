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Седокова пожаловалась подписчикам, что опять поправилась


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Анна Седокова после рождения третьего ребенка часто затрагивает в социальных сетях тему похудения и лишних килограммов. Очевидно, что особенно эта проблема начинает волновать ее, когда в различных пабликах всплывают фотографии, сделанные поклонниками в момент, когда Седокова этого не ожидает.

На снимках видно, что фигура Анны отличается от обработанных в редакторе фотографий, которые она публикует в своем аккаунте инстаграм. По эмоциональным реакциям и видеороликам, которые следуют за подобными разоблачительными снимками, ясно, что артистке не все равно, что думают и говорят о ее внешних данных посторонние люди.

На днях Анна вновь посетовала на лишний вес. Седокова написала, что во время гастролей в гостиничном номере она увидела весы. Артистка призналась, что ненавидит их. Тем не менее, любопытство взяло вверх. Анна встала на них и оказалось, что она поправилась.

Женщина рассказала, что весы показали ей цифру на полтора килограмма больше той, от которой она собиралась худеть. Пожаловавшись Седокова сообщила, что намерена пересмотреть свой режим питания. На диеты садиться при этом она не собирается. Исполнительница планирует придерживаться методики интервального голодания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воскресенье. Саратов. Спасибо ❤️ Это были сумасшедшие дни. Киев, Краснодар, Питер, Белгород, Саратов ❤️ Я невероятно счастлива , что вы у меня такие офигенные. Открытые, красивые, яркие ! Сегодня на концерте у меня случился дуэт. Симпатичный парень пел так красиво, что я отдала свой второй микро ему, а после он сказал, что в списке желаний у него были чётко написано: «дуэт с Анной Седоковой». Желания сбываются ! Поверьте мне! Поверьте нам! Я хочу большой летний тур в каждом городе! Хочу увидеть вас ! Хочу чувствовать! Сейчас запишу это в свой блокнотик желаний, а пока люблю и ценю безгранично ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Интересно, что через несколько часов после поста с жалобами на лишний вес, Анна опубликовала видео с собственного концерта. В качестве костюма для выступления она выбрала полупрозрачный комбинезон. Под него артистка надела черное боди с высокими вырезами. В ролике Анна запечатлена сидящей на корточках спиной к камере. За счет этого фигуру артистки поклонники могли рассмотреть в подробностях. Артистка постаралась: лишних килограммов на видео никто так и не увидел.

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

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1 Не нравится 4 Нравится 20.05.2019 Теги: анна седокова

Как вы думаете, Седоковой стоит худеть? 3  

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