Экс-участница "Дома-2" Маргарита Агибалова, в замужестве Марсо, поделилась с поклонниками радостной новостью - она вместе с семьей переехала в свой новый дом на Кипре. Этого значимого события девушка ждала уже очень давно, поэтому сейчас ее совершенно не смущают некоторые неудобства, с которыми временно приходится мириться.

Еще в процессе ремонта Рита охотно снимала необустроенное жилище для своих подписчиков в Инстаграм. Параллельно с этим она делилась полезной информацией о переезде, аренде и покупке жилья, школах, детских садах, ценах и в целом о жизни на Северном Кипре. Маргарита никогда не скрывала, что всегда мечтала перебраться на солнечный остров, чтобы в хорошем климате и спокойной атмосфере растить своих детей. И собственная двухэтажная вилла в туристическом городе Кирении стала апогеем ее стремлений.

Чтобы приобрести этот дом с живописным садом и бассейном, семья Марсо продала большую часть недвижимости в России. Говоря о переезде, Рита всегда признавалась, что это был серьезный и обдуманный шаг, к которому пришлось основательно готовиться. Но оно того стоит, уверена звезда "Дома-2", занимаясь распаковкой чемоданов в своем новом жилище.

Не пугает девушку и неудобства в виде практически полного отсутствия мебели (пока обставлены полностью только детские) и неподключенных бытовых приборов. "Необходимо решить вопрос с электричеством", - рассказывает Рита своим фолловерам, - "и вот тогда можно будет все установить и зажить нормально". Пока же семья занимается генеральной уборкой после ремонта, который, кстати, был завершен раньше срока, и проводит вечера у мангала - единственного места, где сейчас можно приготовить еду.

Гордится Маргарита и планировкой своего нового дома. Впрочем, для этого действительно есть повод. Ведь в помещении очень много свободного пространства и света. А для каждого из малышей, Мити и Беллы, приготовлены отдельные комнаты с персональными санузлами. На втором этаже виллы, помимо нескольких спален, находится просто огромная веранда, где Рита планирует поставить мягкие диваны, чтобы можно было любоваться закатом.

Рассказывая о своей сбывшейся мечте, Маргарита Марсо подчеркивает, что это последний переезд их семьи. Покидать Северный Кипр и свой новый дом они не планируют. В ближайшее время собирается перебраться поближе к младшей дочери и Ирина Александровна Агибалова.