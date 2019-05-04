В Сети обсуждают фото Анны Седоковой с целлюлитом
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Анна Седокова одна из самых ярких представительниц отечественного шоу-бизнеса, обладающая прекрасным голосом и выдающимися внешними данными. Поэтому неудивительно, что пристальное внимание поклонников приковано не только к ее творчеству, но и фигуре. И едва самым внимательным удается рассмотреть какой-нибудь изъян на теле Анны, его тут же начинают бурно обсуждать. Так произошло и вчера.
На эти майские праздники певица отдыхает в Турции в окружении всех своих детей, включая дочь Монику, которая практически все время проживает с отцом, экс-супругом Седоковой Максимом Чернявским, в Соединенных Штатах. Компания активно веселится и проводит много времени у бассейна. Не забывает Анна публиковать и красивые фото в социальных сетях, где каждый фолловер может по достоинству оценить идеальную фигуру Седоковой. А вот постояльцам отеля, где отдыхает знаменитость, открывается совершенно другой вид.
Так, кто-то из гостей курорта намеренно слил в Сеть снимок с подписью "я больше не верю Инстаграму", на котором во всей красе запечатлен целлюлит певицы. И надо сказать, что без фотошопа фигура Седоковой действительно очень сильно отличается от того, что она показывает своим подписчикам. Как и ожидалось, фото буквально "взорвало" Инстаграм, мгновенно разлетевшись по всевозможным пабликам. Не скупились на комментарии и пользователи социальной сети, разделившиеся на два лагеря. Первые осуждали звезду за то, что она так себя запустила, а вторые, и их большинство, поддержали Анну и призвали хейтеров обращать больше внимания на себя.
Поставить точку в этих обсуждениях решила сама Анна, записав для всех неравнодушных видео, в котором без прекрас показала, как она выглядит на самом деле. Помимо этого Седокова заявила, что не претендует на звание "супер красавицы" и признала у себя наличие целлюлита и лишних килограммов. "Я такая, какая есть", - сказала певица, призвав больше не снимать ее исподтишка. - "И я не буду стесняться каких-то куриц, которые фотографируют меня сзади. И вам не советую".
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
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ну как же / 04.05.19 18:36целлюлит не убирается спортзалом. нужен массаж и кремы маскирующие. это довольно муторное занятие - убирать целлюлит
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Наташка Муром / 04.05.19 16:15Правильно сделали что слили, ибо нефиг навязывать нам ложные стандарты красоты. Анна в принципе выглядит неплохо, и целлюулит ее не критичен, все поправит спорт зал. И видео она правильное записала - не надо себя стесняться. Но еще не надо переусердствовать с фотошопом, Анечка.
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12345 / 04.05.19 15:17Контраст конечно, колоссальный. Лишний раз убеждаюсь, что те стандарты красоты, которые навязывает нам тот же Инстаграм, ерунда и мусор. Правильно на днях какая-то знаменитость, Дженнифер Энистон , кажется, призвала вообще запретить фотошоп в соцсетях. И я с ней полностью согласна. И ладно еще взрослые на это смотрят, но ведь подростки с неокрепшей психикой считают, что именно такой и должна быть женщина. И начинают голодом себя морить, с молодых лет увлекаться пластикой. В итоге потом ни здоровья, ни красоты не остается.
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Фу, блин / 04.05.19 14:36Етить колотить. Дак я ваще красавица. Хожу парюсь, смотрю на эти инста*опы. Лучше бы в зал ходили, а не фотошоп осваивали.
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Инга Москва / 04.05.19 13:55Для мамы троих детей у нее очень даже нормальная фигура. Да, не идеальная, но и не ничего криминального. Снова начнет ходить в спортзал, все подтянется.