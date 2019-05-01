​Рита Дакота после рождения дочери стала рассказывать о том, что пережила постродовую депрессию и долгое время не была довольна собственным телом. Умеренные физические нагрузки никакого результата не приносили, а усиленно заниматься в зале здоровье не позволяло.

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Ситуацию усугубили измены мужа – певца Влада Сколовского. Скандальный развод с супругом и его увлечение девушками с красивыми телами, окончательно загнали Риту в депрессию. В итоге, она решилась на кардинальный для себя шаг. Девушка сделала липосакцию.

Спустя время, увидев результат, Рита сообщила об операции подписчикам. Оказалось – это еще не все сюрпризы. Певица приняла участие в фотосессии для мужского журнала «Maxim». Дакота радостно сообщила, что именно она появится на обложке ближайшего выпуска.

В каком именно образе ее смогут увидеть читатели, артистка предпочла не говорить. На фотографии она была запечатлена в фирменном махровом халате и высоких сапогах-ботфортах яркого оранжевого цвета.

Подписчики, узнав интересную новость, разделились на два лагеря. Одни подбадривали Риту и предвкушали результат съемки. Другие осудили ее, отметив, что подобные фотосессии для женщины, ставшей мамой – занятие странное и постыдное.