Журналисты показали, как выглядели бы звезды и политики, если бы сменили пол
5 2
Журналисты портала «Обозреватель» решили поэкспериментировать и посмотреть, как выглядели бы знаменитости, если бы оказались представителями противоположного пола. Для реализации своих фантазий они использовали популярное мобильное приложение «Снапчат». Интересно, что некоторых политиков и представителей шоу-бизнеса узнать на самом деле сложно.
Например, Алла Борисовна в мужском обличье совершенно на себя не похожа. Узнать ее можно только хорошо присмотревшись и то — исключительно по глазам.
Очень миловидной в теле мужчины была бы Анна Седокова. Даже иссиня черная щетина не смогла придать ей мужественности.
Невзрачным мог быть и молодой человек с чертами лица Ани Лорак.
Интересно, что с мужчинами ситуация выглядела совершенно иначе. Например, Максим Галкин в женском обличье оказался ярким, привлекательным и похожим на Елену Воробей.
Чем-то смахивал на Юлию Савичеву участник Евровидения от России – Сергей Лазарев.
Вполне приятной дамой мог бы быть Владимир Путин.
Самой интересной внешностью смогли бы похвастаться политические лидеры Китая и Украины. Ким Чен Ын даже при наличии лишнего веса выглядел миловидно.
Владимир Зеленский в женском теле оказался непохожим сам на себя. Многие пользователи сети в даме на фото не сразу признали молодого президента.
Краткая информация о Владимире Зеленском
Имя: Владимир Зеленский
Отчество: Александрович
День рождения: 25.01.1978
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Кривой Рог, Украина
Рост: 166 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А чье перевоплощение понравилось вам больше всего? 3
-
Ната-Лия Москва / 16.05.19 10:06Мне кажется, что Путину я где-то уже встречала. И Зеленскую тоже!
-
Немезида / 16.05.19 09:00Странный какой-то фильтр. Морщины разглаживает очень сильно, не думаю, что в реальности они смотрелись бы также.
-
Прикольно / 15.05.19 21:19Улыбнуло. Путин – вылитая Даша Пынзарь после двух родов и кучи операций.