 
 
 

 
 
На главную
 
 

Юлия Барановская перекрасила волосы в блонд


8 9

Знаменитая телеведущая Юлия Барановская решила кардинально сменить имидж. Свой русый цвет волос, максимально приближенный к натуральному, она сменила на блонд. Изменениями во внешности знаменитость решила поделиться со своими подписчиками, и опубликовала соответствующее фото на своей странице в Инстаграм.

Перекрасив волосы, она снялась в фотосессии, представ в абсолютно новом и не свойственном для себя образе. Кроме того, что Барановская стала блондинкой, она несколько укоротила пряди, изменив форму стрижки. С новым цветом локонов и прической девушка смотрится невероятно эффектно.

Поклонники по достоинству оценили преображение Юлии Барановской и буквально засыпали ее комплиментами. Подавляющее большинство фанатов сошлись во мнении, что девушка стала настоящей копией знаменитой американской актрисы Дженнифер Энистон. Однако нашлись и те, кто заявил о том, что родной цвет волос идет Юлии гораздо больше, и с ним она смотрится более естественной.

Как известно, звезда пережила развод с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись в итоге сама с тремя детьми. Однако Юлия не теряет оптимизма, о чем свидетельствуют ее поступки и активная творческая деятельность.

Краткая информация о Юлии Барановской

Имя: Юлия Барановская

Отчество: Геннадьевна

День рождения: 03.06.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: Ленинград

Рост: 168 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

Смотреть фотографии с Юлией Барановской

Фотографии

Показать еще

Фотографии



9 Не нравится 8 Нравится 17.05.2019 Теги: Юлия Барановская

А как Вы считаете, какой цвет волос идет Юлии Барановской больше? 2  

Оставить комментарий
  • Вика / 17.05.19 16:43
    -
    1
    +
    Юлия прекрасно смотрится в любом цвете. Когда она была русой, то этот оттенок максимально подчеркивал ее естественную красоту. Когда же она перекрасилась в блондинку, то стала боле броской и яркой. В первом случае она выглядела очень мило и женственно, а во втором - броско, максимально привлекающе к себе внимание. Барановская может использовать любой подходящий ей образ.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лиза / 17.05.19 16:40
    -
    1
    +
    Юлии Барановской очень идет светлый цвет, блондинкой она смотрится просто потрясающе. Она действительно очень эффектна и невероятно похожа на Дженнифер Энистон, просто одно лицо.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору