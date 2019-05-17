Юлия Барановская перекрасила волосы в блонд
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Знаменитая телеведущая Юлия Барановская решила кардинально сменить имидж. Свой русый цвет волос, максимально приближенный к натуральному, она сменила на блонд. Изменениями во внешности знаменитость решила поделиться со своими подписчиками, и опубликовала соответствующее фото на своей странице в Инстаграм.
Перекрасив волосы, она снялась в фотосессии, представ в абсолютно новом и не свойственном для себя образе. Кроме того, что Барановская стала блондинкой, она несколько укоротила пряди, изменив форму стрижки. С новым цветом локонов и прической девушка смотрится невероятно эффектно.
Спасибо Peopletalk @peopletalkru и моей любимой Лауре @lauradjaga за такой эксперимент. Мне очень нравится😍😍😍! А вам? Photo: @andrew_bayda Photo assistant: @gorlic Produce: @a_purtova Production assistants: @tenisheva_vi @kolisnichenko_alla Style: @ramamustav Muah: @liuchaumeil Edit: @tanesvi Комбинация: @zefirme Интервью и больше фото по ссылке в шапке профиля😘 Идёт мне быть блондинкой ? Да или нет?
Поклонники по достоинству оценили преображение Юлии Барановской и буквально засыпали ее комплиментами. Подавляющее большинство фанатов сошлись во мнении, что девушка стала настоящей копией знаменитой американской актрисы Дженнифер Энистон. Однако нашлись и те, кто заявил о том, что родной цвет волос идет Юлии гораздо больше, и с ним она смотрится более естественной.
Как известно, звезда пережила развод с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись в итоге сама с тремя детьми. Однако Юлия не теряет оптимизма, о чем свидетельствуют ее поступки и активная творческая деятельность.
Краткая информация о Юлии Барановской
Имя: Юлия Барановская
Отчество: Геннадьевна
День рождения: 03.06.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: Ленинград
Рост: 168 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, какой цвет волос идет Юлии Барановской больше? 2
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Вика / 17.05.19 16:43Юлия прекрасно смотрится в любом цвете. Когда она была русой, то этот оттенок максимально подчеркивал ее естественную красоту. Когда же она перекрасилась в блондинку, то стала боле броской и яркой. В первом случае она выглядела очень мило и женственно, а во втором - броско, максимально привлекающе к себе внимание. Барановская может использовать любой подходящий ей образ.
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Лиза / 17.05.19 16:40Юлии Барановской очень идет светлый цвет, блондинкой она смотрится просто потрясающе. Она действительно очень эффектна и невероятно похожа на Дженнифер Энистон, просто одно лицо.
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