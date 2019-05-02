Всемирная слава к актеру Джейми Дорнану пришла после выхода на экраны ленты «50 оттенков серого». Статный и харизматичный красавчик пленил поклонниц по всему миру. Следом за известностью последовали выгодные рекламные контракты. Сегодня Джейми молод, красив, богат и успешен. При этом звездной болезнью мужчина не страдает. Он с пониманием относится к обрушившейся на него славе и продолжает с прежним усердием работать и дальше.

Прессе известно, что сразу после получения первого крупного гонорара актер начал сотрудничать с фондом, оказывающим поддержку людям, страдающим раком поджелудочной железы. Эта проблема Джейми знакома не понаслышке. От онкологии умерла его мама. Произошло это, когда Дорнану было всего 16 лет.

Он рассказывал журналистам, что в этот период остался фактически один. Постепенно депрессивные состояния поглотили его. Друзья старались поддерживать юношу морально. Однако вскоре все четверо попали в автокатастрофу и не выжили. Это окончательно подкосило Дорнана, он пристрастился к алкоголю.

Иногда, в редкие периоды между возлияниями он пытался устроиться на работу и часто получал отказы. Однажды прямо во время интервью с работодателем Джейми неожиданно для себя рассказал обо всех злоключениях. Руководитель проникся этой историей и отметил, что юноше следует лечиться от алкоголизма и депрессии и только после пытаться наладить свою жизнь.

​

Слова постороннего человека упали на нужную почву. Джейми лег в специальное учреждение, постепенно ему удалось восстановиться. Сестра актера настояла, чтобы он после выздоровления отправил анкету на шоу моделей. Именно здесь его заметили кинопродюсеры. Так, Дорнан попал на съемочную площадку сериала «Крах», и всего через несколько лет получил звездную роль.