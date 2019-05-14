Лолита добилась своего: артистке повысили пенсию почти в 4 раза

В конце осени прошлого года Лолита вышла на пенсию. Женщина решила официально оформить свое право получать помощь от государства. Когда необходимые документы были собраны, артистка сильно удивилась. Ей назначили пенсию в размере 6 тысяч рублей.

Таким положением певица осталась недовольна. Как пояснила она сама, причина столь малых начислений – нехватка трудового стажа.

Дело в том, что до переезда в Москву Лолита работала в другой стране. Подтвердить это документально она не могла. Уполномоченные органы Украины внесли ее в список артистов, въезд которым на территорию страны запрещен.

Представительница шоу-бизнеса негодовала. Она не понимала, как на такую сумму живут пенсионеры, которые оказались в таком же положении, что и она.

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В итоге, представители Пенсионного фонда пообещали вмешаться в данную ситуацию. Похоже, конфликт удалось урегулировать. В социальных сетях певица рассказала, что наконец-то получила нормальную пенсию в размере 21 тысячи рублей. Она рассказала, что жить на такую сумму еще не пробовала. На данный момент денег ей хватает, потому пенсию она откладывает.