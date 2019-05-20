Моника Беллуччи в пышном платье с декольте затмила юных моделей в Каннах
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Мировых знаменитостей на дорожках фестиваля в Каннах меньше, чем юных и эффектных моделей. Последних организаторы приглашают, чтобы скрасить будни фестиваля. Несомненно, с каждым появлением талантливых артистов, красивые и симпатичные проигрывают. Именно поэтому девушки стараются привлечь внимание к собственной персоне при помощи глубоких декольте, смелых вырезов и прочего. Даже в таком виде конкурировать с Моникой Беллуччи оказалось бесполезно.
На днях итальянская актриса появилась на красной дорожке Каннского фестиваля. Сопровождал знаменитость режиссер Клод Лелуш. Мужчина презентовал свой фильм «Лучшие годы жизни». Моника все время находилась рядом с ним. За счет подобранных в тон образов, пара смотрелась гармонично.
Для появления на светском мероприятии Моника выбрала пышное синее платье в пол с акцентом на талии. Верх его был оформлен в виде треугольных чашей с бретелями. Несмотря на глубокое декольте, наряд не смотрелся вызывающе. Макияж и прическа Моники оказались сдержанными. На плечи она надела длинную накидку. Ее шею украшало оригинальное ожерелье. Ювелирное изделие было сделано в виде крокодила, ухватившегося зубами за собственный хвост.
Колье дополняли бриллианты и изумруды. Образ Моники оказался настолько выверенным и гармоничным, что в этот вечер она затмила юных моделей. Последние старались привлечь внимание к своим точеным фигурам с помощью ультракоротких мини и декольте до пояса. Даже в таком виде рядом с Беллуччи они смотрелись бледно.
На своей странице в социальных сетях Моника получила сотни восторженных комментариев от поклонников по всему миру.
Что Беллуччи – особенная актриса и женщина, доказало появление Моники в этом же образе на обложке глянца, посвященного проходящему фестивалю.
Краткая информация о Монике Беллуччи
Имя: Моника Беллуччи
День рождения: 30.09.1964
Возраст: 54 года
Место рождения: г. Читта-ди-Кастелло, Италия
Рост: 171 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса, модель
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Моника действительно выглядела лучше моделей? 6
Лучшие комментарии
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Ленара М. 20.05.19 15:09Я впечатлена Моникой. У нее нет яркого боевого раскраса, сумасшедших причесок Лениной. Даже фигуры по нынешним канонам красивой у нее нет. Но она роскошна за счет таланта и обаяния. Звезд, умеющих привлечь внимание без эпатажа, сейчас крайне мало, к сожалению.
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Рада Казань 20.05.19 20:18Безусловно!!!!
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Лотоss 21.05.19 14:05Возражу: по любым канонам фигура у неё роскошная. Женщина с такой женственной фигурой будет в моде всегда. Длинные плоскодонки очень мало кому на самом деле в жизни нравятся, они хороши лишь для кутюрье. которые в большинстве своём сами знаете, кто. Плюс шить на них проще, - меньше заморочек.
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Nickname Озёрск 21.05.19 14:32Супер, потрясающе.
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Nickname Озёрск 21.05.19 14:31Потрясающе выглядит
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Nickname Озёрск / 21.05.19 14:32Супер, потрясающе.
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Nickname Озёрск / 21.05.19 14:31Потрясающе выглядит
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Рада Казань / 20.05.19 20:18Безусловно!!!!
-
ЯЯ ЕЕ / 20.05.19 19:59Моника грудью проложила себе дорогу. Всюду.
-
Ленара М. / 20.05.19 15:09Я впечатлена Моникой. У нее нет яркого боевого раскраса, сумасшедших причесок Лениной. Даже фигуры по нынешним канонам красивой у нее нет. Но она роскошна за счет таланта и обаяния. Звезд, умеющих привлечь внимание без эпатажа, сейчас крайне мало, к сожалению.
-
Лотоss / 21.05.19 14:05Возражу: по любым канонам фигура у неё роскошная. Женщина с такой женственной фигурой будет в моде всегда. Длинные плоскодонки очень мало кому на самом деле в жизни нравятся, они хороши лишь для кутюрье. которые в большинстве своём сами знаете, кто. Плюс шить на них проще, - меньше заморочек.
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