Анджелина Джоли обидела Селин Дион, отказавшись сниматься в фильме о ней

Очередной скандал с именем Анджелины Джоли разразился на днях в Голливуде. На этот раз знаменитая актриса умудрилась испортить отношения с одной из своих немногочисленных подруг - певицей Селин Дион.

Все началось с того, что Селин запланировала снять биографический фильм-мюзикл про свою скромную персону. И в главной роли она видела ни больше ни меньше давнюю приятельницу, звезду мирового уровня, Анджелину Джоли. Более того, исполнительнице даже в голову прийти не могло, что Энджи возможно решит отказаться от столь заманчивого предложения. И вместо того, чтобы в первую очередь поговорить с ней, Селин принялась заниматься сценарием, подбором песен и прочими организационными вопросами. В январе уже были анонсированы съемки и найдены щедрые инвесторы, которые согласились вложить деньги в проект только при участии в нем Анджелины.

И вот на этом этапе подготовки к съемкам Селин ждало огромное разочарование - Джоли принимать участие в фильме категорически отказалась, сославшись на сильную занятость и проблемы со здоровьем. Напомним, совсем недавно выяснилось, что актриса страдает от паралича Белла, который ослабляет мышцы лица и даже вызывает асимметрию. Узнав об этом, люди, выступившие спонсорами фильма, пошли на попятную и уже не изъявили желания расставаться с огромной суммой денег.

Все это оказалось для Селин огромной неожиданностью. Ведь как рассказали инсайдеры, музыкальная экранизация ее жизни была давней мечтой Дион. Она очень хотела, чтобы фильм был снят в самое ближайшее время и его увидели миллионы поклонников певицы. Помимо этого инсайдер отметил, что со стороны Джоли отказываться от роли было очень некрасиво, ведь Селин считала ее своим хорошим другом. Как и следовало ожидать, певица на актрису сильно обиделась.

В свою очередь представители киноиндустрии отмечают, отказ актрисы уровня Анджелины от съемок может поставить крест на всем проекте в целом. И, конечно, дружба Джоли и Дион такого не переживет.