Темникова прошла курс детокса и не рекомендует его никому
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Пока большинство звезд российской эстрады отдыхает на жарких курортах, наслаждаясь морем и солнцем, Елена Темникова находится в столице. Девушка сетует, что температура воздуха еще недостаточно теплая. Возможности раздеться и примерять открытую одежду, еще нет. Между тем к теплому сезону Елена подготовилась.
Певица поддалась модному течению и в рамках правильного питания прошла пятидневный курс детокса. По словам Елены, программа составлена так, что в рацион входят только соки из овощей и фруктов.
Согласно рецептуре, храниться они должны в холодильнике. Этот момент ей крайне не понравился. Несмотря на подобный дискомфорт Темниковой удалось избавиться от нескольких сантиметров в талии и 2 килограммов на весах.
К своеобразному питанию она привыкла достаточно быстро и уже на третий день чувствовала себя легко. Елена отметила, что у нее наладился сон. Теперь она высыпается как младенец. Правда, не заставили себя ждать и побочные эффекты.
Оказалось, что к хорошему самочувствию и похудению прилагается герпес и сыпь на лбу. Из-за этого повторять собственный опыт Темникова никому не рекомендовала. Артистка спросила подписчиков, с чем может быть связно это странное явление.
Ребята, делюсь #пп опытом. Сегодня заканчиваю 5 дневную программу детокса. На соках😅. Эти пять дней я мёрзла. Ибо напитки должны храниться в холодильниках. И сегодня меня украшает простуда над губой. В талии ушло пару см, два кг лишней воды тоже. Есть не хотелось с 3 дня. Чувствую себя прекрасно. Сплю как ребёнок. Но рекомендовать не буду. Если в этих сложнокомпонентных соках ударные дозы витаминов и микроэлементов, почему у меня простуда. Может таким образом организм очищается? Кто пробовал #детокс ? Как у вас было? #temnikova #темникова
Ответить на вопрос решила Мария Кожевникова. Актриса пояснила, что проблема, скорее всего, именно в холодных напитках. Чтобы переварить подобную жидкость, организму нужно вначале ее согреть. Если подобной системы придерживаться на протяжении длительного времени, иммунитет неизбежно ослабнет. Отсюда герпес и сыпь.
Краткая информация о Елене Темниковой
Имя: Елена Темникова
Отчество: Владимировна
День рождения: 18.04.1985
Возраст: 34 года
Место рождения: Курган
Рост: 165 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вы сами пробовали подобные программы детокса? 4
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Мирон / 07.05.19 09:02Чет не пойму, куда ей худеть? Выглядит отлично.
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Русланова Ление / 06.05.19 19:03Понапридумывают себе всякой ерунды потом ходят, страдают.
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Алиса П. / 06.05.19 14:39Сыпь у нее на лице – не новость. Она все время прыщи гримом и фильтрами скрывает. А тут вдруг появились!
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FILosof / 06.05.19 13:53Идея с овощами в мае, что-то там выводить - странная. Еще куча нитратных и тепличных овощей, в которых мало что полезного. В нормальных фруктах и овощах много фруктозы и естественной кислоты + витамины, от передозировки которых и прыщи и аллергия как здрасьте. Ничего полезного в этом нет.