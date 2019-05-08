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Михаил Друян обличил вредную привычку Собчак, опубликовав ее фото


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Пока сын Ксении Собчак находится в Испании с Максимом Виторганом, сама она улетела вместе с Константином Богомоловым в Италию, а после – в Венецию.

Телеведущая охотно делится фотографиями, сделанными во время прогулок. На снимках видно, что Ксения счастлива и прекрасно выглядит. Свои образы для походов в рестораны и на выставки Собчак подбирает, следуя актуальным модным трендам.

Константин Богомолов на своей странице в сети охотно публикует небольшие видеоролики, снятые с участием Ксении. Впрочем, не один он решил запечатлеть Собчак.

В Венеции на проходящем сейчас биеннале пара встретилась и прекрасно провела время со знакомыми. В их числе оказался продюсер Михаил Друян. Мужчина иронично отнесся к модному образу Собчак. В сториз он опубликовал, в каком виде телеведущая гуляет по Венеции.

На снимке продюсера женщина одета в платье-халат цвета хаки. Объемный наряд дополнял тюрбан в тон и пиджак в клетку, накинутый на плечи. На фотографии Ксения улыбается в камеру. При этом видно, что на ее лице макияж отсутствует. Мужчина сопроводил снимок хэштегом «подруга на районе».

Правда, пользователей заинтересовал не образ Собчак, а сигарета в ее руках. Как оказалось, многие даже не подозревали, что у Ксении есть подобная вредная привычка. Раньше она негативно высказывалась о курении и называла его уделом бедных.

Поступок и фото Друяна Собчак никак не комментировала.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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3 Не нравится 1 Нравится 08.05.2019 Теги: Ксения Собчак

А вы знали о вредной привычке Ксении? 3  

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