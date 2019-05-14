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Лолита добилась своего: артистке повысили пенсию почти в 4 раза


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В конце осени прошлого года Лолита вышла на пенсию. Женщина решила официально оформить свое право получать помощь от государства. Когда необходимые документы были собраны, артистка сильно удивилась. Ей назначили пенсию в размере 6 тысяч рублей.

Таким положением певица осталась недовольна. Как пояснила она сама, причина столь малых начислений – нехватка трудового стажа.

Дело в том, что до переезда в Москву Лолита работала в другой стране. Подтвердить это документально она не могла. Уполномоченные органы Украины внесли ее в список артистов, въезд которым на территорию страны запрещен.

Представительница шоу-бизнеса негодовала. Она не понимала, как на такую сумму живут пенсионеры, которые оказались в таком же положении, что и она.

В итоге, представители Пенсионного фонда пообещали вмешаться в данную ситуацию. Похоже, конфликт удалось урегулировать. В социальных сетях певица рассказала, что наконец-то получила нормальную пенсию в размере 21 тысячи рублей. Она рассказала, что жить на такую сумму еще не пробовала. На данный момент денег ей хватает, потому пенсию она откладывает.

Краткая информация о Лолите Милявской

Имя: Лолита Милявская

Отчество: Марковна

День рождения: 14.11.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Мукачево, Закарпатская обл., Украина

Рост: 173 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица

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20 Не нравится 9 Нравится 14.05.2019 Теги: Лолита Милявская

Как вы считаете, Лолите справедливо увеличили размер пенсии? 16  

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Лучшие комментарии

  • Colly 14.05.19 19:59
    -
    55
    +
    Бесят такие истории. Учителя, угробившие здоровье в школе получают копейки, а певичка, не сделавшая ничего для страны, после первого же публичного скандала получает в четыре раза больше. Это вообще как?
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  • Гала 15.05.19 07:32
    -
    29
    +
    Даааа, поскандалила и ей добавили, может другим пенсионерам тоже поскандалить. а вдруг и им добавят, ну что у нас происходит.... зла не хватает...
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  • Маргарита 15.05.19 09:06
    -
    28
    +
    Я вообще не понимаю, зачем этим звездулькам пенсия. У них недвижимость за границей, машины, квартиры, а они еще и копейки у государства тянут.
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  • мурз Москва 15.05.19 16:11
    -
    19
    +
    Очень "интересное" повышение. У меня стаж работы 45 лет. На пенсии 7 лет и работаю т.к. пенсия 16700 в т.ч. 1000 за ветерана труда. Кому и какую спеть песню, чтобы получить 21000 руб.?
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  • просто пенсионер 15.05.19 15:14
    -
    17
    +
    ничего личного. где деньги -рубила- там и пенсию получай
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