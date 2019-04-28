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Певица Слава и Анастасия Волочкова раскритиковали Собчак за ее слова о маленьких городах


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Совсем недавно мы уже писали о том, что Ольга Бузова дала откровенное интервью Ксении Собчак, приняв участие в ее новом шоу. Конечно, большинство тем так или иначе касались мужчин популярной певицы, но не обошлось в этом разговоре и без провокационных заявлений со стороны Ксении о творческой деятельности Ольги.

Если говорить конкретнее, то Ксения Анатольевна позволила себе назвать маленькие города, куда Ольга часто ездит с концертами, "жопой мира". Ведущая заявила, что Бузова находится далеко не в первой лиге, так как опускается до выступлений в "маленьких ДК и ужасных залах". Отдельно она подчеркнула, что другие знаменитости высокого уровня никогда бы в такие залы не поехали. "Ты себя таким образом принижаешь", - резюмировала Собчак.

Конечно, сама Оля тут же встала на защиту своих зрителей заявив коллеге, что она не собирается быть на кого-то похожей. "Я хочу, чтобы люди приходили на мои концерты, и мне плевать будет это Лондон, или Мытищи. Это мои люди!",- заявила обескураженная исполнительница.

Так же, как и Бузову, слова Собчак очень возмутили певицу Славу. Буквально на следующий день после выхода интервью она записала в своем Инстаграм видеообращение, в котором набросилась на Ксению с критикой. По ее мнению то, что бывшая кандидат в президенты называет маленькие провинциальные города "жопой мира", принижая тем самым людей, которые за нее голосовали, это "за гранью добра и зла". Отдельно Слава заметила, что в этой ситуации полностью разделяет позицию Ольги, и если бы та стала президентом, то наверняка много бы сделала для этих городов в отличие от той же Собчак, которая "забила бы на них, или ликвидировала, как слабое звено".

Не смогла остаться в стороне от разразившегося скандала и заклятая "подруга" Ксении Анатольевны Анастасия Волочкова. Балерина также записала эмоциональное обращение, в котором заявила, что ездить по маленьким городам, поселкам и станицам - это вовсе не низко. И так делают многие достойные артисты. А подобные заявления со стороны Собчак - "это дно". Также она отметила, что ведущая потеряла уже всяческий стыд.

И если замечание Волочковой Собчак оставила без внимания, то вот Славе Ксения решила ответить. В своем Telegram-канале она призвала певицу "не трястись", а понять смысл всего ею сказанного. "Мой вопрос звучал так: может лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле", - объяснилась ведущая, уверенная в том, что "лучше собирать стадионы, куда также будут приезжать люди из всех сел, городов и "оп", как на событие", чем ютиться в ДК.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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1 Не нравится 0 Нравится 28.04.2019 Теги: Ксения Собчак

А что думаете вы о неосторожных словах Ксении Собчак? 2  

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  • 1856 / 28.04.19 22:38
    -
    0
    +
    А у нас сейчас только ленивый простых людей не унижает. Любой властьимущий готов изгаляться ничего не боясь. И Ксюша делала это всегда и с удовольствием.
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  • Янина З. / 28.04.19 13:23
    -
    3
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    Собчак зажралась уже, не иначе. Ладно, когда она своих коллег тролит, но и по простым людям зачем неоднократно проезжаться? И "генетическим мусором" нас называла, и "нищебродами"... Приятная женщина, ничего не скажешь. И ведь вполне серьезно в президенты набивалась. Страшно представить, что было бы, выиграй она выборы с таким-то отношением к простому народу. Сидели бы мы сейчас все в клетках, наверное, как звери.
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