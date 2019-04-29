Журналисты подсчитали, во сколько обошлась зрителям победа Микеллы Абрамовой в детском "Голосе"
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Финал детского "Голоса" отгремел еще в минувшую пятницу, но скандал вокруг него не утихает по сей день. Напомним, что для многих стала полной неожиданностью победа в конкурсе Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Большинство зрителей тут же поспешили высказать свое недовольство произошедшим, из-за чего получился огромный резонанс. Практически сразу в ситуацию вмешалось руководство Первого канала, обещавшее провести проверку "чистоты" голосования. И их первым шагом было обнародование итоговых цифр, из которых видно, сколько звонков и sms-сообщений было отдано за каждого конкретного участника.
Начинающая певица Микелла Абрамова выступала на шоу "Голос.Дети" под седьмым номером. И если взглянуть на таблицу, опубликованную на официальном сайте канала, то становится видно, что именно она является абсолютным лидером по итогам зрительского голосования.
Более 145 тысяч человек отдали свои голоса за дочку известной исполнительницы. И надо сказать, что отрыв Микеллы от самого ближайшего соперника - Максима Ержана просто огромен. Ведь мальчик получил менее 65 тысяч голосов. Даже продюсер "Первого" Константин Эрнст заметил, что такой колоссальной разницы в истории шоу никогда не наблюдалось: "Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва, пожалуй, никогда не было". Журналисты же в свою очередь подсчитали, что в совокупности победа Микеллы Абрамовой обошлась голосовавшим за нее зрителям почти в семь миллионов рублей, из которых пять с половиной пришлись на SMS, и один миллион четыреста тысяч рублей пришлись на звонки.
В связи с этим руководство Первого канала привлекло к расследованию независимых специалистов Group-IB, которые и должны будут провести технико-криминалистический анализ звонков и смс-сообщений на предмет вероятной накрутки голосов и подключения ботов, что и могло привести к существенному перевесу в пользу одного конкретного участника.
При этом, сразу после окончания шоу в социальных сетях начала появляться информация о целой кампании по массовой отправке сообщений в поддержку дочери Алсу. Сообщалось, что отец Микеллы бизнесмен Ян Абрамов якобы не пожалел денег, чтобы его дочь одержала победу в конкурсе. Пользователи рассказывали, что им предлагали по одной тысячи рублей за то, чтобы они отправляли сообщения именно за Микеллу. В настоящее время достоверность этой информации проверяется.
Краткая информация об Алсу
Имя: Алсу
Отчество: Ралифовна
День рождения: 27.06.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР
Рост: 172 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, была ли в случае с Микеллой Абрамовой накрутка голосов? 7
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Персикова / 30.04.19 15:17Мне жаль саму Микелуу . Родители своим безумным желанием любой ценой получить для неё эту победу , тем самым азали ей "медвежью услугу". Такой шквал негатива на ребёнка обрушился , что не каждый справится.
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Ден / 30.04.19 14:23А я больше не буду смотреть голос
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Тамара / 30.04.19 10:30Было все: и накрутка, и оплаченные звонки и СМС, и помощь в виде бэк-вокала(?!). И все руководство канала было в курсе происходящего!
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Ирина Тольятти / 29.04.19 20:13Алсу вообще целую пиар-кампанию продумала с целью получить заветные голоса для дочки. Ведь именно тогда, когда Микелла была в конкурсе, СМИ настойчиво писали про якобы развод певицы с Абрамовым. И что еще хочу сказать: на мой взгляд финальное выступление Микеллы было не совсем "чисты". Ей припев усиляли бек-вокалистки. В то время, как другие дети сами пели. Вот пересмотрите виде, там все видно. Я конечно не спец, но мне кажется это жульничество.
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Анна П. / 29.04.19 13:46Конечно была. Ничего не хочу плохого сказать про Микеллу, она очень старалась, но на шоу были дети объективно сильнее и талантливее ее. К сожалению, здесь родители сделали все, чтобы протащить свое чадо в финал, наплевав при этом на других детишек. Даже дополнительный этап придумали, чего раньше не было. Уже это говорит о том, что в конкурсе не все чисто и организаторы шоу давно продались с потрохами.