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Поклонники Виктории Дайнеко неоднозначно отреагировали на ее откровенное фото


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Звезда российского шоу-бизнеса Виктория Дайнеко славится своей любовью к пикантным фотосессиям. Она не раз участвовала в откровенных съемках для мужских журналов. Кроме того, она любит делать и любительские снимки, выкладывая их в сеть на радость поклонникам. Однако фото, сделанное ею на отдыхе в Нью-Йорке, вызвало неоднозначную реакцию у поклонников.

На снимке звезда предстала в обнаженном виде на фоне окна, за которым открывается панорама Нью-Йорка. При этом она находится спиной к зрителям, но можно предположить, что жители города, которые проходили мимо по улице во время съемки, имели возможность лицезреть Викторию во всей красе.

Под фотографией Дайнеко поместила подпись «Обнимая будущее». Однако реакция фанатов оказалась весьма неоднозначной. Одни из них упрекнули знаменитость в намеренном желании привлечь к себе всеобщее внимание, как это происходит в случае с забытыми артистами. Другие пользователи сети выразили беспокойство по поводу возможной негативной реакции ее возлюбленного Алексея Воробьева.

Стоит отметить, что избранник Виктории Дайнеко в настоящее время преимущественно пребывает в Америке, поэтому вполне вероятно, что именно он и выступил автором пикантного снимка.

Краткая информация о Виктории Дайнеко

Имя: Виктория Дайнеко

Отчество: Петровна

День рождения: 12.05.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: пос. Кировский, Казахская ССР

Рост: 161 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, актриса

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98 Не нравится 59 Нравится 01.05.2019 Теги: виктория дайнеко

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