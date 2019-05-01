Поклонники раскритиковали Марию Кожевникову за ее слова о Ержане Максиме
2 3
Больше четырех дней назад было объявлено имя победителя шестого сезона "Голос. Дети", но страсти вокруг этого события по-прежнему не утихают. Все, начиная от простых зрителей и заканчивая знаменитостями охотно высказывают свое мнение относительно результатов голосования и участников конкурса. Не осталась в стороне и актриса Мария Кожевникова.
На свою беду она написала пост в социальной сети Инстаграм, где похвалила финалиста Максима Ержана за мудрость и доброту. Напомним, что в минувшие выходные Максим дал интервью новостному порталу "Sputnik. Казахстан", в котором заявил, что считает итоги шоу справедливыми, и что он вполне доволен полученным результатом. В свою очередь Мария написала, что этот мальчик "является наивысшим триумфом над сварой, грызней и распрей", ведь он не стал уподобляться многим взрослым и обострять и без того непростую ситуацию, которая возникла вокруг Микеллы Абрамовой. Однако подписчики Кожевниковой отнеслись к ее позиции, мягко говоря, с недовольством.
История про то, как 12 летний мальчик оказался мудрее, сильнее и выше многих взрослых! Наглядный пример Человеческой Победы, что является наивысшим триумфом над сварой, грызней и распрей! Ержан Максим @maksim_erjan я тебя поздравляю! Твой голос это инструмент, а вот душа - источник, способный лечить и вести за собой! Желаю тебе интересного творческого пути и прошу, пронеси через всю жизнь своё открытое, большое, не по годам мудрое сердечко и щедро делись с ним со зрителем! 👏🏻👏🏻👏🏻 #голосдети #япротивтравли
Актрису обвинили в лицемерии и в том, что она призывала, как и многие другие знаменитости, голосовать за дочь Алсу. Помимо этого Кожевниковой припомнили, что и она сама является отпрыском небедных родителей, поэтому никогда не будет говорить "против своих". "Мария, вам должно быть стыдно! Вы просили голосовать за бездарного ребенка, когда такие таланты были, а теперь прикрываетесь этим постом - смотрите, мол он сам доволен результатами", - написала одна из разгневанных пользовательниц социальной сети. Поначалу артистка старалась игнорировать подобные агрессивные выпады в свой адрес, но когда увидела комментарий "не переживайте, вы своим детям тоже все купите" - не выдержала, и принялась заступаться за Микеллу и своих сыновей, заявив, что они с раннего возраста "пашут" не меньше, чем взрослые.
Похвалила дочь Алсу за прекрасное выступление и Диана Гурцкая, чью песню девочка исполняла в самом финале. "Это сложное произведение", - заявила певица, - "но Микелла справилась с ним на отлично". А дальше она и вовсе сравнила Абрамову с Кристиной Орбакайте, подчеркнув, что дочери Аллы Борисовны тоже пришлось пройти через многое, в том числе и через недоверие со стороны зрителей, прежде чем стать востребованной и знаменитой. Поддержала Гурцкая и набирающий обороты в Сети флешмоб "Я против травли", призывающий остановить нападки на Алсу и Микеллу.
Краткая информация о Марии Кожевниковой
Имя: Мария Кожевникова
Отчество: Александровна
День рождения: 14.11.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Москва, Россия
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, почему скандал вокруг финала "Голос. Дети" по-прежнему не утихает? 3
-
111 / 02.05.19 01:32Нет,а как еще должен был отреагировать Максим? Убиваться и обижаться? Конечно, он скажет, что все по-справедливости.
-
Zara / 01.05.19 21:30Ничего плохого Мария не написала. Наоборот поддержала мальчика и оценила его человеческие качества. А нашим людям лишь бы на кого наброситься. Я, конечно, тоже не одобряю "финт" Абрамовых, но пусть в этом вопросе по справедливости разберутся специалисты.
-
Лиза / 01.05.19 13:33Потому что Алсу и ее родственники поступили откровенно нагло. Но, с одним я соглашусь - травлю пора прекратить. В конце-концов Первый канал назначил официальное расследование, вот пусть и разбираются. Конечно, там все нечисто, но шум вокруг этой ситуации уже начал раздражать.