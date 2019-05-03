Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных леггинсах от Готье
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Ким Кардашьян любит удивлять публику и делает это с завидной частотой. На днях звезда реалити-шоу вышла в свет, надев на себя облегающий костюм из старой коллекции Жана Поля Готье. Топ и леггинсы явно не были предназначены для очень пышных форм Ким.
Вещи растянулись на ней настолько, что стали полупрозрачными. Снимки, сделанные в темное время суток, только усилили этот эффект. Перед глазами пользователей открылась интересная картина. Они смогли рассмотреть в деталях не только фигуру женщины, но и белье, которое звезда надела под наряд.
Сама Ким, как обычно, не придала этому никакого значения. Подобные эпатажные костюмы для нее являются нормой.
Кстати, на днях звезда реалити в четвертый раз стала мамой. Ребенок родился в результате суррогатной беременности. По этому поводу супруга рэпера закатила шумную вечеринку, на которую пригласила всех своих близких друзей.
Интересно, что у ее мужа врачи диагностировали психическое расстройство, но Кардашьян это не пугает. Она не боится заводить с Канье детей и переезжать в дом, расположенный на удалении от цивилизации и надежно защищенный от папарацци. Ким уверена, что в таких условиях мужу, отказывающемуся принимать стабилизирующие состояние препараты, станет намного лучше.
Краткая информация о Ким Кардашян
Имя: Ким Кардашян
День рождения: 21.10.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 157 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: фотомодель, актриса, дизайнер
Фотографии
Фотографии
А вам нравится новый эпатажный образ Ким? 16
Лучшие комментарии
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Ольга П., Ростов 03.05.19 13:18Я не понимаю, кому может нравиться такой зад. Это же ненормально и некрасиво.
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Милана 03.05.19 17:03Меня начинают пугать эти женщины-кентавры.
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кеша георгиевск 03.05.19 17:17овца овцой
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serg1438 Минск 03.05.19 17:31Не завидуйте, кушайте витамины. Мне нравится.
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Дэн 03.05.19 16:43Шикарная попа. Такая и должна быть у женщин, а не с кулачок
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SAS / 04.05.19 05:36Сколько негатива и все из-за зависти. Так или иначе Ким добилась того чего Вам всем вместе взятым никогда не светит. Работайте над собой и будет Вам Щастье)))
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сталкер москва / 03.05.19 22:19и чего ее все так обсуждают.ниже лица смотреть ужасно.черте че.
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Жоржетта / 03.05.19 18:51вот это ЖОРА ...мой сосед..
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serg1438 Минск / 03.05.19 17:31Не завидуйте, кушайте витамины. Мне нравится.
-
кеша георгиевск / 03.05.19 17:17овца овцой
-
Милана / 03.05.19 17:03Меня начинают пугать эти женщины-кентавры.
-
Дэн / 03.05.19 16:43Шикарная попа. Такая и должна быть у женщин, а не с кулачок
-
Ольга П., Ростов / 03.05.19 13:18Я не понимаю, кому может нравиться такой зад. Это же ненормально и некрасиво.
-
Вася / 03.05.19 16:49Шикарный попец!
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Alpha / 03.05.19 22:17кому нравится - тому нравится. кто-то так же не понимает, как ты кому-то можешь нравиться. и ничего.
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Светлана / 03.05.19 22:35Ольга вам не должен нравиться ее зад !!!!
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Ника / 04.05.19 10:24Никому не нравится, но все заходят поглазеть, в том числе и миллионы ее подписчиков.
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