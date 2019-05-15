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В своей книге Волочкова рассказала, как Керимов дрался из-за нее с арабами


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Основная роль в книге отведена бывшему любовнику Анастасии Сулейману Керимову. Мужчину балерина называет главной любовью своей жизни. В мемуарах Волочкова вспоминает Керимова, как очень щедрого и такого же ревнивого.

Балерина открыто говорит о том, как завязались их отношения. Первое свидание и ночь артистки с мужчиной прошли в ОАЭ в знаменитом отеле Дубая, расположенном на побережье. Специально для Насти мужчина заказал в нем королевский номер и отправил за артисткой личный самолет.

Во время одного из таких путешествий Сулейман подрался с арабами. Анастасия фактически сама спровоцировала конфликт, небрежно бросив накидку на диван, за которым сидели представители восточной национальности. Мужчины, которые до этого, по словам Волочковой, жадно пожирали ее глазами, сделали замечание. Керимов, который приревновал свою музу к ним, бросился в драку. Волочкова вспоминает, что его разорванную в тот вечер футболку она хранила многие годы.

Балерина признается, что из всего ее окружения столь богатым был только Керимов. Именно он подарил ей квартиру и неоднократно преподносил в качестве презентов другие дорогостоящие подарки.

В расставании Анастасия винит свою маму, которая говорила мужчине гадости про нее, а также ревность Сулеймана и его желание сделать из нее вторую покорную жену.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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5 Не нравится 0 Нравится 15.05.2019 Теги: анастасия волочкова

Как вы считаете, слова Волочковой о том, что мать разрушила ее отношения с мужчиной, справедливы или нет? 6  

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  • Welness / 16.05.19 14:09
    -
    0
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    Если бы мама с меня столько денег тянула и подкладывала под мужиков, я бы тоже слова хорошего не сказала.
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  • Париж / 16.05.19 10:50
    -
    0
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    Мадам Пошлость. Все что она не делает пошло и убого. На сцене уже еле двигается. Ноги в кровь потому что уже бомба , нажрала шпината . Все время свои больные ноги выставляет на фото. Какое то пособие для хирурга ортопеда. Все время с засаленными волосами и френчманикюром. Как кассирша в супермаркете. А уж ее пошлая рогатка.... Теперь книга про жизнь глупой женщины с растопыркой..Еще и попивает . Кто вообще будет еще раз , теперь прочитывать ее похождения? Я не знаю кто про них уже не слышал ?
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  • Шпагатовна / 16.05.19 08:59
    -
    1
    +
    Господи, то у нее мужики во всем виноваты были, то мама. Все кругом гады, одна она бедный талант с трудовыми мозолями.
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  • Никольски / 15.05.19 22:20
    -
    4
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    "А" хренительная идиотка! Мозга, как у рыбки. 40 лет ума и нет. Книгу она написала. Она все содержание книги уже всем рассказала Кто не знает про эту связь с богачем и арабами?. Во все ток шоу только об этом. А тут книга!
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  • Алина / 15.05.19 21:10
    -
    -1
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    Ей давно надо было гнать мамашу из своей жизни
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  • Soprano / 15.05.19 18:37
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    6
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    Странно, когда 40-летняя женщина упрекает маму в том, что жизнь не сложилась.
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