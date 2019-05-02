Чехова сравнила йогу с бокалом вина и показала любимую асану
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Анфиса Чехова еще со времен провокационной передачи любит играть с публикой. С появлением инстаграм она делает это весьма искусно. На днях Анфиса Чехова опубликовала в аккаунте фотографию, на которой запечатлена замершей в одной из асан йоги. Телеведущая с удовольствием рассказала, что значит восточная практика лично для нее.
Чехова сразу отметила, что физическая активность должна быть в жизни каждого. Какой именно она будет, следует определять, опираясь исключительно на внутренние ощущения. Лично ей лучше всего подходит именно йога.
Анфиса честно рассказала, что пришла к пониманию практики не сразу. Вначале это казалось ей очень скучным занятием. Позже, когда асаны стали получаться правильно, женщина втянулась.
Чехова сравнила йогу с наркоманией. Телеведущая сразу уточнила, что сама лично никаких запрещенных веществ не пробовала, но не зря все проходящие реабилитацию наркозависимые обращаются именно к этой практике. Она позволяет правильно дышать, концентрироваться на задачах и даже входить в состояние подобное трансу.
Занятия йогой напоминают Чеховой бокал хорошего вина, после которого становится легко и она чувствует себя расслабленной. Неоспоримым достоинством при этом является отсутствие побочного эффекта в виде заплетающегося языка.
Впрочем, подписчиков Чеховой заинтересовали не столько рассуждения Анфисы о йоге, сколько асана, которую она приняла.
«Прогиб засчитан! Даже с бонусами», «Эротичненько так...», «Даже не хочется читать такой длинный пост, асана супер».
Новый выпуск #анфисинымысли уже на портале MEGOGO, ссылка в шапке моего профиля. Поговорили с астропсихологом Аленой Хлебниковой о предназначении человека! Как важно следовать ему, что бы Жизнь Радовала и становилась всё лучше! Рассмотрим почему не сложилась жизнь Прекрасной Мерилин Монро, в какой момент своей Судьбы она свернула не туда😥 И, я взяла на себя смелость, одним глазком заглянуть в гороскоп Ольги Бузовой, личная жизнь которой пока не складывается, чтобы понять, что именно нужно Оле для Счастья! И как ей найти мужчину своей Мечты☺️ Ну, что делать, люблю я изучать людей. И себя и других. Для того, чтобы лучше понимать, как устроен наш мир, и от чего зависит как именно каждый из нас проживает свою Жизнь? И, конечно, мне очень хочется услышать от вас, какие темы вас интересуют? О чём вы хотели бы поговорить в новом выпуске?
Провокационная поза набрала больше 40 тысяч лайков.
Краткая информация об Анфисе Чеховой
Имя: Анфиса Чехова
Отчество: Александровна
День рождения: 21.12.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 69 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: телеведущая, актриса