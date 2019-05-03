Картина в доме Водяновой стала для подписчиков предметом бурного обсуждения
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2 мая сыну Натальи Водяновой исполнилось 5 лет. Модель трогательно поздравила его с Днем рождения, опубликовав сразу несколько фотографий с мальчиком. На одном снимке Наталья целует сына, когда они едут в автомобиле. На другом, Максим сидит за праздничным столом в гостиной, украшенной воздушными шарами. Впрочем, подписчиков заинтересовало не это. Предметом бурного обсуждения фолловеров стала огромная картина, висящая в доме Натальи.
На ней изображена повернутая спиной к зрителю обнаженная по пояс пара, смотрящая вверх. Недовольные подписчики сразу же отметили, что украшать подобными предметами декора дом, в котором находятся маленькие дети – это неприемлемо. Они назвали картину пошлой и отметили, что со своей толерантностью Европа зашла слишком далеко. Негативно настроенные пользователи убеждены, что такие картины никакого отношения к искусству не имеют.
«Плакат с голыми людьми в «тему», «А про картину с тобой многие согласятся, это просто ….!», «Вот я считаю, что картина эта – пошлое ню».
Сторонники Водяновой посчитали, что ничего предосудительного в произведении искусства нет. Оно находится не в детской комнате, а в гостиной. На нем кроме спин людей ничего не видно. Доводы оппонентов, что данное изображение может как-то повлиять на психику мальчика, они посчитали глупыми выдумками и придирками.
Защитникам модели интерьер гостиной очень понравился. Сама Наталья в дискуссии участие не принимала и на комментарии недовольных не отвечала.
Краткая информация о Наталье Водяновой
Имя: Наталья Водянова
Отчество: Михайловна
День рождения: 28.02.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Нижний Новгород
Рост: 176 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: модель
Фотографии
Фотографии
А вам нравится интерьер гостиной Водяновой? 4
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elli n / 03.05.19 15:43Весна. У людей обострение. Вот и срываются на кого ни попадя.
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ирина волгоград / 03.05.19 13:47Спасибо Наташе за великолепную детскую площадку в Комсомольском парке Волгограда! Хочется уважать человека за ЭТО.
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Ник / 03.05.19 13:33Фотография красивая. Ничего аморального не вижу.
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Николетта / 03.05.19 11:25Очень обычный между прочим. Хорошо, уютно и без пафоса. В картине тоже ничего такого не вижу.