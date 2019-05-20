Фото Юлии Ковальчук в купальнике вызвало критику фанатов
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На снимке Ковальчук демонстрирует свою фигуру с определенного ракурса. Некоторым подписчикам он показался неудачным, и они заявили о том, что звезда выглядит «плоской». Кроме того, нашлись и те, которые поинтересовались, как на подобные снимки реагирует ее муж. Алексей Чумаков, ее супруг, выступил в защиту своей возлюбленной и заявил о том, что «У нее муж с мозгом в голове».
Стоит отметить, что Юлия Ковальчук подверглась критике хейтеров не в первый раз. Подобные комментарии возникали и раньше, когда девушка размещала в сети аналогичные фотографии, демонстрирующие ее отличную форму после рождения ребенка.
Впрочем, большинство поклонников Юлии напротив, засыпали ее многочисленными комплиментами и отметили, что она великолепно выглядит. Стоит отметить, что Ковальчук неоднократно заявляла о том, что не прибегает к помощи фотошопа, а ее стройная и подтянутая фигура является результатом упорной работы над собой благодаря занятиям спортом.
Краткая информация о Юлии Ковальчук
Имя: Юлия Ковальчук
Отчество: Олеговна
День рождения: 12.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Волжский
Рост: 165 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вам понравилось фото Юлии Ковальчук? 4
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Юл / 21.05.19 12:01Шикандос! Молодчага! Завидую немножко)
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Лина / 20.05.19 18:42Никогда не была поклонницей Ковальчук, но искренне не понимаю тех, кто шлет негативные комментарии, особенно касаемо внешности звезд. Красивая фигура для 36-летней женщины. Более того, многие и в 20 такую фигуру не имеют. В любом случае, какая бы ни была фигура, никто не имеет право ее обсуждать и тем более осуждать. Что за дурной тон? Похоже, с появлением интернета люди напрочь забыли про чувство такта и про этикет.
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Лиза / 20.05.19 10:24Юлия Ковальчук прекрасно выгляди, учитывая то, что она относительно недавно родила ребенка. Она смогла очень быстро прийти в форму, это видно не только по этой фотографии, но и по более ранним снимкам. Я считаю, что она прекрасно смотрится.
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Яна / 20.05.19 10:22Мне нравится фигура Юлии Ковальчук, она очень стройная и подтянутая. Мне кажется, что это не столь важно, что у нее нет очень пышной груди, зато в целом она смотрится очень гармонично. Результаты тренировок в спортзале, определенно, дают о себе знать.