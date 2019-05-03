Актриса Софи Тернер, сыгравшая в мегапопулярном сериале "Игра престолов" Сансу Старк тайно вышла замуж за своего избранника музыканта Джо Джонаса. На церемонию бракосочетания, которая прошла в Лас-Вегасе, были приглашены только самые близкие друзья и родственники пары, среди которых была замечена и парочка знаменитостей, например, актриса Приянка Чопра.

Судя по видео, которое опубликовал в Сети один из гостей, свадьба Софи и Джо была более чем скромной, но не лишенной традиционности и некоторой экстравагантности. Невеста была в белом платье и выглядела очень счастливой. К жениху она шла под романтическую песню Халида, а вот после произнесенных клятв влюбленные обменялись не привычными всем обручальными кольцами, а конфетами. Затем регистратор, одетый в костюм Элвиса Пресли, под аплодисменты объявил пару мужем и женой.

Впрочем, для поклонников Софи, ее пусть и тайное бракосочетание оказалось не таким уж неожиданным. Ведь еще два года назад в своем официальном Инстаграм девушка рассказала фолловерам о помолвке с возлюбленным. А в одном из недавних интервью Тернер призналась, что в их с Джо ближайших планах конечно же есть свадьба, однако, чтобы сыграть ее влюбленные ждали окончания съемок "Игры престолов". Что же касается публичности, то актриса изначально дала понять, что хотела скромную церемонию, на которой не будет никого лишнего. "Мы попытаемся сделать все как можно более тихо, потому что это все очень личные вещи", - заявила Софи. И как мы видим, все получилось именно так, как она изначально планировала. В свою очередь инсайдеры отмечают, что несмотря на то, что на церемонию было потрачено лишь немногим более 600 долларов, брак оказался самым что ни на есть настоящим.

Что же касается отношений между Тернер и Джонасом, то они прошли не только проверку временем, но и обстоятельствами. Все в том же недавнем интервью девушка призналась, что когда-то всерьез задумывалась о суициде. А началось это когда ей было 17 лет. Тогда она уже успела прославиться, снявшись в первых сезонах "Игры престолов", и на нее обрушился шквал критики. Зрителям не нравилось все, от подростковых прыщей на лице, до фигуры и актерского таланта Софи. И одним из тех, кто оказал девушке неоценимую поддержку в то нелегкое для нее время стал Джо Джонас. Молодой человек постоянно признавался своей избраннице в любви, после чего она стала относиться к себе значительно лучше.