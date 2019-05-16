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Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова с семьей переехала в собственный дом на Кипре


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Экс-участница "Дома-2" Маргарита Агибалова, в замужестве Марсо, поделилась с поклонниками радостной новостью - она вместе с семьей переехала в свой новый дом на Кипре. Этого значимого события девушка ждала уже очень давно, поэтому сейчас ее совершенно не смущают некоторые неудобства, с которыми временно приходится мириться.

Еще в процессе ремонта Рита охотно снимала необустроенное жилище для своих подписчиков в Инстаграм. Параллельно с этим она делилась полезной информацией о переезде, аренде и покупке жилья, школах, детских садах, ценах и в целом о жизни на Северном Кипре. Маргарита никогда не скрывала, что всегда мечтала перебраться на солнечный остров, чтобы в хорошем климате и спокойной атмосфере растить своих детей. И собственная двухэтажная вилла в туристическом городе Кирении стала апогеем ее стремлений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назову этот пост обращением💓 Я заметила, что на моей странице поселилось некоторое количество патриотов, которые мне постоянно пытаются доказать, что на родине-то лучше! Ребят, отвечу сразу и один раз. Я не пытаюсь вас убедить в том, что Кипр лучше России, и что вам надо здесь жить! Отнюдь! Живите там, где вам нравится) Я приверженец эгоизма. Нравится - делай, не нравится - не делай!🤷🏻‍♀️ Не бойся, не проси, как говорится 😄 Поймите, я не пытаюсь вам что-то доказать, я высказываю своё мнение на своей странице, вы спрашиваете почему мы переехали и что мне здесь нравится, я отвечаю, но не доказываю. Но и вы, пожалуйста, мне не пытайтесь доказать, что я дура, ничего не понимаю и тд., а вы тут сами умные, знаете больше всех на свете и бла-бла-бла.... Думайте так, но доказывать не надо)) Высказывайте своё мнение, я не против, в блок за мнение, отличающееся от моего, я не кидаю😀 Там оказываются только грубые, неадекватные особи😁🤷🏻‍♀️ Спасибо за внимание!

Публикация от Маргарита Марсо Агибалова (@margarita_marceux)

Чтобы приобрести этот дом с живописным садом и бассейном, семья Марсо продала большую часть недвижимости в России. Говоря о переезде, Рита всегда признавалась, что это был серьезный и обдуманный шаг, к которому пришлось основательно готовиться. Но оно того стоит, уверена звезда "Дома-2", занимаясь распаковкой чемоданов в своем новом жилище.

Не пугает девушку и неудобства в виде практически полного отсутствия мебели (пока обставлены полностью только детские) и неподключенных бытовых приборов. "Необходимо решить вопрос с электричеством", - рассказывает Рита своим фолловерам, - "и вот тогда можно будет все установить и зажить нормально". Пока же семья занимается генеральной уборкой после ремонта, который, кстати, был завершен раньше срока, и проводит вечера у мангала - единственного места, где сейчас можно приготовить еду.

Гордится Маргарита и планировкой своего нового дома. Впрочем, для этого действительно есть повод. Ведь в помещении очень много свободного пространства и света. А для каждого из малышей, Мити и Беллы, приготовлены отдельные комнаты с персональными санузлами. На втором этаже виллы, помимо нескольких спален, находится просто огромная веранда, где Рита планирует поставить мягкие диваны, чтобы можно было любоваться закатом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что ж) Дом готов😊 Ремонт окончен! Готовимся к переезду в своё гнездышко🐣 Осталось только убраться, завезти мебель, которую мы уже купили😍 И дождаться электрический контроль. На Северном Кипре с этим строго, твой дом не подключат к электричеству, пока специальный контроль не убедиться, что все в порядке и никакий проблем с электричеством нет👐🏼 Поэтому технику и кондиционеры мы пока не устанавливаем🤷🏻‍♀️ Бассейн заливают из танкера, опять-таки ждём эл. контроль, а то вдруг лягушки заведутся к этому времени 😂😂😂 В понедельник мы уже должны окончательно переехать в свой дом 🏠 Я так этого жду🙈 и в то же время не верю, что наша мечта сбылась 💓💓💓💓💓 #семьямарсо_жизньнасеверномкипре

Публикация от Маргарита Марсо Агибалова (@margarita_marceux)

Рассказывая о своей сбывшейся мечте, Маргарита Марсо подчеркивает, что это последний переезд их семьи. Покидать Северный Кипр и свой новый дом они не планируют. В ближайшее время собирается перебраться поближе к младшей дочери и Ирина Александровна Агибалова.

Краткая информация

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Вес: кг

Знак Зодиака:

Восточный гороскоп:

Деятельность:



0 Не нравится 1 Нравится 16.05.2019 Теги: Маргарита Агибалова

А вы хотели бы жить заграницей? 2  

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  • А.П. 13 / 16.05.19 16:27
    -
    0
    +
    Северный Кипр - непризнанная республика. Цены там, конечно, заманчивее, чем на южной части острова, но само положение СК нестабильное.
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  • Ольга / 16.05.19 16:21
    -
    -1
    +
    Да, я и мечтаю и планирую перебраться заграницу. И тоже на Кипр. Обожаю этот остров. Неоднократно летала туда не только отдыхать, но и пожить. Правда, это была греческая (южная) часть Кипра. На Северной бывала лишь однажды, и она меня покорила своей красотой. Там, как мне показалось, даже зелени больше чем на выжженной солнцем южной стороне. Но перебраться туда (на Северный Кипр) я не уверена, что решилась бы. Все-таки, никто не отменял нестабильное политическое положение турецкой половины острова. И разделение, которое там произошло, действительно ужасно. Фамагуста с пляжами, которые славились на весь мир, лучшее тому подтверждение. Город-призрак с разрушенными от оружия домами... Рита молодец, смелый шаг. Понаблюдаю за ее жизнью.
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