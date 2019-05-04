В Сети обсуждают фото Анны Седоковой с целлюлитом

Анна Седокова одна из самых ярких представительниц отечественного шоу-бизнеса, обладающая прекрасным голосом и выдающимися внешними данными. Поэтому неудивительно, что пристальное внимание поклонников приковано не только к ее творчеству, но и фигуре. И едва самым внимательным удается рассмотреть какой-нибудь изъян на теле Анны, его тут же начинают бурно обсуждать. Так произошло и вчера.

На эти майские праздники певица отдыхает в Турции в окружении всех своих детей, включая дочь Монику, которая практически все время проживает с отцом, экс-супругом Седоковой Максимом Чернявским, в Соединенных Штатах. Компания активно веселится и проводит много времени у бассейна. Не забывает Анна публиковать и красивые фото в социальных сетях, где каждый фолловер может по достоинству оценить идеальную фигуру Седоковой. А вот постояльцам отеля, где отдыхает знаменитость, открывается совершенно другой вид.

Так, кто-то из гостей курорта намеренно слил в Сеть снимок с подписью "я больше не верю Инстаграму", на котором во всей красе запечатлен целлюлит певицы. И надо сказать, что без фотошопа фигура Седоковой действительно очень сильно отличается от того, что она показывает своим подписчикам. Как и ожидалось, фото буквально "взорвало" Инстаграм, мгновенно разлетевшись по всевозможным пабликам. Не скупились на комментарии и пользователи социальной сети, разделившиеся на два лагеря. Первые осуждали звезду за то, что она так себя запустила, а вторые, и их большинство, поддержали Анну и призвали хейтеров обращать больше внимания на себя.

Поставить точку в этих обсуждениях решила сама Анна, записав для всех неравнодушных видео, в котором без прекрас показала, как она выглядит на самом деле. Помимо этого Седокова заявила, что не претендует на звание "супер красавицы" и признала у себя наличие целлюлита и лишних килограммов. "Я такая, какая есть", - сказала певица, призвав больше не снимать ее исподтишка. - "И я не буду стесняться каких-то куриц, которые фотографируют меня сзади. И вам не советую".