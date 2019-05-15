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Журналисты показали, как выглядели бы звезды и политики, если бы сменили пол


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Журналисты портала «Обозреватель» решили поэкспериментировать и посмотреть, как выглядели бы знаменитости, если бы оказались представителями противоположного пола. Для реализации своих фантазий они использовали популярное мобильное приложение «Снапчат». Интересно, что некоторых политиков и представителей шоу-бизнеса узнать на самом деле сложно.

Например, Алла Борисовна в мужском обличье совершенно на себя не похожа. Узнать ее можно только хорошо присмотревшись и то — исключительно по глазам. 

Очень миловидной в теле мужчины была бы Анна Седокова. Даже иссиня черная щетина не смогла придать ей мужественности.

Невзрачным мог быть и молодой человек с чертами лица Ани Лорак.

Интересно, что с мужчинами ситуация выглядела совершенно иначе. Например, Максим Галкин в женском обличье оказался ярким, привлекательным и похожим на Елену Воробей.

Чем-то смахивал на Юлию Савичеву участник Евровидения от России – Сергей Лазарев.

Вполне приятной дамой мог бы быть Владимир Путин.

Самой интересной внешностью смогли бы похвастаться политические лидеры Китая и Украины. Ким Чен Ын даже при наличии лишнего веса выглядел миловидно.

Владимир Зеленский в женском теле оказался непохожим сам на себя. Многие пользователи сети в даме на фото не сразу признали молодого президента.

Краткая информация о Владимире Зеленском

Имя: Владимир Зеленский

Отчество: Александрович

День рождения: 25.01.1978

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Кривой Рог, Украина

Рост: 166 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актер, телеведущий

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2 Не нравится 5 Нравится 15.05.2019 Теги: Владимир Зеленский

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