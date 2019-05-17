Юлия Барановская перекрасила волосы в блонд

Знаменитая телеведущая Юлия Барановская решила кардинально сменить имидж. Свой русый цвет волос, максимально приближенный к натуральному, она сменила на блонд. Изменениями во внешности знаменитость решила поделиться со своими подписчиками, и опубликовала соответствующее фото на своей странице в Инстаграм.

Перекрасив волосы, она снялась в фотосессии, представ в абсолютно новом и не свойственном для себя образе. Кроме того, что Барановская стала блондинкой, она несколько укоротила пряди, изменив форму стрижки. С новым цветом локонов и прической девушка смотрится невероятно эффектно.

Поклонники по достоинству оценили преображение Юлии Барановской и буквально засыпали ее комплиментами. Подавляющее большинство фанатов сошлись во мнении, что девушка стала настоящей копией знаменитой американской актрисы Дженнифер Энистон. Однако нашлись и те, кто заявил о том, что родной цвет волос идет Юлии гораздо больше, и с ним она смотрится более естественной.

Как известно, звезда пережила развод с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись в итоге сама с тремя детьми. Однако Юлия не теряет оптимизма, о чем свидетельствуют ее поступки и активная творческая деятельность.

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