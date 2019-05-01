Поклонники Виктории Дайнеко неоднозначно отреагировали на ее откровенное фото
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На снимке звезда предстала в обнаженном виде на фоне окна, за которым открывается панорама Нью-Йорка. При этом она находится спиной к зрителям, но можно предположить, что жители города, которые проходили мимо по улице во время съемки, имели возможность лицезреть Викторию во всей красе.
Под фотографией Дайнеко поместила подпись «Обнимая будущее». Однако реакция фанатов оказалась весьма неоднозначной. Одни из них упрекнули знаменитость в намеренном желании привлечь к себе всеобщее внимание, как это происходит в случае с забытыми артистами. Другие пользователи сети выразили беспокойство по поводу возможной негативной реакции ее возлюбленного Алексея Воробьева.
Стоит отметить, что избранник Виктории Дайнеко в настоящее время преимущественно пребывает в Америке, поэтому вполне вероятно, что именно он и выступил автором пикантного снимка.
Краткая информация о Виктории Дайнеко
Имя: Виктория Дайнеко
Отчество: Петровна
День рождения: 12.05.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: пос. Кировский, Казахская ССР
Рост: 161 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А какое впечатление фото Виктории Дайнеко произвело на Вас? 9
Лучшие комментарии
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Андрон Москва 01.05.19 12:29Надо было, нам передом а Нью йорку задом,так сказать показать, всю нашу возмущённость, большой попой, вот тогда бы это заиграло другими красками.
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Марго 01.05.19 13:21Фото сделано вполне художественно и очень гармонично смотрится. Я не понимаю, чем оно могло вызвать столь бурную реакцию пользователей. Я считаю, что девушка с такой хорошей фигурой вполне может позволить себе подобную фотосессию
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Мишель Монтень 01.05.19 11:37Видимо, больше нечем привлечь к себе внимание.
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Маша 01.05.19 13:20На мой взгляд, фото Виктории Дайнеко смотрится вполне прилично с того ракурса, что она показала зрителям. Не факт, что в тот момент, когда она снималась, с внешней стороны окна находились зрители. В целом фото производит положительное впечатление
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Клио Москва 01.05.19 12:32Слишком много "звезд" на небосклоне шоу-бизнеса. Сияют не слишком ярко, но меры не знают.
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Прохожий Асгард / 01.05.19 22:40Обнимая будущее...неоднозначная, однако подпись! ни как валить собралась!
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Ira St_va Тула / 01.05.19 21:03... Абсолютно приличное фото... Не думаю, что кто-то в этот момент наводил бинокль именно на это окно через реку...., да, еще и этаж похоже , не низкий... А то критики спать не будут спокойно... , грудь не Им показали... )))...
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Нина / 01.05.19 18:43Я и не знаю кто это.
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ник / 01.05.19 14:03вот так дайнека!
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Марго / 01.05.19 13:21Фото сделано вполне художественно и очень гармонично смотрится. Я не понимаю, чем оно могло вызвать столь бурную реакцию пользователей. Я считаю, что девушка с такой хорошей фигурой вполне может позволить себе подобную фотосессию
-
Маша / 01.05.19 13:20На мой взгляд, фото Виктории Дайнеко смотрится вполне прилично с того ракурса, что она показала зрителям. Не факт, что в тот момент, когда она снималась, с внешней стороны окна находились зрители. В целом фото производит положительное впечатление
-
Клио Москва / 01.05.19 12:32Слишком много "звезд" на небосклоне шоу-бизнеса. Сияют не слишком ярко, но меры не знают.
-
Андрон Москва / 01.05.19 12:29Надо было, нам передом а Нью йорку задом,так сказать показать, всю нашу возмущённость, большой попой, вот тогда бы это заиграло другими красками.
-
Мишель Монтень / 01.05.19 11:37Видимо, больше нечем привлечь к себе внимание.