В СМИ возник слух, что Меган Маркл будет ограничена в материнских правах
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Подобные утверждения возникли якобы на основе анализа норм действующих и по сей день британских законов. Однако по факту они оказались несколько искажены. Средства массовой информации истолковали закон таким образом, что королева Елизавета II является опекуном Арчи, сына Меган и Гарри, поэтому может диктовать родителям условия воспитания своего ребенка.
Однако подобные нормы установлены относительно отношений монарха и его внуков. В случае же с Арчи королева является его прабабушкой. Исходя из этого Меган может не переживать по поводу ограничения своих материнских прав.
Теоретически повод для беспокойства у нее может возникнуть в будущем, когда на престол взойдет принц Чарльз, дедушка Арчи. Тогда положение об опекунстве будет применяться в полной мере. Стоит сказать, что в настоящий момент у Гарри и Чарльза сложились прекрасные отношения, поэтому предпосылок, что последний будет злоупотреблять своим положением, не существует.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, возможно ли в будущем ограничение родительских прав Меган Маркл и Гарри со стороны принца Чарльза? 6
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Алина / 15.05.19 17:00А зачем? Какой смысл? Это надо ограничивать Катьку, у нее дети принцы. А у Меган простой ребенок, без всяких титулов, на корону претендовать не будет. Так кому какая разница, что сми выдумывают всякий бред, а тупорылые люди это подхватывают.
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Наталья / 15.05.19 16:19Безусловно, необходимо ограничить в родительских правах Меган и Гарри, так как они абсурдно решили предоставить самому сыну Арчи определять свой пол как мужской или женский, но ведь Арчи уже родился мальчиком!
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Апельсиновая / 15.05.19 20:43А что, разве малышу втирают что он девочка?
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Н / 16.05.19 00:57Эээ. Вообще-то они говорили о том, что не хотят воспитывать сына, опираясь на гендерные стереотипы, согласно которым девочки с рождения не вылезают из розового, а мальчики не плачут и не проявляют эмоций. При чем тут пол, простите?
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Оксана / 15.05.19 14:40Вполне возможно, что принц Чарльз захочет воспитать достойного наследника. Поэтому, на мой взгляд, он вполне может вмешиваться в процесс воспитания, руководствуясь наилучшими побуждениями со своей стороны
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Лена / 15.05.19 14:32Я думаю, что если у Чарльза, будущего короля, и принца Гарри сложились хорошие отношения, то соответственно и злоупотребления своим положением у Чарльза не будет. В любом случае все будет понятно по прошествии определенного времени, когда и возникнет эта ситуация