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Фото Юлии Ковальчук в купальнике вызвало критику фанатов


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На днях российская певица Юлия Ковальчук порадовала поклонников своим снимком в купальнике, размещенном на ее странице в Инстаграм. Как известно, знаменитость родила ребенка в 2017 году и за это время успела привести себя в форму. Однако реакция многих фанатов оказалась весьма неожиданной: они начали критиковать Юлию.

На снимке Ковальчук демонстрирует свою фигуру с определенного ракурса. Некоторым подписчикам он показался неудачным, и они заявили о том, что звезда выглядит «плоской». Кроме того, нашлись и те, которые поинтересовались, как на подобные снимки реагирует ее муж. Алексей Чумаков, ее супруг, выступил в защиту своей возлюбленной и заявил о том, что «У нее муж с мозгом в голове».  

Стоит отметить, что Юлия Ковальчук подверглась критике хейтеров не в первый раз. Подобные комментарии возникали и раньше, когда девушка размещала в сети аналогичные фотографии, демонстрирующие ее отличную форму после рождения ребенка.

Впрочем, большинство поклонников Юлии напротив, засыпали ее многочисленными комплиментами и отметили, что она великолепно выглядит. Стоит отметить, что Ковальчук неоднократно заявляла о том, что не прибегает к помощи фотошопа, а ее стройная и подтянутая фигура является результатом упорной работы над собой благодаря занятиям спортом.

Краткая информация о Юлии Ковальчук

Имя: Юлия Ковальчук

Отчество: Олеговна

День рождения: 12.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Волжский

Рост: 165 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, телеведущая

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82 Не нравится 34 Нравится 20.05.2019 Теги: Юлия Ковальчук

А вам понравилось фото Юлии Ковальчук? 4  

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  • Юл / 21.05.19 12:01
    -
    5
    +
    Шикандос! Молодчага! Завидую немножко)
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  • Лина / 20.05.19 18:42
    -
    30
    +
    Никогда не была поклонницей Ковальчук, но искренне не понимаю тех, кто шлет негативные комментарии, особенно касаемо внешности звезд. Красивая фигура для 36-летней женщины. Более того, многие и в 20 такую фигуру не имеют. В любом случае, какая бы ни была фигура, никто не имеет право ее обсуждать и тем более осуждать. Что за дурной тон? Похоже, с появлением интернета люди напрочь забыли про чувство такта и про этикет.
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  • Лиза / 20.05.19 10:24
    -
    29
    +
    Юлия Ковальчук прекрасно выгляди, учитывая то, что она относительно недавно родила ребенка. Она смогла очень быстро прийти в форму, это видно не только по этой фотографии, но и по более ранним снимкам. Я считаю, что она прекрасно смотрится.
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  • Яна / 20.05.19 10:22
    -
    25
    +
    Мне нравится фигура Юлии Ковальчук, она очень стройная и подтянутая. Мне кажется, что это не столь важно, что у нее нет очень пышной груди, зато в целом она смотрится очень гармонично. Результаты тренировок в спортзале, определенно, дают о себе знать.
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