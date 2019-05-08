Михаил Друян обличил вредную привычку Собчак, опубликовав ее фото
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Пока сын Ксении Собчак находится в Испании с Максимом Виторганом, сама она улетела вместе с Константином Богомоловым в Италию, а после – в Венецию.
Телеведущая охотно делится фотографиями, сделанными во время прогулок. На снимках видно, что Ксения счастлива и прекрасно выглядит. Свои образы для походов в рестораны и на выставки Собчак подбирает, следуя актуальным модным трендам.
Константин Богомолов на своей странице в сети охотно публикует небольшие видеоролики, снятые с участием Ксении. Впрочем, не один он решил запечатлеть Собчак.
В Венеции на проходящем сейчас биеннале пара встретилась и прекрасно провела время со знакомыми. В их числе оказался продюсер Михаил Друян. Мужчина иронично отнесся к модному образу Собчак. В сториз он опубликовал, в каком виде телеведущая гуляет по Венеции.
На снимке продюсера женщина одета в платье-халат цвета хаки. Объемный наряд дополнял тюрбан в тон и пиджак в клетку, накинутый на плечи. На фотографии Ксения улыбается в камеру. При этом видно, что на ее лице макияж отсутствует. Мужчина сопроводил снимок хэштегом «подруга на районе».
Правда, пользователей заинтересовал не образ Собчак, а сигарета в ее руках. Как оказалось, многие даже не подозревали, что у Ксении есть подобная вредная привычка. Раньше она негативно высказывалась о курении и называла его уделом бедных.
Поступок и фото Друяна Собчак никак не комментировала.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А вы знали о вредной привычке Ксении? 3
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Алла Михайловна / 09.05.19 09:59Даже не подозревала, если честно.
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Стас / 08.05.19 20:12Ну, она ещё со времён Дома-2 этим баловалась. Наивный тот, кто думал, что что-то изменилось.
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mariam / 08.05.19 19:03С тех пор, как стали пропагандировать здоровый образ жизни, все эти звездульки правильные стали, но только на публике и в соц сетях. А по факту, курение – это еще не самая плохая из присущих им вредных привычек.