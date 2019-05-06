Темникова прошла курс детокса и не рекомендует его никому

Пока большинство звезд российской эстрады отдыхает на жарких курортах, наслаждаясь морем и солнцем, Елена Темникова находится в столице. Девушка сетует, что температура воздуха еще недостаточно теплая. Возможности раздеться и примерять открытую одежду, еще нет. Между тем к теплому сезону Елена подготовилась.

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Певица поддалась модному течению и в рамках правильного питания прошла пятидневный курс детокса. По словам Елены, программа составлена так, что в рацион входят только соки из овощей и фруктов.

Согласно рецептуре, храниться они должны в холодильнике. Этот момент ей крайне не понравился. Несмотря на подобный дискомфорт Темниковой удалось избавиться от нескольких сантиметров в талии и 2 килограммов на весах.

К своеобразному питанию она привыкла достаточно быстро и уже на третий день чувствовала себя легко. Елена отметила, что у нее наладился сон. Теперь она высыпается как младенец. Правда, не заставили себя ждать и побочные эффекты.

Оказалось, что к хорошему самочувствию и похудению прилагается герпес и сыпь на лбу. Из-за этого повторять собственный опыт Темникова никому не рекомендовала. Артистка спросила подписчиков, с чем может быть связно это странное явление.

Ответить на вопрос решила Мария Кожевникова. Актриса пояснила, что проблема, скорее всего, именно в холодных напитках. Чтобы переварить подобную жидкость, организму нужно вначале ее согреть. Если подобной системы придерживаться на протяжении длительного времени, иммунитет неизбежно ослабнет. Отсюда герпес и сыпь.