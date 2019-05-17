Самый популярный сериал современности "Игра престолов" подходит к концу. Фанатам осталось лишь посмотреть шестую, заключительную серию финального сезона, которая выйдет на экраны уже в ближайший понедельник 20 мая. Однако далеко не все почитатели оказались довольны тем, как разворачивается сюжет любимой саги. Особенно сильно шокировал 5 эпизод, после которого в Сети появилась петиция с требованием переснять финал сериала.

В первую очередь претензии у зрителей возникли к сценаристам "Игры престолов" Девиду Бениоффу и Дэниелу Брэтту Уайсу, которые сделали из всеобщей любимицы Дейенерис Таргариен настоящую сумасшедшую. Такие кардинальные изменения в характере героини Эмилии Кларк очень сильно разочаровали поклонников. И вообще, фанаты остались крайне недовольны событиями трёх последних серий, приведших к тому, что в шаге от финала совершенно нелепо закончились сюжетные линии многих ключевых персонажей, которые ещё могли бы проявить себя весьма неожиданным образом. Тем самым зрители жалеют об упущенных возможностях в плане развития сюжета.

Но особенное негодование вызвал тот факт, что вышеупомянутые сценаристы занимались "самодеятельностью", ведь по мнению фанатов, такой финал - это явно не то, что задумал для своего произведения Джордж Мартин. Напомним, что в настоящее время цикл романов "Песнь Льда и Пламени", на основе которых и был снят сериал "Игра престолов", ещё не окончен. Поэтому все, что зрители наблюдают на своих экранах уже на протяжении последних пары сезонов - исключительно задумка сценаристов.

Отчасти это и побудило особо рьяных фанатов создать на популярном сайте Change.org петицию, которую на момент публикации данного материала подписали уже около 800 тысяч человек. И эта цифра увеличивается ежесекундно. Основное требование петиции - переснять последние несколько серий. "Этот сериал заслуживает финала, в котором есть смысл", - написали поклонники, обосновав свой протест.

Реакция сотрудников HBO на недовольство фанатов пока неизвестна. Однако скептики всерьез сомневаются, что телекомпания решится на переделку серий в угоду зрителям, так как это слишком дорого. Ведь в среднем, каждый эпизод 8 сезона фэнтези-саги стоил 15 миллионов долларов.