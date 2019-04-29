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Британцы сделали рекордное количество ставок, пытаясь угадать пол и имя ребенка Меган Маркл


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Чопорные британцы – люди очень азартные. Об этом рассказали журналистам владельцы букмекерских контор. Они отметили, что беременность Меган Маркл повысила активность их клиентов во много раз. Владельцы фирм пояснили, что сейчас ставки принимаются не только на пол и имя ребенка. Британцы пытаются угадать цвет волос, вес и даже рост еще не родившегося малыша.

Судя по ставкам, большинство обывателей хотело бы появления на свет рыжеволосой малышки Дианы. Именно это имя набрало лидирующее число ставок среди потенциально возможных женских имен.

Пятеро из семи британцев поставили на то, что первым ребенком Гарри будет именно девочка, трое из четверых при этом убеждены, что малыш родится с рыжими волосами.

Ставок на мальчика было меньше и мнения относительно имени будущего наследника разошлись. Наиболее вероятными жители Великобритании назвали имена: Чарльз, Артур, Эдвард и Джеймс.

Отметим, что на прошлой неделе в СМИ уже появлялись сведения, что Меган Маркл родила. Основанием для слухов стала замеченная возле недавно отремонтированного дома супругов скорая помощь.

Британские журналисты сделали предположение, что Меган с большой долей вероятности родит втайне от всех, немного окрепнет, придет в себя и только после сообщит поданным королевства о долгожданном для всех событии.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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2 Не нравится 2 Нравится 29.04.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы думаете, кто родится у Меган и Гарри? 3  

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