Адвокаты Александра Фролова заявили, что он не намерен забирать у дочери Началовой половину квартиры
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Со смерти Юлии Началовой прошло уже почти два месяца. И все это время сначала в Нижегородском, а потом в Московском суде не прекращались слушания по делу о проданной половине квартиры певицы. Некоторые поклонники и близкие артистки были уверены, что экс-бойфренд Началовой хоккеист Александр Фролов пытается доказать факт покупки доли, чтобы потом забрать ее у дочери Юлии Веры. Однако сегодня адвокаты спортсмена полностью опровергли подобные слухи.
Напомним, что незадолго до своей смерти певица Юлия Началова начала судебную тяжбу с бывшим гражданским мужем Александром Фроловым, пытаясь доказать, что якобы он не передавал ей деньги за купленную часть квартиры, которая досталась им с Верой от Евгения Алдонина. Дело даже дошло до того, что Юлия отписала так называемый "долг" хоккеиста компании "Весенние инвестиции", расположенной в Нижнем Новгороде. И для того, чтобы полностью перенести разбирательства в город на Волге, певица временно там прописалась. После этого "Весенние инвестиции" подали на Александра Фролова иск в суд, требуя со спортсмена более 25 млн руб за якобы невыполненные обязательства перед Началовой. Однако у хоккеиста на руках оказалась расписка, которая доказывает, что он отдал Юлии сумму в размере 20 миллионов рублей по договору купли-продажи, который был заключён 16 июля 2015 года. И совсем недавно эта расписка была признана подлинной.
После того, как Александр Фролов сумел доказать, что он честно купил половину квартиры Началовой, отец Юлии Виктор Васильевич заявил, что теперь хоккеист намерен забрать полагающуюся ему часть имущества у Веры. Композитор подчеркнул, что Фролов не собирается идти на компромисс, а напрямую требует свою половину от четырехкомнатных апартаментов, расположенных в престижном районе столицы. Впрочем, адвокаты Александра эти обвинения полностью отрицают: "Информация о том, что Фролов требует деньги с наследников певицы, и в частности с её дочери Веры, не соответствует действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными исками". По мнению юриста, единственное, чего хочет добиться Фролов, это признание недействительным договора между Началовой и "Весенними инвестициями", которые требуют с него огромные деньги.
В настоящее время все слушания по этому запутанному делу приостановлены ровно до того момента, пока не определится правопреемник на наследство Юлии.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А как бы вы поступили на месте Александра Фролова? 5
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derbik г.Москва / 09.05.19 01:21прекратите прикрываться дочкой, долги надо отдавать, а папе да и Алдонину хорош плакаться. отдайте деньги и будет всё честно.
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Фигня! / 08.05.19 22:35А с какой это стать Фролов решил подарить сначала Началовой, а потом ее дочери 20 миллионов? Этому нет никаких разумных объяснений. Разве только что Александр хочет показаться ну очень хорошим человеком. Но лично я в подобные порывы не верю. Сказать можно все, что угодно. А по факту скоро этот хоккеист заберет свое у наследников Началовой. Жить в Штатах дорого.
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777 / 08.05.19 20:51С одной стороны оставить квартиру полностью дочери Началовой - это благородно. А с другой, 20 миллионов все-таки большие деньги. И что получатся, Фролов купил воздух? Тоже как-то неправильно. Родителям Юлии, раз уж так вышло, что она сама скончалась, вместо того, чтобы говорить, будто Александру "деньги глаза застят" , надо бы думать, как ему долг отдать. Тогда и мамину квартиру для Веры сохранят, и вся эта ситуация, которая имя Юлии позорит, закончится. А взывать к совести Фролова чтобы он простил этот долг, низко. Сделка была честной и хоккеист имеет сейчас полное право на часть имущества.
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Зря / 08.05.19 18:52Вот так вышло... Хотела Юля обмануть Фролова, а обманула в итоге сама себя и свою дочь. Не нужно было на эту аферу решаться. В итоге пострадало ее имя, и неизвестно теперь, решит ли Александр оставить Вере квартиру.