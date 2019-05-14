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Сестра Меган Маркл обвинила ее мать в конфликте герцогини с отцом


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То, что Меган Маркал всего неделю назад впервые стала мамой никак не улучшило ее отношений с некоторыми американскими родственниками. Конечно, речь идет о сводной сестре герцогини Сассекской Саманте Грант, которая по сей день продолжает свои регулярные нападки на супругу принца Гарри.

Так, давая очередное скандальное интервью, Саманта решила "проехаться" не только по самой Меган, но и по ее любимой маме Дории Рагланд. Тема же осталась прежней - отношения герцогини с отцом. Ведь всему миру известно, что старшая дочь Томаса Маркла буквально взъелась на свою знаменитую младшую сестренку за то, что та якобы не желает мириться с родителем, который души в ней не чает. В этот же раз Саманта пошла дальше, и обвинила в происходящем не только Меган, но и ее мать, заявив, что Дория, при желании, могла бы добиться встречи и примирения для дочери и отца, однако ничего подобного делать не собирается. "Я думаю, все надеялись, что благодаря матери, Меган посетит "прозрение" и она оставит позади свой конфликт с Томасом. Увы, этого не случилось, и похоже, никогда не случится...", - уверена Саманта. Впрочем, по уже сложившейся традиции, ни герцогиня Сассекская, ни ее мама на нападки Грант не ответили.

Разочаровало это интервью и жителей Великобритании, ведь большинство из них успело не только привыкнуть к Меган, но и искренне принять и полюбить ее. Поэтому подобные высказывания Саманты в адрес супруги принца Гарри давно перестали восприниматься всерьез. А теперь, после рождения малыша Арчи, многие искренне надеялись, что сводные сестры, и более всех старшая, сменят по отношению друг к другу гнев на милость. Но, как мы видим, пока этого не случилось, хотя предпосылки были. Неделю назад, когда Меган родила наследника, Саманта все же снизошла до того, чтобы без тени сарказма поздравить сестру с долгожданным материнством. "Я очень рада за Меган и Гарри. Мы все с восторгом встретили появление этого малыша на свет", - сообщила Грант. - "Я хочу, чтобы мальчик знал - у него очень большая семья, и мы все хотим играть роль в его жизни".

Обрадовался появлению внука и Томас Маркл, который в последнее время заметно меньше стал спекулировать на близком родстве с герцогиней Сассекской. Мужчина заявил, что очень гордится, тем, что Арчи появился на свет именно в королевской семье: "Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью", - прокомментировал счастливый дедушка, не забыв поздравить любимую дочь и зятя с рождением первенца.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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2 Не нравится 5 Нравится 14.05.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы думаете, почему Саманта не оставляет Меган в покое? 3  

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  • kika / 14.05.19 23:16
    -
    4
    +
    Согласна с предыдущем комментарием, родня просто хочет денег и пиарится за счет Меган, как может. Сочувствую ей.
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  • А. / 14.05.19 19:59
    -
    4
    +
    Ну и семейка у Меган, врагу не пожелаешь. Сестра и брат сводные особенно "хороши". Папа тоже сначала чудил. Хорошо хоть сейчас немного поумнел. На месте герцогини я бы тоже держалась от такой родни подальше.
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  • Татьяна / 14.05.19 13:25
    -
    4
    +
    Всей американской семьи Меган очень нужны деньги. А так как старшие брат с сестрой терпеть не могут свою младшенькую сестричку, то понятно, что они сделают все, чтобы вылить на нее как можно больше грязи. Все решают доллары. Пока журналисты к ним ходят, таким вот интервью быть.
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