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Рита Дакота после липосакции приняла участие в съемке для журнала "Maxim"


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Рита Дакота после рождения дочери стала рассказывать о том, что пережила постродовую депрессию и долгое время не была довольна собственным телом. Умеренные физические нагрузки никакого результата не приносили, а усиленно заниматься в зале здоровье не позволяло.

Ситуацию усугубили измены мужа – певца Влада Сколовского. Скандальный развод с супругом и его увлечение девушками с красивыми телами, окончательно загнали Риту в депрессию. В итоге, она решилась на кардинальный для себя шаг. Девушка сделала липосакцию.

Спустя время, увидев результат, Рита сообщила об операции подписчикам. Оказалось – это еще не все сюрпризы. Певица приняла участие в фотосессии для мужского журнала «Maxim». Дакота радостно сообщила, что именно она появится на обложке ближайшего выпуска.

В каком именно образе ее смогут увидеть читатели, артистка предпочла не говорить. На фотографии она была запечатлена в фирменном махровом халате и высоких сапогах-ботфортах яркого оранжевого цвета.

Подписчики, узнав интересную новость, разделились на два лагеря. Одни подбадривали Риту и предвкушали результат съемки. Другие осудили ее, отметив, что подобные фотосессии для женщины, ставшей мамой – занятие странное и постыдное.

Краткая информация о Рите Дакоте

Имя: Рита Дакота

День рождения: 09.03.1990

Возраст: 29 лет

Место рождения: Минск, Беларусь

Рост: 166 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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0 Не нравится 4 Нравится 01.05.2019 Теги: Рита Дакота

А вы одобряете решение Риты сняться в откровенной фотосессии? 1  

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  • Лилианна / 01.05.19 14:47
    -
    1
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    Типичный пример современной женщины, которая «сделала себя сама». Родила ребенка, откачала жир, пошла снялась полуголой, чтобы там еще все в фотошопе как следует отретушировали.
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