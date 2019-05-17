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Поклонники создали петицию с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов"


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Самый популярный сериал современности "Игра престолов" подходит к концу. Фанатам осталось лишь посмотреть шестую, заключительную серию финального сезона, которая выйдет на экраны уже в ближайший понедельник 20 мая. Однако далеко не все почитатели оказались довольны тем, как разворачивается сюжет любимой саги. Особенно сильно шокировал 5 эпизод, после которого в Сети появилась петиция с требованием переснять финал сериала.

В первую очередь претензии у зрителей возникли к сценаристам "Игры престолов" Девиду Бениоффу и Дэниелу Брэтту Уайсу, которые сделали из всеобщей любимицы Дейенерис Таргариен настоящую сумасшедшую. Такие кардинальные изменения в характере героини Эмилии Кларк очень сильно разочаровали поклонников. И вообще, фанаты остались крайне недовольны событиями трёх последних серий, приведших к тому, что в шаге от финала совершенно нелепо закончились сюжетные линии многих ключевых персонажей, которые ещё могли бы проявить себя весьма неожиданным образом. Тем самым зрители жалеют об упущенных возможностях в плане развития сюжета.

Но особенное негодование вызвал тот факт, что вышеупомянутые сценаристы занимались "самодеятельностью", ведь по мнению фанатов, такой финал - это явно не то, что задумал для своего произведения Джордж Мартин. Напомним, что в настоящее время цикл романов "Песнь Льда и Пламени", на основе которых и был снят сериал "Игра престолов", ещё не окончен. Поэтому все, что зрители наблюдают на своих экранах уже на протяжении последних пары сезонов - исключительно задумка сценаристов.

Отчасти это и побудило особо рьяных фанатов создать на популярном сайте Change.org петицию, которую на момент публикации данного материала подписали уже около 800 тысяч человек. И эта цифра увеличивается ежесекундно. Основное требование петиции - переснять последние несколько серий. "Этот сериал заслуживает финала, в котором есть смысл", - написали поклонники, обосновав свой протест.

Реакция сотрудников HBO на недовольство фанатов пока неизвестна. Однако скептики всерьез сомневаются, что телекомпания решится на переделку серий в угоду зрителям, так как это слишком дорого. Ведь в среднем, каждый эпизод 8 сезона фэнтези-саги стоил 15 миллионов долларов.

 

Краткая информация об Эмилии Кларк

Имя: Эмилия Кларк

День рождения: 26.10.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 157 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 17.05.2019 Теги: Эмилия Кларк

А вам нравится финальный сезон "Игры престолов"? 4  

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  • Санта / 17.05.19 22:51
    -
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    даже Джордж Мартин снял с себя ответственность за то мракобесие, которое сейчас творится в сериале. Он вообще заявил, что не имеет к ТАКОМУ финалу никакого отношения.
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  • Сергей / 17.05.19 21:28
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    1
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    А мне просто жалко, что такой великолепный сериал заканчивается. Возникает чувство, что уходит целая эпоха.
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  • Александра / 17.05.19 19:23
    -
    0
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    Переснимут конечно вряд ли, но то, что концовка будет полный провал, это 100%. Убить всех большого ума не надо. Только вот зачем? Ели все действительно можно было обыграть гораздо интереснее. Но создатели решили не заморачиваться и просто провели две масштабные битвы одна за другой, после которых практически никого не осталось. Только парочка главных героев лоб в лоб. И то Дейнерис уже по факту тоже списали, сделав ее неадекватной. Понятно, что в здравом уме такую королеву никто не захочет. 6 серия будет лично для меня очень грустной, ведь там, скорее всего убьют последнего дракона и их мать.
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  • 13 регион / 17.05.19 16:06
    -
    0
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    Да уж, сценаристы эти явно пережестили. Кому в здравом уме понравится то, что она сделали с Матерью Драконов?
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