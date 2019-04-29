Финал детского "Голоса" отгремел еще в минувшую пятницу, но скандал вокруг него не утихает по сей день. Напомним, что для многих стала полной неожиданностью победа в конкурсе Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Большинство зрителей тут же поспешили высказать свое недовольство произошедшим, из-за чего получился огромный резонанс. Практически сразу в ситуацию вмешалось руководство Первого канала, обещавшее провести проверку "чистоты" голосования. И их первым шагом было обнародование итоговых цифр, из которых видно, сколько звонков и sms-сообщений было отдано за каждого конкретного участника.

Начинающая певица Микелла Абрамова выступала на шоу "Голос.Дети" под седьмым номером. И если взглянуть на таблицу, опубликованную на официальном сайте канала, то становится видно, что именно она является абсолютным лидером по итогам зрительского голосования.

Более 145 тысяч человек отдали свои голоса за дочку известной исполнительницы. И надо сказать, что отрыв Микеллы от самого ближайшего соперника - Максима Ержана просто огромен. Ведь мальчик получил менее 65 тысяч голосов. Даже продюсер "Первого" Константин Эрнст заметил, что такой колоссальной разницы в истории шоу никогда не наблюдалось: "Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва, пожалуй, никогда не было". Журналисты же в свою очередь подсчитали, что в совокупности победа Микеллы Абрамовой обошлась голосовавшим за нее зрителям почти в семь миллионов рублей, из которых пять с половиной пришлись на SMS, и один миллион четыреста тысяч рублей пришлись на звонки.

В связи с этим руководство Первого канала привлекло к расследованию независимых специалистов Group-IB, которые и должны будут провести технико-криминалистический анализ звонков и смс-сообщений на предмет вероятной накрутки голосов и подключения ботов, что и могло привести к существенному перевесу в пользу одного конкретного участника.

При этом, сразу после окончания шоу в социальных сетях начала появляться информация о целой кампании по массовой отправке сообщений в поддержку дочери Алсу. Сообщалось, что отец Микеллы бизнесмен Ян Абрамов якобы не пожалел денег, чтобы его дочь одержала победу в конкурсе. Пользователи рассказывали, что им предлагали по одной тысячи рублей за то, чтобы они отправляли сообщения именно за Микеллу. В настоящее время достоверность этой информации проверяется.