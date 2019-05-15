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В СМИ возник слух, что Меган Маркл будет ограничена в материнских правах


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Поклонники королевской семьи на днях оказались очень обеспокоены сообщениями, которые появились в определенных средствах массовой информации, которые свидетельствуют о том, что Меган Маркл будет ограничена в материнских правах относительно своего ребенка. Такая же участь, по словам представителей прессы, касается и отцовства принца Гарри.

Подобные утверждения возникли якобы на основе анализа норм действующих и по сей день британских законов. Однако по факту они оказались несколько искажены. Средства массовой информации истолковали закон таким образом, что королева Елизавета II является опекуном Арчи, сына Меган и Гарри, поэтому может диктовать родителям условия воспитания своего ребенка.

Однако подобные нормы установлены относительно отношений монарха и его внуков. В случае же с Арчи королева является его прабабушкой. Исходя из этого Меган может не переживать по поводу ограничения своих материнских прав.

Теоретически повод для беспокойства у нее может возникнуть в будущем, когда на престол взойдет принц Чарльз, дедушка Арчи. Тогда положение об опекунстве будет применяться в полной мере. Стоит сказать, что в настоящий момент у Гарри и Чарльза сложились прекрасные отношения, поэтому предпосылок, что последний будет злоупотреблять своим положением, не существует.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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8 Не нравится 5 Нравится 15.05.2019 Теги: Меган Маркл

А как Вы считаете, возможно ли в будущем ограничение родительских прав Меган Маркл и Гарри со стороны принца Чарльза? 6  

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  • Алина / 15.05.19 17:00
    -
    0
    +
    А зачем? Какой смысл? Это надо ограничивать Катьку, у нее дети принцы. А у Меган простой ребенок, без всяких титулов, на корону претендовать не будет. Так кому какая разница, что сми выдумывают всякий бред, а тупорылые люди это подхватывают.
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  • Наталья / 15.05.19 16:19
    -
    5
    +
    Безусловно, необходимо ограничить в родительских правах Меган и Гарри, так как они абсурдно решили предоставить самому сыну Арчи определять свой пол как мужской или женский, но ведь Арчи уже родился мальчиком!
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  • Оксана / 15.05.19 14:40
    -
    6
    +
    Вполне возможно, что принц Чарльз захочет воспитать достойного наследника. Поэтому, на мой взгляд, он вполне может вмешиваться в процесс воспитания, руководствуясь наилучшими побуждениями со своей стороны
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  • Лена / 15.05.19 14:32
    -
    3
    +
    Я думаю, что если у Чарльза, будущего короля, и принца Гарри сложились хорошие отношения, то соответственно и злоупотребления своим положением у Чарльза не будет. В любом случае все будет понятно по прошествии определенного времени, когда и возникнет эта ситуация
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