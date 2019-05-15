В своей книге Волочкова рассказала, как Керимов дрался из-за нее с арабами

Основная роль в книге отведена бывшему любовнику Анастасии Сулейману Керимову. Мужчину балерина называет главной любовью своей жизни. В мемуарах Волочкова вспоминает Керимова, как очень щедрого и такого же ревнивого.

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Балерина открыто говорит о том, как завязались их отношения. Первое свидание и ночь артистки с мужчиной прошли в ОАЭ в знаменитом отеле Дубая, расположенном на побережье. Специально для Насти мужчина заказал в нем королевский номер и отправил за артисткой личный самолет.

Во время одного из таких путешествий Сулейман подрался с арабами. Анастасия фактически сама спровоцировала конфликт, небрежно бросив накидку на диван, за которым сидели представители восточной национальности. Мужчины, которые до этого, по словам Волочковой, жадно пожирали ее глазами, сделали замечание. Керимов, который приревновал свою музу к ним, бросился в драку. Волочкова вспоминает, что его разорванную в тот вечер футболку она хранила многие годы.

Балерина признается, что из всего ее окружения столь богатым был только Керимов. Именно он подарил ей квартиру и неоднократно преподносил в качестве презентов другие дорогостоящие подарки.

В расставании Анастасия винит свою маму, которая говорила мужчине гадости про нее, а также ревность Сулеймана и его желание сделать из нее вторую покорную жену.