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Картина в доме Водяновой стала для подписчиков предметом бурного обсуждения


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2 мая сыну Натальи Водяновой исполнилось 5 лет. Модель трогательно поздравила его с Днем рождения, опубликовав сразу несколько фотографий с мальчиком. На одном снимке Наталья целует сына, когда они едут в автомобиле. На другом, Максим сидит за праздничным столом в гостиной, украшенной воздушными шарами. Впрочем, подписчиков заинтересовало не это. Предметом бурного обсуждения фолловеров стала огромная картина, висящая в доме Натальи.

На ней изображена повернутая спиной к зрителю обнаженная по пояс пара, смотрящая вверх. Недовольные подписчики сразу же отметили, что украшать подобными предметами декора дом, в котором находятся маленькие дети – это неприемлемо. Они назвали картину пошлой и отметили, что со своей толерантностью Европа зашла слишком далеко. Негативно настроенные пользователи  убеждены, что такие картины никакого отношения к искусству не имеют.

«Плакат с голыми людьми в «тему», «А про картину с тобой многие согласятся, это просто ….!»,  «Вот я считаю, что картина эта – пошлое ню». 

Сторонники Водяновой посчитали, что ничего предосудительного в произведении искусства нет. Оно находится не в детской комнате, а в гостиной. На нем кроме спин людей ничего не видно. Доводы оппонентов, что данное изображение может как-то повлиять на психику мальчика, они посчитали глупыми выдумками и придирками.

Защитникам модели интерьер гостиной очень понравился. Сама Наталья в дискуссии участие не принимала и на комментарии недовольных не отвечала.

Краткая информация о Наталье Водяновой

Имя: Наталья Водянова

Отчество: Михайловна

День рождения: 28.02.1982

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Нижний Новгород

Рост: 176 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: модель

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17 Не нравится 5 Нравится 03.05.2019 Теги: наталья водянова

А вам нравится интерьер гостиной Водяновой? 4  

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