Как и где звезды российского шоу-бизнеса провели майские праздники

На майские праздники большинство звезд предпочли отдохнуть. Узнаем, кто из популярных артистов российской эстрады, где и с кем провел целую череду выходных.

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Светлана Лобода

Артистка отправилась на отдых вместе с детьми. Поклонникам она сообщила, что в их планы входит посещение зоопарка, прогулки и купание в море. Геолокацию певица предпочла не выставлять, чтобы назойливые поклонники не докучали во время отдыха. В ее гастрольном туре на майские праздники было заявлено выступление в Турции. Скорее всего, Светлана отдыхает с дочками именно там.

Поклонников Лобода порадовала фотографиями в купальнике и видеороликом, снятом на пляже.

Анна Седокова

Певица и многодетная мама для отдыха также предпочла Турцию. Своими жаркими и тщательно отретушированными снимками она с удовольствием делилась с читателями микроблога, пока в одном из пабликов инстаграм не появилось фото Ани в виде а-ля натюрель. Теперь все свои посты и видео она сопровождает размышлениями о том, стоит ли ретушировать фото и женщин с какими формами предпочитают мужчины.

На отдыхе Седокова находится не одна. В Турцию она прилетела с тремя детьми.

Ольга Серябкина

Певица, отправившаяся в сольное плавание, любит удивлять поклонников своими провокационными фотографиями и видео. Она также отправилась в Турцию. Девушка не только загорала, но и работала. В моменты отдыха она делала снимки, которые прошли цензуру не во всех изданиях.

Ольга Бузова

Пока часть звезд отдыхает на популярном у россиян курорте, остальные отправились в ОАЭ. Ольга Бузова предпочла совместить отдых и работу. Днем она плавала в море и бассейне, а в один из вечеров выступила на фестивале «Жара». Кстати, ее появление перед фотографами мероприятия в полупрозрачном платье длины макси произвело фурор.

Ксения Бородина

Коллега Бузовой Ксения Бородина также для отдыха выбрала Дубай. В Объединенные Арабские Эмираты она отправилась вместе со своими дочками, мужем и его сыном от первого брака. Днем всей компанией они отдыхали на пляже и возле бассейна, а вечером Ксения предпочитала встречаться с подругами.

Полина Гагарина

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В Дубае находится и Полина Гагарина. Певица отправилась в ОАЭ вместе с мужем и детьми. Пока она радовала поклонников фотографиями в купальнике, ее муж в микроблоге рассказывал о том, как непросто воспитывать их младшую дочь.