Татьяна Брухунова подогревает слухи о собственной беременности

СМИ стали писать о беременности Татьяны буквально вскоре после начала бракоразводного процесса Петросяна. Если верить информации и фотографиям журналистов, беременной Татьяна была больше года назад. Только детей у пары до сих пор нет.

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Впрочем, сама Татьяна неохотно отбивается от слухов о собственном интересном положении. На днях под одним из постов помощницы юмориста в инстаграме поклонница поинтересовалась, не беременна ли Татьяна. Читательницу микроблога Брухуновой смутила форма живота на снимке. То ли он действительно округлился, то ли это такая модель одежды, было не понятно.

Брухунова ответила подписчице, что надела на себя теплую кофту. Выводы девушки Татьяну явно позабавили, сразу после этого она написала: «Видимо «да».

Напомним, что именно Брухунову называют новой любовью Евгения Петросяна. Журналисты полагают, что из-за нее Степаненко подала в суд иск о разделе совместно нажитого в браке с юмористом имущества. Сама Елена со СМИ не общается и причин поступка не озвучивала, однако журналистам удалось узнать, что незадолго до этого богатый Петросян подарил своей юной помощнице две квартиры в столице.

Делиться богатствами Елена, скорее всего, не пожелала. Впрочем, саму Брухунову шумиха не расстраивает. Благодаря обнародованному факту и последовавшему вслед за ним разводу, она теперь спокойно появляется с Петросяном на заграничных курортах и без стеснения рассказывает о своем новом образе жизни и подарках юмориста.

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В 2019 году пара уже успела провести несколько уик-эндов в Европе и отдохнуть в ОАЭ.