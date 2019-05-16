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Новый стилист Кейт Миддлтон подбирает ей легкомысленные наряды


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К молодым герцогиням британского королевского семейства прикованы взгляды не только граждан страны, но и людей со всего мира. Пользователи интересуются их образом жизни, происходящими знаковыми событиями, а также с удовольствием рассматривают каждый выход женщин в свет.

В последнее время модной и яркой все чаще называли Меган Маркл. Благодаря таблоидам стало известно, что на свои наряды она спускает немалую сумму денег.

Очевидно, Кейт Миддлтон решила затмить негласную конкурентку. Не так давно она сменила своего стилиста. Новый консультант стал подбирать для герцогини неожиданные наряды. Во время одного из последних выходов Кейт увидели в платье в горошек длины макси. Со стороны казалось, что модель наряда достаточно строгая, однако при ярком солнечном свете и ветреной погоде это впечатление было нивелировано.

Благодаря полупрозрачной юбке, легкой ткани и небольшому разрезу зрители, присутствовавшие на мероприятии, а также пользователи сети смогли рассмотреть точеную фигуру Кейт и ее стройные ноги.

Многие в комментариях отмечали, что Миддлтон для мамы троих детей выглядит удивительно. Она очень стройная, на ее теле нет ни намека на лишние килограммы. Благодаря тем же СМИ известно, что Кейт придерживается здорового образа жизни и тщательно следит за своим питанием. Она не употребляет фаст-фуд и один день в неделю питается как заядлые сыроеды. Ест женщина часто, но мелкими порциями. Это позволяет ей держать вес в норме.

Также герцогиня ежедневно занимается в зале. У нее на это уходит около часа в день. Больше всего супруга принца Уильяма любит стоять в планке.

Краткая информация о Кейте Миддлтон

Имя: Кейт Миддлтон

День рождения: 09.01.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Рединг, Великобритания

Рост: 175 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцогиня Кембриджская



23 Не нравится 15 Нравится 16.05.2019 Теги: Кейт Миддлтон

А вы считаете платье в горошек легкомысленным, или же это придирки чопорных поклонников? 9  

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