Подписчики уличили Викторию Лопыреву в чрезмерном использовании фотошопа
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В Майами Виктория Лопырева улетела еще в январе этого года. Спустя месяц она родила мальчика. Отцом сына стал зять богатого столичного бизнесмена, на тот момент еще состоявший в законном браке. Сразу после развода Игоря Булатова Лопырева стала без стеснения публиковать фотографии любимого мужчины в собственном аккаунте инстаграм.
Уже четыре месяца они находятся в Америке. По словам Виктории, жить в Майами они будут с малышом до тех пор, пока он не окрепнет и не будет готов к перелету. Большую часть времени Вика проводит с ребенком, также она находит время для занятий спортом и романтических ужинов с отцом малыша.
По словам Лопыревой и ее фотографиям в аккаунте, складывается впечатление, что Вике удалось восстановить фигуру в фантастические для женщины сроки. На всех снимках ее талия выглядит точеной, а на ногах и бедрах нет ни малейших признаков целлюлита.
В действительности это не так. На одном из последних снимков бдительные подписчики обнаружили признаки фоторедактора. Оказалось, что Вика перед публикацией обработала фотографию и сделала это крайне не аккуратно. Песок на пляже вдоль ее ног «поплыл», а фигура стала непропорциональной. Фолловеры тут же указали ей на ошибки.
«Вы стесняетесь себя настоящей или что?», «Разве бывают такие ноги?», «Как кукла получилась».
Отвечать недовольным пользователям Лопырева не стала, а не понравившиеся комментарии вскоре удалила. Заметим, что на снимках, необработанных в редакторе, Вика выглядит иначе.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая