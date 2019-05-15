В СМИ возник слух, что Меган Маркл будет ограничена в материнских правах

Поклонники королевской семьи на днях оказались очень обеспокоены сообщениями, которые появились в определенных средствах массовой информации, которые свидетельствуют о том, что Меган Маркл будет ограничена в материнских правах относительно своего ребенка. Такая же участь, по словам представителей прессы, касается и отцовства принца Гарри.

Подобные утверждения возникли якобы на основе анализа норм действующих и по сей день британских законов. Однако по факту они оказались несколько искажены. Средства массовой информации истолковали закон таким образом, что королева Елизавета II является опекуном Арчи, сына Меган и Гарри, поэтому может диктовать родителям условия воспитания своего ребенка.

Однако подобные нормы установлены относительно отношений монарха и его внуков. В случае же с Арчи королева является его прабабушкой. Исходя из этого Меган может не переживать по поводу ограничения своих материнских прав.

Теоретически повод для беспокойства у нее может возникнуть в будущем, когда на престол взойдет принц Чарльз, дедушка Арчи. Тогда положение об опекунстве будет применяться в полной мере. Стоит сказать, что в настоящий момент у Гарри и Чарльза сложились прекрасные отношения, поэтому предпосылок, что последний будет злоупотреблять своим положением, не существует.