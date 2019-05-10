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Настя Ивлеева недовольна, что ее творчество сравнивают с деятельностью Ольги Бузовой


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Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева на днях приняла участие в передаче «Агент шоу». Она дала интервью, в котором рассказала, как расценивает сравнение себя с некоторыми звездами. В частности, она заявила, что ее особенно раздражает сравнение с Бузовой, поскольку считает, что она производит качественный контент, в отличие от Ольги, которая выглядит глупо.

Настя Ивлеева сочла оскорбительным то, что ее творчество ставят в один ряд с деятельностью Ольги Бузовой. Как она объяснила, она прикладывает множество усилий, создавая свой контент, делая его как можно более интересным для зрителей. При этом, по высказываниям Ивлеевой, ее деятельность основывается на благородстве, в то время как Ольга Бузова просто «хайпит». Далее в адрес звезды, а именно ее творчества, последовало нецензурное выражение.

Для многих подобное развитие событий стало полной неожиданностью. Ранее эти две знаменитости проявляли друг к другу весьма дружелюбное отношение. Более того, Настя Ивлеева даже фигурировала в одном из видеосюжетов, который выпустила Ольга Бузова на своем Ютуб-канале. Там звезды общались весьма по-приятельски, не высказывая даже намека на возможный негатив друг к другу.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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12 Не нравится 2 Нравится 10.05.2019 Теги: Ольга Бузова

Как Вы думаете, является ли критика Насти Ивлеевой по поводу творчества Ольги Бузовой обоснованной? 2  

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  • Настя / 10.05.19 15:00
    -
    -2
    +
    Конечно, Анастасия Ивлеева выглядит более интеллектуальной и эрудированной на фоне Ольги Бузовой. Но по популярности она ей явно проигрывает, несмотря на то, что она считает Ольгу глупой
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  • Алина / 10.05.19 14:59
    -
    -1
    +
    Я считаю, что Настя Ивлеева высказалась в адрес Ольги Бузовой очень жестко. Хотя не всем нравится ее творчество, тем не менее, она неизменно лидирует во многих рейтингах, поэтому нельзя сказать, что ее популярность необоснованна. За этим тоже стоит работа, которую можно даже назвать нелегкой
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