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Бритни Спирс показала зажигательный танец после слухов о тяжелом психическом состоянии


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В последнее время поклонники популярной американской поп-дивы Бритни Спирс чрезвычайно взволнованы ее состоянием здоровья. Причиной тому послужило пребывание в психиатрической лечебнице. Спустя какое-то время после выхода певицы из этого заведения ее менеджер заявил о том, что физическое и психическое состояние Бритни таково, что она, возможно, уже не сможет вернуться на сцену. Как бы в опровержение этих слухов звезда поместила видео в Инстаграм, где исполняет зажигательный танец.

Знаменитость предстала в укороченном топе и шортах, наряд демонстрирует ее прекрасную физическую форму. Танец выглядит очень зажигательно, он исполнен в стиле Бритни Спирс, и вызвал бурю восторга у многочисленных подписчиков. Подобным видео певица как бы демонстрирует то, что она полностью в состоянии и далее радовать своих фанатов талантами и ярким творчеством.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me and Michael

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Как известно, Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу из-за переживаний, связанных с состоянием здоровья ее отца. Однако мать Бритни считает, что ее дочь была отправлена на лечение против ее воли, кроме того, ей давали абсолютно не те препараты, что было нужно.

В настоящий момент поклонники надеются, что знаменитость все же вернется к работе и порадует их своим присутствием на сцене и своим неповторимым творчеством.

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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6 Не нравится 4 Нравится 18.05.2019 Теги: Бритни Спирс

А как Вы считаете, сможет ли Бритни Спирс вновь выйти на сцену? 4  

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