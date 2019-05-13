Наряды на открытии Евровидения: мужчины в платьях и носки с сандалиями
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Традиционная красная дорожка в этом году сменилась оранжевой, а мужчины надели платья. Какими еще образами удивило начало конкурса.
Один из самых запоминающихся нарядов продемонстрировал французский артист Биляль. На дорожке он появился в пышном белом платье с длинным шлейфом. Образ мужчины напоминал наряд невесты. Длинные распущенные волосы и яркий вечерний макияж дополняли это впечатление. Очевидно, что мужчина старался повторить прием, уже использованный ранее Кончитой Вурст. Эпатировать публику ему удалось, но не столь ярко. Прием был даже не вторичный. Мужчины в платьях все больше становятся обыденностью на Западе.
Певица Невена из Сербии появилась в очень эффектном образе. Верх ее платья был оформлен в виде полупрозрачной сетки, но объемный капюшон скрывал практически все. Единственное, чем удалось полюбоваться зрителям – это ножки девушки. Они были видны за счет высокого разреза.
Нетта, победившая на Евровидении в прошлом году, также пришла на церемонию открытия. Для своего появления она выбрала очень странный наряд: платье в бельевом стиле из шелка и длинную белую мантию, украшенную принтом в виде бананов. Последняя больше напоминала одеяло. Странный образ дополняла прическа Нетты. Она представляла собой ярко-желтые косички из ниток, собранные в большую гулю.
Наиболее интересным оказался образ Конана Осириса из Португалии. Мужчина появился на дорожке в компании со своим бэк-вокалистом. Они надели на себя платья с пышными юбками. В отличие от представителя из Франции, певцы сделали ставку на игру контрастов. Накаченные и фактурные представители мужского пола, как и подобает мужчинам, дополнили наряд кроссовками и сандалиями, под которые не забыли надеть носки.
Перед камерами они также позировали необычно. Артисты подкидывали вверх подолы своих платьев.
Краткая информация о Сергее Лазареве
Имя: Сергей Лазарев
Отчество: Вячеславович
День рождения: 01.04.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, ведущий
Фотографии
Фотографии
Образы с красной дорожки Евровидения – это эпатаж или дурновкусие? 6
Лучшие комментарии
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Марина П. 13.05.19 13:10Ещё одно убедительное доказательство того, что Евровидение конкурс фриков, а не вокального искусства.
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Andruha 13.05.19 20:04Эта самая Нетта,несомненно безобразна до омерзения! Жирная,уродливая,косоглазая и противно визжащая ... Тут ни один "бодипозитив" не спасёт. Впервые вижу столь уродливое существо!
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Рэм 13.05.19 19:12Мужики в сандалях норм. Круто, если сделали это со стебом и плохо, если они реально из «этих».
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Orlusha Москва 14.05.19 11:39перестала смотреть Евровидение, как-будто не конкурс песни, а дефиле педиков...
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Татьяна Кузьмина 14.05.19 05:57А он не был конкурсом вокального искусства. Евровидение - это конкурс песни.
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Елена / 14.05.19 13:20НакачАнные. Проверочное слово качать. Уфф... безграмотность.
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Orlusha Москва / 14.05.19 11:39перестала смотреть Евровидение, как-будто не конкурс песни, а дефиле педиков...
-
Andruha / 13.05.19 20:04Эта самая Нетта,несомненно безобразна до омерзения! Жирная,уродливая,косоглазая и противно визжащая ... Тут ни один "бодипозитив" не спасёт. Впервые вижу столь уродливое существо!
-
Рэм / 13.05.19 19:12Мужики в сандалях норм. Круто, если сделали это со стебом и плохо, если они реально из «этих».
-
Марина П. / 13.05.19 13:10Ещё одно убедительное доказательство того, что Евровидение конкурс фриков, а не вокального искусства.
-
Татьяна Кузьмина / 14.05.19 05:57А он не был конкурсом вокального искусства. Евровидение - это конкурс песни.
-