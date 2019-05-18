Бритни Спирс показала зажигательный танец после слухов о тяжелом психическом состоянии
4 6
В последнее время поклонники популярной американской поп-дивы Бритни Спирс чрезвычайно взволнованы ее состоянием здоровья. Причиной тому послужило пребывание в психиатрической лечебнице. Спустя какое-то время после выхода певицы из этого заведения ее менеджер заявил о том, что физическое и психическое состояние Бритни таково, что она, возможно, уже не сможет вернуться на сцену. Как бы в опровержение этих слухов звезда поместила видео в Инстаграм, где исполняет зажигательный танец.
Знаменитость предстала в укороченном топе и шортах, наряд демонстрирует ее прекрасную физическую форму. Танец выглядит очень зажигательно, он исполнен в стиле Бритни Спирс, и вызвал бурю восторга у многочисленных подписчиков. Подобным видео певица как бы демонстрирует то, что она полностью в состоянии и далее радовать своих фанатов талантами и ярким творчеством.
Как известно, Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу из-за переживаний, связанных с состоянием здоровья ее отца. Однако мать Бритни считает, что ее дочь была отправлена на лечение против ее воли, кроме того, ей давали абсолютно не те препараты, что было нужно.
В настоящий момент поклонники надеются, что знаменитость все же вернется к работе и порадует их своим присутствием на сцене и своим неповторимым творчеством.
Краткая информация о Бритни Спирс
Имя: Бритни Спирс
День рождения: 02.12.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Маккомб, США
Рост: 163 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, сможет ли Бритни Спирс вновь выйти на сцену? 4
-
Регина Валиева / 18.05.19 21:06С одной стороны - жаль ее, жертву собственной славы, а с другой - молодец, конечно, что не сдается после всего, что с ней было.
-
Соня / 18.05.19 17:48Бритни молодец, что держится, несмотря на упорные слухи о том, что она не сможет вернуться на сцену. Она выглядит довольно неплохо, о чем свидетельствует ее фотосессия, а физическая форма певицы просто потрясающая
-
Аня / 18.05.19 17:47Бритни Спирс на своей странице в Инстаграм демонстрирует то, что она хочет, а главное, готова снова выступать. Она проявляет силу воли, что не может не вызывать уважения в ее ситуации. Видно, что она работает над собой и собирается вернуться к творческой деятельности
-
111111 / 18.05.19 14:17Сможет! Верю и так будет лучше, чтобы она продолжала заниматься своей работой.