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“Чистый актерский кайф” - как снимали нашумевшую драму “Т-34”


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Самая обсуждаемая военная драма последних месяцев - “Т-34” с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Виктором Добронравовым в главных ролях в онлайн-кинотеатре ivi.

Режиссер Алексей Сидоров постарался снять фильм, который будет понятен молодежи, но при этом не вызовет критики у тех, кто прошел войну.  В прокат “Т-34” вышел 1 января 2019 года и оказался весьма успешным: его кассовые сборы составили 2,3 млрд. руб.  

По сюжету, в немецком плену оказывается вчерашний курсант Николай Ивушкин (Александр Петров). Все его мысли только о побеге. При первой возможности герой собирает экипаж и на легендарном T-34 пытается прорваться к своим, бросив тем самым вызов своему давнему врагу, немецкому командиру Ягеру. 

Действие фильма - азартное, захватывающее, динамичное. Съемки ленты проходили в Москве, Подмосковье, Калужской области (в районе деревни Нефедово) и в Чехии, в городах Локет и Терезин, актерам приходилось проводить по 12 часов в танке и самим разбираться со съемочным оборудованием внутри него.

Актер Александр Петров: 

  • Для артиста чем хуже условия, тем лучше. Это всегда чистый актерский кайф. Было сложно, холодно, голодно, но здорово, потому что это преодоление. Зато потом на экран выходит фильм, и люди получают подлинные эмоции.

Актриса Ирина Старшенбаум: 

  • В танке постоянно бьешься головой, весь в синяках, ты погружаешься в железную консервную банку, где ничего нет, кроме шести камер, – это довольно экзотично. Но я благодарна за такую роль, потому что чувствую себя намного мужественнее. 

Алексей Сидоров не только выступил в роли режиссера-постановщика, но и сам написал сценарий к фильму. Роль пулеметчика Демьяна Волчка появилась в нем самой последней - ее создали специально для Антона Богданова. По словам Антона, все актеры тщательно готовились к ролям, читали книги и смотрели советские фильмы. Не обошлось и без физической подготовки: “экипажу” пришлось научиться запрыгивать в танк и покидать его всего за 5 секунд, как и положено во время военных действий. 

Непредсказуемый сюжет и эффектная картинка максимально удерживают внимание зрителя, а искренность героев, их юмор и непоколебимое желание победить позволяют сопереживать им до последнего кадра. 

“Т-34” представлен эксклюзивно, только на ivi по подписке. 

Краткая информация

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0 Не нравится 0 Нравится 08.05.2019 Теги: на правах рекламы

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