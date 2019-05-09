Анджелина Джоли обидела Селин Дион, отказавшись сниматься в фильме о ней
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Очередной скандал с именем Анджелины Джоли разразился на днях в Голливуде. На этот раз знаменитая актриса умудрилась испортить отношения с одной из своих немногочисленных подруг - певицей Селин Дион.
Все началось с того, что Селин запланировала снять биографический фильм-мюзикл про свою скромную персону. И в главной роли она видела ни больше ни меньше давнюю приятельницу, звезду мирового уровня, Анджелину Джоли. Более того, исполнительнице даже в голову прийти не могло, что Энджи возможно решит отказаться от столь заманчивого предложения. И вместо того, чтобы в первую очередь поговорить с ней, Селин принялась заниматься сценарием, подбором песен и прочими организационными вопросами. В январе уже были анонсированы съемки и найдены щедрые инвесторы, которые согласились вложить деньги в проект только при участии в нем Анджелины.
И вот на этом этапе подготовки к съемкам Селин ждало огромное разочарование - Джоли принимать участие в фильме категорически отказалась, сославшись на сильную занятость и проблемы со здоровьем. Напомним, совсем недавно выяснилось, что актриса страдает от паралича Белла, который ослабляет мышцы лица и даже вызывает асимметрию. Узнав об этом, люди, выступившие спонсорами фильма, пошли на попятную и уже не изъявили желания расставаться с огромной суммой денег.
Все это оказалось для Селин огромной неожиданностью. Ведь как рассказали инсайдеры, музыкальная экранизация ее жизни была давней мечтой Дион. Она очень хотела, чтобы фильм был снят в самое ближайшее время и его увидели миллионы поклонников певицы. Помимо этого инсайдер отметил, что со стороны Джоли отказываться от роли было очень некрасиво, ведь Селин считала ее своим хорошим другом. Как и следовало ожидать, певица на актрису сильно обиделась.
В свою очередь представители киноиндустрии отмечают, отказ актрисы уровня Анджелины от съемок может поставить крест на всем проекте в целом. И, конечно, дружба Джоли и Дион такого не переживет.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, смогут ли Дион и Джоли помириться после случившегося? 4
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Арлекин / 09.05.19 17:32Помирятся. Ничего страшного не произошло. Дружба дороже. Гнев Селин поостынет и она все поймет. У Джоли действительно сейчас не лучшая пора в жизни, ее отказ вполне оправдан.
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Chirilla / 09.05.19 14:55Селин Дион бесспорно классная и талантливая певица и заслуживает того, чтобы про нее сняли фильм, но мне кажется, что ей уж очень захотелось повторить успех картины "Звезда родилась" про Леди Гагу. Поэтому она так и захотела туда Джоли, как залог будущего успеха.
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Я / 09.05.19 14:38А я вообще не верю, что в Голливуде может существовать дружба, особенно женская. По-моему, там они каждый сам за себя. И вот лишнее тому подтверждение - Джоли плевать на Дион, а та в свою очередь включила эгоистку и требует во чтобы то ни стало Энджи в своем фильме.
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Марта / 09.05.19 13:19Нет, ну а на что Селин Дион обижается. Сначала же надо было договориться с Энджи, а потом ставки на нее делать. А так получилось сама придумала, сама поверила, сама попала впросак. Джоли сейчас вообще мало где снимается, да плюс еще и со здоровьем проблемы. Думаю, это причина уважительная и обижаться Дион нужно только на себя.