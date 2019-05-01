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Поклонники раскритиковали Марию Кожевникову за ее слова о Ержане Максиме


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Больше четырех дней назад было объявлено имя победителя шестого сезона "Голос. Дети", но страсти вокруг этого события по-прежнему не утихают. Все, начиная от простых зрителей и заканчивая знаменитостями охотно высказывают свое мнение относительно результатов голосования и участников конкурса. Не осталась в стороне и актриса Мария Кожевникова.

На свою беду она написала пост в социальной сети Инстаграм, где похвалила финалиста Максима Ержана за мудрость и доброту. Напомним, что в минувшие выходные Максим дал интервью новостному порталу "Sputnik. Казахстан", в котором заявил, что считает итоги шоу справедливыми, и что он вполне доволен полученным результатом. В свою очередь Мария написала, что этот мальчик "является наивысшим триумфом над сварой, грызней и распрей", ведь он не стал уподобляться многим взрослым и обострять и без того непростую ситуацию, которая возникла вокруг Микеллы Абрамовой. Однако подписчики Кожевниковой отнеслись к ее позиции, мягко говоря, с недовольством.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История про то, как 12 летний мальчик оказался мудрее, сильнее и выше многих взрослых! Наглядный пример Человеческой Победы, что является наивысшим триумфом над сварой, грызней и распрей! Ержан Максим @maksim_erjan я тебя поздравляю! Твой голос это инструмент, а вот душа - источник, способный лечить и вести за собой! Желаю тебе интересного творческого пути и прошу, пронеси через всю жизнь своё открытое, большое, не по годам мудрое сердечко и щедро делись с ним со зрителем! 👏🏻👏🏻👏🏻 #голосдети #япротивтравли

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Актрису обвинили в лицемерии и в том, что она призывала, как и многие другие знаменитости, голосовать за дочь Алсу. Помимо этого Кожевниковой припомнили, что и она сама является отпрыском небедных родителей, поэтому никогда не будет говорить "против своих". "Мария, вам должно быть стыдно! Вы просили голосовать за бездарного ребенка, когда такие таланты были, а теперь прикрываетесь этим постом - смотрите, мол он сам доволен результатами", - написала одна из разгневанных пользовательниц социальной сети. Поначалу артистка старалась игнорировать подобные агрессивные выпады в свой адрес, но когда увидела комментарий "не переживайте, вы своим детям тоже все купите" - не выдержала, и принялась заступаться за Микеллу и своих сыновей, заявив, что они с раннего возраста "пашут" не меньше, чем взрослые.

Похвалила дочь Алсу за прекрасное выступление и Диана Гурцкая, чью песню девочка исполняла в самом финале. "Это сложное произведение", - заявила певица, - "но Микелла справилась с ним на отлично". А дальше она и вовсе сравнила Абрамову с Кристиной Орбакайте, подчеркнув, что дочери Аллы Борисовны тоже пришлось пройти через многое, в том числе и через недоверие со стороны зрителей, прежде чем стать востребованной и знаменитой. Поддержала Гурцкая и набирающий обороты в Сети флешмоб "Я против травли", призывающий остановить нападки на Алсу и Микеллу.

 

Краткая информация о Марии Кожевниковой

Имя: Мария Кожевникова

Отчество: Александровна

День рождения: 14.11.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 174 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса, певица, телеведущая

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3 Не нравится 2 Нравится 01.05.2019 Теги: Мария Кожевникова

А как вы думаете, почему скандал вокруг финала "Голос. Дети" по-прежнему не утихает? 3  

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  • 111 / 02.05.19 01:32
    -
    0
    +
    Нет,а как еще должен был отреагировать Максим? Убиваться и обижаться? Конечно, он скажет, что все по-справедливости.
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  • Zara / 01.05.19 21:30
    -
    -1
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    Ничего плохого Мария не написала. Наоборот поддержала мальчика и оценила его человеческие качества. А нашим людям лишь бы на кого наброситься. Я, конечно, тоже не одобряю "финт" Абрамовых, но пусть в этом вопросе по справедливости разберутся специалисты.
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  • Лиза / 01.05.19 13:33
    -
    4
    +
    Потому что Алсу и ее родственники поступили откровенно нагло. Но, с одним я соглашусь - травлю пора прекратить. В конце-концов Первый канал назначил официальное расследование, вот пусть и разбираются. Конечно, там все нечисто, но шум вокруг этой ситуации уже начал раздражать.
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