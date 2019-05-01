 
 
 

 
 
На главную
 
 

Подписчики уличили Викторию Лопыреву в чрезмерном использовании фотошопа


0 0

В Майами Виктория Лопырева улетела еще в январе этого года. Спустя месяц она родила мальчика. Отцом сына стал зять богатого столичного бизнесмена, на тот момент еще состоявший в законном браке. Сразу после развода Игоря Булатова Лопырева стала без стеснения публиковать фотографии любимого мужчины в собственном аккаунте инстаграм.

Уже четыре месяца они находятся в Америке. По словам Виктории, жить в Майами они будут с малышом до тех пор, пока он не окрепнет и не будет готов к перелету. Большую часть времени Вика проводит с ребенком, также она находит время для занятий спортом и романтических ужинов с отцом малыша.

По словам Лопыревой и ее фотографиям в аккаунте, складывается впечатление, что Вике удалось восстановить фигуру в фантастические для женщины сроки. На всех снимках ее талия выглядит точеной, а на ногах и бедрах нет ни малейших признаков целлюлита.

В действительности это не так. На одном из последних снимков бдительные подписчики обнаружили признаки фоторедактора. Оказалось, что Вика перед публикацией обработала фотографию и сделала это крайне не аккуратно. Песок на пляже вдоль ее ног «поплыл», а фигура стала непропорциональной. Фолловеры тут же указали ей на ошибки.

«Вы стесняетесь себя настоящей или что?», «Разве бывают такие ноги?», «Как кукла получилась».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This place is better OFF with you here 🥏V

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Отвечать недовольным пользователям Лопырева не стала, а не понравившиеся комментарии вскоре удалила. Заметим, что на снимках, необработанных в редакторе, Вика выглядит иначе.

Краткая информация о Виктории Лопыревой

Имя: Виктория Лопырева

Отчество: Петровна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая

Смотреть фотографии с Викторией Лопыревой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Викторией Лопыревой


0 Не нравится 0 Нравится 01.05.2019 Теги: виктория лопырева

Как вы думаете, зачем симпатичная Виктория так ретуширует свои фото? 1  

Оставить комментарий
  • МарьИванна / 01.05.19 17:41
    -
    9
    +
    О! Жирок на боках. Вот так обычно выглядят женщины поле родов, а то, что они творят через две недели в фотошопе – это наглый обман, который вгоняет в комплексы других. Особенно тех, кто не знаком с фотошопом.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору