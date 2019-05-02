Чехова сравнила йогу с бокалом вина и показала любимую асану

Анфиса Чехова еще со времен провокационной передачи любит играть с публикой. С появлением инстаграм она делает это весьма искусно. На днях Анфиса Чехова опубликовала в аккаунте фотографию, на которой запечатлена замершей в одной из асан йоги. Телеведущая с удовольствием рассказала, что значит восточная практика лично для нее.

Чехова сразу отметила, что физическая активность должна быть в жизни каждого. Какой именно она будет, следует определять, опираясь исключительно на внутренние ощущения. Лично ей лучше всего подходит именно йога.

Анфиса честно рассказала, что пришла к пониманию практики не сразу. Вначале это казалось ей очень скучным занятием. Позже, когда асаны стали получаться правильно, женщина втянулась.

Чехова сравнила йогу с наркоманией. Телеведущая сразу уточнила, что сама лично никаких запрещенных веществ не пробовала, но не зря все проходящие реабилитацию наркозависимые обращаются именно к этой практике. Она позволяет правильно дышать, концентрироваться на задачах и даже входить в состояние подобное трансу.

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Занятия йогой напоминают Чеховой бокал хорошего вина, после которого становится легко и она чувствует себя расслабленной. Неоспоримым достоинством при этом является отсутствие побочного эффекта в виде заплетающегося языка.

Впрочем, подписчиков Чеховой заинтересовали не столько рассуждения Анфисы о йоге, сколько асана, которую она приняла.

«Прогиб засчитан! Даже с бонусами», «Эротичненько так...», «Даже не хочется читать такой длинный пост, асана супер».

Провокационная поза набрала больше 40 тысяч лайков.