Лолита добилась своего: артистке повысили пенсию почти в 4 раза
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В конце осени прошлого года Лолита вышла на пенсию. Женщина решила официально оформить свое право получать помощь от государства. Когда необходимые документы были собраны, артистка сильно удивилась. Ей назначили пенсию в размере 6 тысяч рублей.
Таким положением певица осталась недовольна. Как пояснила она сама, причина столь малых начислений – нехватка трудового стажа.
Дело в том, что до переезда в Москву Лолита работала в другой стране. Подтвердить это документально она не могла. Уполномоченные органы Украины внесли ее в список артистов, въезд которым на территорию страны запрещен.
Представительница шоу-бизнеса негодовала. Она не понимала, как на такую сумму живут пенсионеры, которые оказались в таком же положении, что и она.
В итоге, представители Пенсионного фонда пообещали вмешаться в данную ситуацию. Похоже, конфликт удалось урегулировать. В социальных сетях певица рассказала, что наконец-то получила нормальную пенсию в размере 21 тысячи рублей. Она рассказала, что жить на такую сумму еще не пробовала. На данный момент денег ей хватает, потому пенсию она откладывает.
Краткая информация о Лолите Милявской
Имя: Лолита Милявская
Отчество: Марковна
День рождения: 14.11.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина
Рост: 173 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица
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Как вы считаете, Лолите справедливо увеличили размер пенсии? 16
Лучшие комментарии
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Colly 14.05.19 19:59Бесят такие истории. Учителя, угробившие здоровье в школе получают копейки, а певичка, не сделавшая ничего для страны, после первого же публичного скандала получает в четыре раза больше. Это вообще как?
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Гала 15.05.19 07:32Даааа, поскандалила и ей добавили, может другим пенсионерам тоже поскандалить. а вдруг и им добавят, ну что у нас происходит.... зла не хватает...
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Маргарита 15.05.19 09:06Я вообще не понимаю, зачем этим звездулькам пенсия. У них недвижимость за границей, машины, квартиры, а они еще и копейки у государства тянут.
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мурз Москва 15.05.19 16:11Очень "интересное" повышение. У меня стаж работы 45 лет. На пенсии 7 лет и работаю т.к. пенсия 16700 в т.ч. 1000 за ветерана труда. Кому и какую спеть песню, чтобы получить 21000 руб.?
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просто пенсионер 15.05.19 15:14ничего личного. где деньги -рубила- там и пенсию получай
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nix1956 Пермь / 16.05.19 15:17Как у неё всё быстро получилось. А мне дали инвалидность и 1.5 тыщи ЕДВ, дак тут же ветеранские 770 рублей убрали, мол не положено сразу две льготы!!
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елена Когалым / 16.05.19 12:46Что она отчисляла , если стаж не наработала?. Сколько лет она в нашей стране больше 30. Налоги не платила, гонорары прятала, а пенсию 21 получила.
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Все знаю / 16.05.19 09:47У Пугачевой сначала тоже была небольшая пенсия, ее муж Галкин удивлялся, в то время как Свиридовой начислили 41 тыс. Она заслуженная артистка. А недавно прочитала, что Пугачева свою пенсию 47 тыс. полностью перечисляет женщине - инвалиду.
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Ната Санкт-Петербург / 16.05.19 06:37Я тоже 16 лет из 38 проработала в другой стране,жили с мужем Киргизии. Всё подтвердила. Мне начислили пенсию 5562 руб. Так иживу,доплачивают только до минимальной плюс ещё за инвалидность.Почему-то не ору?
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ТАТЬ Рубцовск / 16.05.19 04:32При такой кубатуре ---- вес 65 кг? Не смешите мои подковы!
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OZIRIS / 15.05.19 17:40А ни кого не смущает возраст?
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мурз Москва / 15.05.19 16:11Очень "интересное" повышение. У меня стаж работы 45 лет. На пенсии 7 лет и работаю т.к. пенсия 16700 в т.ч. 1000 за ветерана труда. Кому и какую спеть песню, чтобы получить 21000 руб.?
-
просто пенсионер / 15.05.19 15:14ничего личного. где деньги -рубила- там и пенсию получай
-
Маргарита / 15.05.19 09:06Я вообще не понимаю, зачем этим звездулькам пенсия. У них недвижимость за границей, машины, квартиры, а они еще и копейки у государства тянут.
-
Гость Казань / 15.05.19 09:05Дело не в том, что поскандалила и подняли, не в том, что певичка. Она тоже работала и отчисляла налоги и различные процентв. А теперь - помощь государства. Да они, чиновники, реально верят, что не мы их содержим, а они нас.
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Гала / 15.05.19 07:32Даааа, поскандалила и ей добавили, может другим пенсионерам тоже поскандалить. а вдруг и им добавят, ну что у нас происходит.... зла не хватает...
-
Colly / 14.05.19 19:59Бесят такие истории. Учителя, угробившие здоровье в школе получают копейки, а певичка, не сделавшая ничего для страны, после первого же публичного скандала получает в четыре раза больше. Это вообще как?