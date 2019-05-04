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Шеф-редактор детского «Голоса» попал в реанимацию


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Финал 6 сезона детского «Голоса» получился скандальным из-за победы дочери Алсу. Эта тема настолько активно обсуждалась зрителями, что руководство «Первого канала» не могло проигнорировать итоги голосования.

В итоге длительных разбирательств было принято решение провести тщательную проверку. Как заявляют официальные источники, уполномоченные органы в течение месяца будут повторно обрабатывать данные, чтобы общественность могла узнать, были результаты голосования сфальсифицированными или победа Микеллы Абрамовой оказалась заслуженной.

В последнее время зрители, звезды и блогеры разделились на два лагеря. Одни жалели проигравших талантливых детей, другие сопереживали Микелле. На деле действительно пострадавшим оказался совершенно другой человек. Вчера в инстаграм супруга шеф-редактора передачи сообщила, что муж был в срочном порядке госпитализирован.

Мужчина попал в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него инфаркт. К счастью, им удалось спасти Александра и стабилизировать его состояние. За это женщина поблагодарила музыкального директора канала Юрия Аксюту и Елену Малышеву.

Сейчас Подъяпольский по-прежнему находится в палате реанимации. Состояние мужа Алена Бородина списывает на рабочие стрессы. По ее мнению, подобные нервные нагрузки даром не проходят, скорее всего, именно они спровоцировали резкое ухудшение здоровья мужчины. Алену поддержали коллеги Александра: Юлия Костюшкина, Алла Довлатова, а также Татьяна Геворкян.

Специалисты утверждают, что в случае выздоровления мужчине потребуется последующее длительное восстановление, обязательным условием которого является отсутствие стрессов. Вернется ли Александр после выписки на прежнюю должность, пока остается под вопросом.

Краткая информация об Алсу

Имя: Алсу

Отчество: Ралифовна

День рождения: 27.06.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР

Рост: 172 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 04.05.2019 Теги: Алсу

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