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Наряды на открытии Евровидения: мужчины в платьях и носки с сандалиями


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Традиционная красная дорожка в этом году сменилась оранжевой, а мужчины надели платья. Какими еще образами удивило начало конкурса.

Один из самых запоминающихся нарядов продемонстрировал французский артист Биляль. На дорожке он появился в пышном белом платье с длинным шлейфом. Образ мужчины напоминал наряд невесты. Длинные распущенные волосы и яркий вечерний макияж дополняли это впечатление. Очевидно, что мужчина старался повторить прием, уже использованный ранее Кончитой Вурст. Эпатировать публику ему удалось, но не столь ярко. Прием был даже не вторичный. Мужчины в платьях все больше становятся обыденностью на Западе.

Певица Невена из Сербии появилась в очень эффектном образе. Верх ее платья был оформлен в виде полупрозрачной сетки, но объемный капюшон скрывал практически все. Единственное, чем удалось полюбоваться зрителям – это ножки девушки. Они были видны за счет высокого разреза.

Нетта, победившая на Евровидении в прошлом году, также пришла на церемонию открытия. Для своего появления она выбрала очень странный наряд: платье в бельевом стиле из шелка и длинную белую мантию, украшенную принтом в виде бананов. Последняя больше напоминала одеяло. Странный образ дополняла прическа Нетты. Она представляла собой ярко-желтые косички из ниток, собранные в большую гулю.

Наиболее интересным оказался образ Конана Осириса из Португалии. Мужчина появился на дорожке в компании со своим бэк-вокалистом. Они надели на себя платья с пышными юбками. В отличие от представителя из Франции, певцы сделали ставку на игру контрастов. Накаченные и фактурные представители мужского пола, как и подобает мужчинам, дополнили наряд кроссовками и сандалиями, под которые не забыли надеть носки.

Перед камерами они также позировали необычно. Артисты подкидывали вверх подолы своих платьев.

Краткая информация о Сергее Лазареве

Имя: Сергей Лазарев

Отчество: Вячеславович

День рождения: 01.04.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, ведущий

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42 Не нравится 10 Нравится 13.05.2019 Теги: сергей лазарев

Образы с красной дорожки Евровидения – это эпатаж или дурновкусие? 6  

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