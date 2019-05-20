Фото Юлии Ковальчук в купальнике вызвало критику фанатов

На днях российская певица Юлия Ковальчук порадовала поклонников своим снимком в купальнике, размещенном на ее странице в Инстаграм. Как известно, знаменитость родила ребенка в 2017 году и за это время успела привести себя в форму. Однако реакция многих фанатов оказалась весьма неожиданной: они начали критиковать Юлию.

На снимке Ковальчук демонстрирует свою фигуру с определенного ракурса. Некоторым подписчикам он показался неудачным, и они заявили о том, что звезда выглядит «плоской». Кроме того, нашлись и те, которые поинтересовались, как на подобные снимки реагирует ее муж. Алексей Чумаков, ее супруг, выступил в защиту своей возлюбленной и заявил о том, что «У нее муж с мозгом в голове».

Стоит отметить, что Юлия Ковальчук подверглась критике хейтеров не в первый раз. Подобные комментарии возникали и раньше, когда девушка размещала в сети аналогичные фотографии, демонстрирующие ее отличную форму после рождения ребенка.

Впрочем, большинство поклонников Юлии напротив, засыпали ее многочисленными комплиментами и отметили, что она великолепно выглядит. Стоит отметить, что Ковальчук неоднократно заявляла о том, что не прибегает к помощи фотошопа, а ее стройная и подтянутая фигура является результатом упорной работы над собой благодаря занятиям спортом.

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