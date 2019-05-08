Адвокаты Александра Фролова заявили, что он не намерен забирать у дочери Началовой половину квартиры

Со смерти Юлии Началовой прошло уже почти два месяца. И все это время сначала в Нижегородском, а потом в Московском суде не прекращались слушания по делу о проданной половине квартиры певицы. Некоторые поклонники и близкие артистки были уверены, что экс-бойфренд Началовой хоккеист Александр Фролов пытается доказать факт покупки доли, чтобы потом забрать ее у дочери Юлии Веры. Однако сегодня адвокаты спортсмена полностью опровергли подобные слухи.

Напомним, что незадолго до своей смерти певица Юлия Началова начала судебную тяжбу с бывшим гражданским мужем Александром Фроловым, пытаясь доказать, что якобы он не передавал ей деньги за купленную часть квартиры, которая досталась им с Верой от Евгения Алдонина. Дело даже дошло до того, что Юлия отписала так называемый "долг" хоккеиста компании "Весенние инвестиции", расположенной в Нижнем Новгороде. И для того, чтобы полностью перенести разбирательства в город на Волге, певица временно там прописалась. После этого "Весенние инвестиции" подали на Александра Фролова иск в суд, требуя со спортсмена более 25 млн руб за якобы невыполненные обязательства перед Началовой. Однако у хоккеиста на руках оказалась расписка, которая доказывает, что он отдал Юлии сумму в размере 20 миллионов рублей по договору купли-продажи, который был заключён 16 июля 2015 года. И совсем недавно эта расписка была признана подлинной.

После того, как Александр Фролов сумел доказать, что он честно купил половину квартиры Началовой, отец Юлии Виктор Васильевич заявил, что теперь хоккеист намерен забрать полагающуюся ему часть имущества у Веры. Композитор подчеркнул, что Фролов не собирается идти на компромисс, а напрямую требует свою половину от четырехкомнатных апартаментов, расположенных в престижном районе столицы. Впрочем, адвокаты Александра эти обвинения полностью отрицают: "Информация о том, что Фролов требует деньги с наследников певицы, и в частности с её дочери Веры, не соответствует действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными исками". По мнению юриста, единственное, чего хочет добиться Фролов, это признание недействительным договора между Началовой и "Весенними инвестициями", которые требуют с него огромные деньги.

В настоящее время все слушания по этому запутанному делу приостановлены ровно до того момента, пока не определится правопреемник на наследство Юлии.