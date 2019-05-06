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Темникова прошла курс детокса и не рекомендует его никому


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Пока большинство звезд российской эстрады отдыхает на жарких курортах, наслаждаясь морем и солнцем, Елена Темникова находится в столице. Девушка сетует, что температура воздуха еще недостаточно теплая. Возможности раздеться и примерять открытую одежду, еще нет. Между тем к теплому сезону Елена подготовилась.

Певица поддалась модному течению и в рамках правильного питания прошла пятидневный курс детокса. По словам Елены, программа составлена так, что в рацион входят только соки из овощей и фруктов.

Согласно рецептуре, храниться они должны в холодильнике. Этот момент ей крайне не понравился. Несмотря на подобный дискомфорт Темниковой удалось избавиться от нескольких сантиметров в талии и 2 килограммов на весах.

К своеобразному питанию она привыкла достаточно быстро и уже на третий день чувствовала себя легко. Елена отметила, что у нее наладился сон. Теперь она высыпается как младенец. Правда, не заставили себя ждать и побочные эффекты.

Оказалось, что к хорошему самочувствию и похудению прилагается герпес и сыпь на лбу. Из-за этого повторять собственный опыт Темникова никому не рекомендовала. Артистка спросила подписчиков, с чем может быть связно это странное явление.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, делюсь #пп опытом. Сегодня заканчиваю 5 дневную программу детокса. На соках😅. Эти пять дней я мёрзла. Ибо напитки должны храниться в холодильниках. И сегодня меня украшает простуда над губой. В талии ушло пару см, два кг лишней воды тоже. Есть не хотелось с 3 дня. Чувствую себя прекрасно. Сплю как ребёнок. Но рекомендовать не буду. Если в этих сложнокомпонентных соках ударные дозы витаминов и микроэлементов, почему у меня простуда. Может таким образом организм очищается? Кто пробовал #детокс ? Как у вас было? #temnikova #темникова

Публикация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Ответить на вопрос решила Мария Кожевникова. Актриса пояснила, что проблема, скорее всего, именно в холодных напитках. Чтобы переварить подобную жидкость, организму нужно вначале ее согреть. Если подобной системы придерживаться на протяжении длительного времени, иммунитет неизбежно ослабнет. Отсюда герпес и сыпь.

Краткая информация о Елене Темниковой

Имя: Елена Темникова

Отчество: Владимировна

День рождения: 18.04.1985

Возраст: 34 года

Место рождения: Курган

Рост: 165 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, телеведущая

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6 Не нравится 4 Нравится 06.05.2019 Теги: Елена Темникова

А вы сами пробовали подобные программы детокса? 4  

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