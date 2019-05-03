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Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных леггинсах от Готье


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Ким Кардашьян любит удивлять публику и делает это с завидной частотой. На днях звезда реалити-шоу вышла в свет, надев на себя облегающий костюм из старой коллекции Жана Поля Готье. Топ и леггинсы явно не были предназначены для очень пышных форм Ким.

Вещи растянулись на ней настолько, что стали полупрозрачными. Снимки, сделанные в темное время суток, только усилили этот эффект. Перед глазами пользователей открылась интересная картина. Они смогли рассмотреть в деталях не только фигуру женщины, но и белье, которое звезда надела под наряд.

Сама Ким, как обычно, не придала этому никакого значения. Подобные эпатажные костюмы для нее являются нормой.

Кстати, на днях звезда реалити в четвертый раз стала мамой. Ребенок родился в результате суррогатной беременности. По этому поводу супруга рэпера закатила шумную вечеринку, на которую пригласила всех своих близких друзей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whitening my teeth the only way I know how @hismileteeth #TeethWhitening #HiSmile #Ad

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Интересно, что у ее мужа врачи диагностировали психическое расстройство, но Кардашьян это не пугает. Она не боится заводить с Канье детей и переезжать в дом, расположенный на удалении от цивилизации и надежно защищенный от папарацци. Ким уверена, что в таких условиях мужу, отказывающемуся принимать стабилизирующие состояние препараты, станет намного лучше.

Краткая информация о Ким Кардашян

Имя: Ким Кардашян

День рождения: 21.10.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 157 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: фотомодель, актриса, дизайнер

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185 Не нравится 58 Нравится 03.05.2019 Теги: Ким Кардашян

А вам нравится новый эпатажный образ Ким? 16  

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